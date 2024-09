Avec des marges de plus en plus serrées et des projets d’une complexité grandissante, la pression sur les ingénieurs structure ne cesse de croître.

Les entreprises qui utilisent le BIM et les workflows d’ingénierie connectée s’adaptent plus rapidement et réalisent plus efficacement leurs projets. Comment ? Elles éliminent les tâches répétitives et améliorent la collaboration, ce qui permet à leurs équipes de concentrer leurs efforts sur la résolution des problèmes complexes.