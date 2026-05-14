& rakentaminen
Integroidut tietomallinnustyökalut, kuten Revit, AutoCAD ja Civil 3D
valmistava teollisuus
Ammattimaiset CAD/CAM-työkalut Inventoriin ja AutoCADiin
viihde
Työkalut viihdesisällön luontiin, kuten 3ds Max ja Maya
Autodeskin sertifioidut kouluttajat ovat luotettavia, valtuutettuja ammattilaisia, jotka saavat tunnustusta Autodesk-ratkaisuistaan ja tuotetaidoistaan, ammattitaitoisista koulutuksistaan ja edistyneistä opetustaidoistaan. ACI:t ovat Autodeskin tarkastamia ja toimivat Autodesk Learning -kumppanien alaisuudessa. Heidän tehtävänsä on voimaannuttaa oppijoita ja tarjota heille työkaluja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.
Haluamme yhdessä visionääristen oppimiskumppaneidemme kanssa auttaa tekemään maailmasta paremman kaikille. Autodeskin sertifioidun kouluttajan valtuuksien saavuttaminen edellyttää realististen kouluttajavaatimusten täyttämistä. ACI:ksi ryhtyminen tarjoaa konkreettista, välitöntä etua: voit kehittää asiantuntemustasi, turvata tulevia tulovirtoja sekä houkutella kestäviä uusia asiakkaita ja pitkäaikaista liiketoimintaa.
Autodesk Certified Instructor -sertifioinnin ansaitseminen edellyttää, että kouluttaja toimii valtuuutetun koulutuskumppanin alaisuudessa. Kouluttajien on täytettävä ohjelman vähimmäisvaatimukset ansaitakseen ACI-sertifioinnin.
Ansaitaan Autodeskin hyväksymäksi kouluttajaksi ryhtymisen jälkeen.
ACI-sertifiointi säilyy kolmen vuoden ajan.
ACI-sertifiointi säilyy kuuden vuoden ajan.
ACI-sertifiointi säilyy yhdeksän vuoden ajan.
Autodesk-koulutuskumppani kertoo lisää ACI-ohjelman vaatimuksista ja eduista sekä siitä, miten voit aloittaa ACI-valtuutuksen ansaitsemisen. Keskeiset vaatimukset:
ACI-ohjelmaan osallistumiseen, ACI-merkin käyttöön ja oikeuteen identifioitua ACI-kouluttajaksi sovelletaan Autodesk Certified Instructor Program -sopimuksen ehtoja sekä kaikkia ohjelmaoppaassa tai merkinmyöntämisalustalla esitettyjä ACI-merkin käyttöä koskevia ohjeita, jotka voivat muuttua ajoittain Autodeskin yksinomaisen harkinnan mukaan. Autodesk voi muuttaa ohjelman ehtoja tai lopettaa ohjelman milloin tahansa oman harkintansa mukaan.
Aloita Autodeskin sertifoiduksi kouluttajaksi ryhtyminen ottamalla yhteyttä Autodeskin valtuutetun koulutuskeskuksen työmaapäällikköön, Autodeskin valtuutettuun akateemiseen kumppaniin Tai jäsenkoulutuksen tarjoajaan (englanniksi).
Lisätietoja on Autodesk Certified Instructor -ohjelmasopimuksessamme (englanniksi) ja asiakirjassa Global Program Guide & Explanation of Benefits (englanniksi).