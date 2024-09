Technica International | Témoignages clients | Autodesk

Si un produit peut être mangé, bu ou ouvert, ou s’il s’agit d’un médicament, il a très probablement circulé dans une usine par le biais de systèmes complexes d’automatisation et de manipulation. Technica International est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de ces systèmes, qui combinent des convoyeurs, des tampons, du matériel d’emballage et des équipements de manutention de palettes et de caisses, ou encore de chargement de camions.

Basée à Bickfaya, au Liban, l’entreprise Technica International conçoit et fabrique ces systèmes depuis 1982 et compte des clients dans divers secteurs d’activité et dans le monde entier. Fournisseur de solutions et intégrateur de bout en bout, Technica International offre une expertise axée sur la chaîne de fabrication. En 2020, dans le cadre d’un plan global, l’entreprise à croissance rapide s’est fixé des objectifs ambitieux visant à rationaliser et numériser son activité et à améliorer son efficacité. C’est ce qui a conduit Technica International à reconsidérer ses workflows et technologies en place depuis des décennies.