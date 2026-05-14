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Aloita Autodesk Learning -kumppanin kanssa jo tänään. Opi Autodeskin® valtuuttamilta organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka ovat saaneet tunnustusta erinomaisesta asiantuntemuksestaan ja korkealaatuisten oppimiskokemusten tarjoamisesta. Autodesk tarjoaa koulutuskumppaneille pääsyn aitoihin Autodesk-ohjelmistoteknologiaratkaisuihin, vahvistaa oppilaiden edistyneen Autodesk-ratkaisujen käytön tuntemuksen ja varmistaa tehokkaat opetustekniikat. Koulutuskumppanit antavat sinulle mahdollisuuden oppia ja erottua joukosta alallasi sekä valmistautua tavoittelemaan uusia työmahdollisuuksia ja etenemään urallasi.
Valtuutetut koulutuskeskukset ovat katalysaattori uralla etenemiseen. Hyödynnä koulutuskeskuksiamme ja Autodeskin sertifioimia kouluttajia tuotteisiin perehtymisessä sekä ammattimaisten sertifiointien (englanniksi) ja merkkien muotoilussa.
Valtuutetut akateemiset kumppanit tukevat päteviä opiskelijoita ja opettajia. Kumppanimme ja heidän Autodeskin sertifioimien kouluttajien henkilökuntansa tarjoavat koulutuspalveluja, jotka auttavat muita oppimaan ja erottumaan joukosta omalla alallaan sekä valmistautumaan uusiin työmahdollisuuksiin ja uralla etenemiseen.
Jäsenkoulutuksen tarjoajien ohjelma (englanniksi) on ammatillinen yhteistyöohjelma, johon osallistuvat sekä Autodesk että suurten ammattiliittojen kansallinen johto ja koulutusorganisaatiot. Ohjelma on tarkoitettu ehdot täyttäville ammattiliitoille, ammattiliittoihin kuuluville koulutuksen tarjoajille, ammattijärjestöille ja vastaaville Autodeskin hyväksymille organisaatioille.
Koulutuskumppanimme auttavat opiskelijoita, opettajia ja ammattilaisia osallistumaan jatkuvaan oppimiseen tarjoamalla heille tehokkaat suunnittelutyökalut, sisällöt, koulutukset ja opetussuunnitelmat. Näiden avulla he voivat ratkaista työssä kohtaamiaan haasteita ja valmistautua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.
Autodeskin sertifioidut kouluttajat (ACI) ovat pätevöityjä ammattilaisia, jotka toimivat Autodeskin koulutuskumppanien alaisuudessa ja jotka ovat saaneet tunnustusta maailmanlaajuisesti tuotteiden käyttö-, toteutus- ja opetustaidoistaan. Autodesk antaa sertifioiduille kouluttajille mahdollisuuden kouluttaa tulevaisuuden innovaattoreita Autodesk-ratkaisujen käyttämiseen, mikä auttaa sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.
Tutustu oppimisvaihtoehtoihimme.
Etsi Autodesk-koulutuskumppani
Yhteistyökumppanien haku on Autodeskin virallinen hakualusta. Sen avulla voit löytää koulutuskumppaneita, jotka tarjoavat koulutuspalveluja, räätälöityjä oppimiskokemuksia ja tukea asiakkaille.
Ryhdy Autodeskin koulutuskumppaniksi (englanniksi)
Koulutuskumppanimme auttavat opiskelijoita, opettajia ja ammattilaisia osallistumaan jatkuvaan oppimiseen tarjoamalla heille tehokkaat suunnittelutyökalut, sisällöt, koulutukset ja opetussuunnitelmat. Näiden avulla he voivat ratkaista työssä kohtaamiaan haasteita ja valmistautua tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.
Autodeskin verkko-oppiminen (englanniksi)
Opiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää ajantasaista verkkosisältöä ja Autodesk Learningin kursseja. Harjoittele, testaa taitojasi ja opi omaan tahtiisi.
Autodeskin sertifiointi (englanniksi)
Autodeskin sertifioinnit korostavat edistyneitä taitoja toimialallasi. Hanki työpaikka, erotu urallasi ja lisää julkisiin profiileihisi digitaalinen ansiomerkki.
Käy Autodeskin foorumeilla ja blogeissa (englanniksi) ja pidä yhteyttä kollegoihin, esitä kysymyksiä ja jaa tietoa. Meillä on myös elinvoimainen koulutusyhteisö (englanniksi).
Autodesk Universityn on-demand-istunnot (englanniksi)
Autodesk University on tarkoitettu heille, jotka tekevät. AU kokoaa yhteen arkkitehtuurin, suunnittelun, rakentamisen, tuotesuunnittelun, valmistuksen sekä median ja viihteen innovaattorit jakamaan ideoita, edistämään suunnittelu- ja valmistusalan käytäntöjä ja tutkimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tutustu AU:n on-demand-istuntoihin, jotka on tarkoitettu kaikille suunnittelun ja valmistuksen ammattilaisille.