Il disegno 2D è il processo di creazione e modifica di disegni tecnici, nonché di annotazione di progetti. I disegnatori utilizzano il software CAD (Computer-Aided Design) per sviluppare planimetrie, disegni per le concessioni edilizie, piani di ispezione degli edifici e layout per la progettazione di ambienti esterni.

Il software CAD per il disegno 2D può essere utilizzato per disegnare progetti più rapidamente e con maggiore precisione, senza usare stencil e strumenti per il disegno tecnico. Il software CAD 2D consente anche di documentare e annotare i disegni con testo, quote, direttrici e tabelle.