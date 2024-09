AutoCAD est une application de bureau pour la conception et le dessin 2D et 3D, utilisée pour créer des plans, notamment d’ingénierie. AutoCAD est utilisée dans le dessin d’architecture, le dessin de génie civil, le dessin mécanique, le dessin électrique, l’électronique, le dessin aéronautique et plus encore.

L’application mobile de croquis et de dessin AutoCAD Mobile permet d’afficher, de modifier et de partager des dessins AutoCAD via des appareils mobiles. Elle peut être utilisée par des entrepreneurs généraux et des chefs de projet avec peu ou pas d’expérience en CAO dans un large éventail de secteurs, notamment l’architecture, l’ingénierie et la construction, la mécanique, l’électricité, la plomberie et plus encore.