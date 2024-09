Grâce à la découpe au jet d’eau, il est possible d’obtenir des niveaux de précision très élevés, avec des tolérances de profil de ± 0,1 mm. Cette précision permet de réaliser des découpes au jet d’eau conformes aux normes les plus strictes de nombreux secteurs, comme l’automobile, l’aéronautique, les produits de grande consommation et plus encore.