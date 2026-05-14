Etsi Autodesk-koulutuskumppani

Yhteistyökumppanien haku on Autodeskin virallinen hakualusta. Sen avulla voit löytää koulutuskumppaneita, jotka tarjoavat koulutuspalveluja, räätälöityjä oppimiskokemuksia ja tukea asiakkaille.

Ryhdy Autodeskin koulutuskumppaniksi (englanniksi)

Koulutuskumppanimme auttavat opiskelijoita, opettajia ja ammattilaisia osallistumaan jatkuvaan oppimiseen tarjoamalla heille tehokkaat suunnittelutyökalut, sisällöt, koulutukset ja opetussuunnitelmat. Näiden avulla he voivat ratkaista työssä kohtaamiaan haasteita ja valmistautua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Autodeskin verkko-oppiminen (englanniksi)

Opiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää ajantasaista verkkosisältöä ja Autodesk Learningin kursseja. Harjoittele, testaa taitojasi ja opi omaan tahtiisi.

Autodeskin sertifiointi (englanniksi)

Autodeskin sertifioinnit korostavat edistyneitä taitoja toimialallasi. Hanki työpaikka, erotu urallasi ja lisää julkisiin profiileihisi digitaalinen ansiomerkki.

Autodesk-yhteisö

Käy Autodeskin foorumeilla ja blogeissa (englanniksi) ja pidä yhteyttä kollegoihin, esitä kysymyksiä ja jaa tietoa. Meillä on myös elinvoimainen koulutusyhteisö (englanniksi).

Autodesk Universityn on-demand-istunnot (englanniksi)

Autodesk University on tarkoitettu heille, jotka tekevät. AU kokoaa yhteen arkkitehtuurin, suunnittelun, rakentamisen, tuotesuunnittelun, valmistuksen sekä median ja viihteen innovaattorit jakamaan ideoita, edistämään suunnittelu- ja valmistusalan käytäntöjä ja tutkimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tutustu AU:n on-demand-istuntoihin, jotka on tarkoitettu kaikille suunnittelun ja valmistuksen ammattilaisille.