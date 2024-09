Même sans être un client direct de GEA, vous avez probablement apprécié le résultat final de ses solutions. Un tiers des nuggets de poulet transformés et la moitié de la production de bière dans le monde sont obtenus à l’aide des technologies GEA.

Sise à Düsseldorf en Allemagne, l’entreprise GEA est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de systèmes et de solutions destinés à l’industrie pharmaceutique, à l’agroalimentaire, au secteur chimique, à la marine et aux énergies. Le portefeuille de GEA est composé d’une immense gamme d’équipements et de systèmes : des compresseurs, vannes et pompes aux systèmes de distillation et de fermentation, évaporateurs et cristallisateurs, nettoyeurs et stérilisateurs, et bien plus encore.