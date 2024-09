Software di progettazione architettonica

La progettazione architettonica è una disciplina che coniuga progettazione tecnica e creativa per realizzare edifici o strutture che siano non solo sicuri e durevoli, ma anche utili ed esteticamente piacevoli. Gli architetti in genere, per creare progetti architettonici, analizzano la natura e la destinazione di uno spazio e quindi realizzano una struttura che sia funzionale per quello spazio. La progettazione architettonica include molte fasi del processo di progettazione, dal progetto schematico allo sviluppo del progetto fino alla costruzione della struttura. Autodesk offre la tecnologia necessaria per gestire tutti gli aspetti del processo di progettazione e collaborazione.