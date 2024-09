Si le dessin existe depuis la préhistoire, c’est au Moyen-Âge que les premiers plans d’architecture apparaissent. Il s’agit alors de plans d’édifices religieux dessinés sur des parchemins et des peaux d’animaux. Le parchemin est peu à peu remplacé par le papier, et les plans architecturaux deviennent plus détaillés avec la création de l’imprimerie au XVe siècle. Au XIXe siècle, l’ère industrielle vient marquer un tournant dans les pratiques du dessin, avec l’apparition de nouveaux supports, notamment le papier calque qui devient rapidement le support de prédilection pour le dessin technique. Avec l’arrivée et la généralisation de la CAO (conception assistée par ordinateur), les plans sur papier disparaissent au profit des plans numériques, d’abord en 2D, puis en 3D. Aujourd’hui, les logiciels de création de dessins industriels ne cessent d’évoluer pour offrir toujours plus de puissance et de praticité.