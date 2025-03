Logiciel de fabrication de cartes de circuits imprimés

AutoCAD est un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) qui permet de réaliser des dessins, des conceptions et des modélisations 2D et 3D d’une grande précision à l’aide de solides, de surfaces et d’objets maillés. Il inclut également des fonctionnalités de documentation et plus encore. Même si le jeu d’outils AutoCAD Electrical d’Autodesk comprend toutes les fonctionnalités et tous les outils dont vous avez besoin pour la conception électrique, il n’est pas le mieux adapté à la conception de cartes de circuits imprimés. Autodesk Fusion, en revanche, est une solution complète qui peut être utilisée pour la modélisation, la CAO, la FAO, l’IAO, ainsi que la conception et la fabrication de cartes de circuits imprimés.