Conception générative pour la fabrication

La conception générative influence considérablement le processus de développement des produits de différentes manières :

1. Conception plus efficace : en générant rapidement plusieurs solutions de conception sur la base de critères spécifiques, la conception générative accélère le processus de conception. Les concepteurs peuvent évaluer rapidement de nombreuses variantes et se concentrer sur les plus prometteuses pour les affiner.

2. Optimisation des conceptions : la conception générative utilise des algorithmes et l’intelligence artificielle pour optimiser les conceptions en fonction des paramètres définis, comme le poids, la résistance et le coût. Elle permet d’obtenir des produits performants, efficaces et innovants qui n’auraient pas été imaginables avec les méthodes de conception classiques.

3. Efficacité des matériaux : la conception générative peut fournir des solutions qui demandent moins de matériaux tout en conservant la résistance et les performances recherchées. Non seulement les coûts sont réduits, mais les objectifs de durabilité sont atteints.

4. Personnalisation améliorée : la conception générative permet d’augmenter le niveau de personnalisation dans le développement des produits. Elle peut générer des conceptions adaptées aux besoins spécifiques ou aux préférences du client, ouvrant la voie à des produits personnalisés à plus grande échelle.

5. Intégration avec la fabrication avancée : la conception générative est souvent utilisée en association avec les processus de fabrication additive (impression 3D). Les formes complexes et organiques produites par les algorithmes de conception générative sont souvent adaptées à ces méthodes de fabrication, qui prennent en charge des formes impossibles à réaliser avec les techniques de fabrication traditionnelles.

6. Réduction des délais de mise sur le marché : en accélérant le processus de conception et en améliorant l’intégration entre la conception et la fabrication, la conception générative permet aux entreprises de commercialiser plus rapidement leurs produits.

7. Réduction des risques : la conception générative permet d’explorer un vaste espace de conception et de tester divers scénarios dans la sphère numérique. Elle facilite la détection des problèmes de conception potentiels en amont et réduit ainsi les risques et les coûts liés au produit.