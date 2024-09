Il BIM è una risorsa che consente di condividere le informazioni su una struttura e che costituisce quindi una base affidabile per il processo decisionale in ogni fase del suo ciclo di vita. Il ruolo del BIM è quello di raccogliere e collegare i dati relativi alla progettazione, alla costruzione e alla messa in funzione di un edificio per generare un modello 3D completo.

Revit è un software BIM ampiamente utilizzato da architetti, ingegneri e appaltatori per creare un modello unificato al quale fanno riferimento tutte le figure professionali per portare a termine il lavoro. Autodesk Revit è stato creato per supportare il BIM, non per sostituirlo. Revit ospita le informazioni alla base del modello che dà origine a disegni e documenti.