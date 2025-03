L’importance de la mécatronique réside dans sa capacité à améliorer les fonctionnalités, les performances et la fiabilité des produits et des systèmes. En conjuguant les forces de l’ingénierie mécanique, de l’électronique, de l’informatique et de l’automatique, l’ingénierie mécatronique favorise le développement de technologies plus intelligentes, plus adaptables et plus efficaces qui répondent aux besoins des industries dynamiques d’aujourd’hui. Cette approche interdisciplinaire stimule l’innovation et ouvre la voie à des solutions de pointe qui améliorent considérablement la qualité de vie et la productivité industrielle.