Nous avons élaboré des politiques et des normes pour garantir que les engagements en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité sont respectés et nous effectuons régulièrement des analyses de risques internes et externes et des audits de notre environnement cloud. Nous surveillons les données de capacité de traitement et d'utilisation pour gérer la demande en constante évolution et permettre de bénéficier d'une capacité supplémentaire pour répondre aux besoins de notre système.