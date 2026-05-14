Oppiminen, koulutus ja sertifiointi

Etsi koulutuskumppani

Ole utelias, opi ja harjoittele luotettavan kumppanin kanssa.

Työpaja CNC-laboratoriossa Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Autodesk Fusion -ohjelmistolla.

Valmistajana Autodesk. Palvelun tarjoavat koulutuskumppanit.

Aloita Autodesk Learning -kumppanin kanssa jo tänään. Opi Autodeskin® valtuuttamilta organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka ovat saaneet tunnustusta erinomaisesta asiantuntemuksestaan ja korkealaatuisten oppimiskokemusten tarjoamisesta. Autodesk tarjoaa koulutuskumppaneille pääsyn aitoihin Autodesk-ohjelmistoteknologiaratkaisuihin, vahvistaa oppilaiden edistyneen Autodesk-ratkaisujen käytön tuntemuksen ja varmistaa tehokkaat opetustekniikat. Koulutuskumppanit antavat sinulle mahdollisuuden oppia ja erottua joukosta alallasi sekä valmistautua tavoittelemaan uusia työmahdollisuuksia ja etenemään urallasi.

Paremman tulevaisuuden luominen alkaa tästä

Luokkahuone Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Valtuutetut koulutuskeskukset (ATC®)

Valtuutetut koulutuskeskukset ovat katalysaattori uralla etenemiseen. Hyödynnä koulutuskeskuksiamme ja Autodeskin sertifioimia kouluttajia tuotteisiin perehtymisessä sekä ammattimaisten sertifiointien (englanniksi) ja merkkien muotoilussa.

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Autodesk Fusion -opiskelijat.

Valtuutetut koulutusalan kumppanit

Valtuutetut akateemiset kumppanit tukevat päteviä opiskelijoita ja opettajia. Kumppanimme ja heidän Autodeskin sertifioimien kouluttajien henkilökuntansa tarjoavat koulutuspalveluja, jotka auttavat muita oppimaan ja erottumaan joukosta omalla alallaan sekä valmistautumaan uusiin työmahdollisuuksiin ja uralla etenemiseen.

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Mace Construction Co., Inc:n rakennustyömaan toimisto Lontoon Greenwichissä.

Jäsenkoulutuksen tarjoajat

Jäsenkoulutuksen tarjoajien ohjelma (englanniksi) on ammatillinen yhteistyöohjelma, johon osallistuvat sekä Autodesk että suurten ammattiliittojen kansallinen johto ja koulutusorganisaatiot. Ohjelma on tarkoitettu ehdot täyttäville ammattiliitoille, ammattiliittoihin kuuluville koulutuksen tarjoajille, ammattijärjestöille ja vastaaville Autodeskin hyväksymille organisaatioille.

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Mies istuu pöydän ääressä tietokoneen ääressä.

Oletko kiinnostunut ryhtymään Autodeskin koulutuskumppaniksi?

Koulutuskumppanimme auttavat opiskelijoita, opettajia ja ammattilaisia osallistumaan jatkuvaan oppimiseen tarjoamalla heille tehokkaat suunnittelutyökalut, sisällöt, koulutukset ja opetussuunnitelmat. Näiden avulla he voivat ratkaista työssä kohtaamiaan haasteita ja valmistautua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Autodeskin sertifioidut kouluttajat

Autodeskin sertifioidut kouluttajat (ACI) ovat pätevöityjä ammattilaisia, jotka toimivat Autodeskin koulutuskumppanien alaisuudessa ja jotka ovat saaneet tunnustusta maailmanlaajuisesti tuotteiden käyttö-, toteutus- ja opetustaidoistaan. Autodesk antaa sertifioiduille kouluttajille mahdollisuuden kouluttaa tulevaisuuden innovaattoreita Autodesk-ratkaisujen käyttämiseen, mikä auttaa sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.

Muut oppimisresurssit

Tutustu oppimisvaihtoehtoihimme.

Etsi Autodesk-koulutuskumppani

Yhteistyökumppanien haku on Autodeskin virallinen hakualusta. Sen avulla voit löytää koulutuskumppaneita, jotka tarjoavat koulutuspalveluja, räätälöityjä oppimiskokemuksia ja tukea asiakkaille.

 

Ryhdy Autodeskin koulutuskumppaniksi (englanniksi)

Koulutuskumppanimme auttavat opiskelijoita, opettajia ja ammattilaisia osallistumaan jatkuvaan oppimiseen tarjoamalla heille tehokkaat suunnittelutyökalut, sisällöt, koulutukset ja opetussuunnitelmat. Näiden avulla he voivat ratkaista työssä kohtaamiaan haasteita ja valmistautua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

 

Autodeskin verkko-oppiminen (englanniksi)

Opiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää ajantasaista verkkosisältöä ja Autodesk Learningin kursseja. Harjoittele, testaa taitojasi ja opi omaan tahtiisi.

 

Autodeskin sertifiointi (englanniksi)

Autodeskin sertifioinnit korostavat edistyneitä taitoja toimialallasi. Hanki työpaikka, erotu urallasi ja lisää julkisiin profiileihisi digitaalinen ansiomerkki.

 

Autodesk-yhteisö

Käy Autodeskin foorumeilla ja blogeissa (englanniksi) ja pidä yhteyttä kollegoihin, esitä kysymyksiä ja jaa tietoa. Meillä on myös elinvoimainen koulutusyhteisö (englanniksi).

 

Autodesk Universityn on-demand-istunnot (englanniksi)

Autodesk University on tarkoitettu heille, jotka tekevät. AU kokoaa yhteen arkkitehtuurin, suunnittelun, rakentamisen, tuotesuunnittelun, valmistuksen sekä median ja viihteen innovaattorit jakamaan ideoita, edistämään suunnittelu- ja valmistusalan käytäntöjä ja tutkimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tutustu AU:n on-demand-istuntoihin, jotka on tarkoitettu kaikille suunnittelun ja valmistuksen ammattilaisille.