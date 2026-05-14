Autodeskin sertifioidut kouluttajat ovat luotettavia, valtuutettuja ammattilaisia, jotka saavat tunnustusta Autodesk-ratkaisuistaan ja tuotetaidoistaan, ammattitaitoisista koulutuksistaan ja edistyneistä opetustaidoistaan. ACI:t ovat Autodeskin tarkastamia ja toimivat Autodesk Learning -kumppanien alaisuudessa. Heidän tehtävänsä on voimaannuttaa oppijoita ja tarjota heille työkaluja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.