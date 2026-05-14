Kehitä opetustaitojasi ja hanki kilpailuetua

Autodeskin sertifioidut kouluttajat

Autodeskin sertifioiduilla kouluttajilla (Autodesk Certified Instructors, ACI) on alan standardien täyttämiseen tarvittava tuotetuntemus, ja he voivat vetää kursseja opetusympäristöissä. ACI-merkkejä myöntävät ja vahvistavat hyvämaineiset organisaatiot. Ansaitse asiakkaasi luottamus esittämällä sertifiointimerkki, joka vahvistaa pätevyytesi. Autodesk Certified Instructor -sertifioinnin ansaitseminen edellyttää, että kouluttaja toimii valtuutetun koulutuskumppanin alaisuudessa.

Luokkahuone Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Ansaitse asiakkaasi luottamus esittämällä kansainvälinen valtakirja, joka vahvistaa tietämyksesi

Autodeskin sertifioidut kouluttajat ovat luotettavia, valtuutettuja ammattilaisia, jotka saavat tunnustusta Autodesk-ratkaisuistaan ja tuotetaidoistaan, ammattitaitoisista koulutuksistaan ja edistyneistä opetustaidoistaan. ACI:t ovat Autodeskin tarkastamia ja toimivat Autodesk Learning -kumppanien alaisuudessa. Heidän tehtävänsä on voimaannuttaa oppijoita ja tarjota heille työkaluja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.

Erotu kilpailijoista asiantuntemuksella ja uskottavuudella

Haluamme yhdessä visionääristen oppimiskumppaneidemme kanssa auttaa tekemään maailmasta paremman kaikille. Autodeskin sertifioidun kouluttajan valtuuksien saavuttaminen edellyttää realististen kouluttajavaatimusten täyttämistä. ACI:ksi ryhtyminen tarjoaa konkreettista, välitöntä etua: voit kehittää asiantuntemustasi, turvata tulevia tulovirtoja sekä houkutella kestäviä uusia asiakkaita ja pitkäaikaista liiketoimintaa.

ACI-ohjelmatasot

Autodesk Certified Instructor -sertifioinnin ansaitseminen edellyttää, että kouluttaja toimii valtuuutetun koulutuskumppanin alaisuudessa. Kouluttajien on täytettävä ohjelman vähimmäisvaatimukset ansaitakseen ACI-sertifioinnin.

Kuvassa on tavallinen ACI-logo

Standard ACI

Ansaitaan Autodeskin hyväksymäksi kouluttajaksi ryhtymisen jälkeen.

Silver ACI

Silver ACI

ACI-sertifiointi säilyy kolmen vuoden ajan.

 

Kuvassa on Gold ACI -logo

Gold ACI

ACI-sertifiointi säilyy kuuden vuoden ajan.

 

Kuvassa on Platinum ACI -logo

Platinum ACI

ACI-sertifiointi säilyy yhdeksän vuoden ajan.

 

Luokkahuone Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Autodesk Certified Standard -sertifioinnin saamisen edellytykset

Autodesk-koulutuskumppani kertoo lisää ACI-ohjelman vaatimuksista ja eduista sekä siitä, miten voit aloittaa ACI-valtuutuksen ansaitsemisen. Keskeiset vaatimukset: 

  • Hakijan on oltava aktiivisen Autodesk-koulutuskumppanin alainen kouluttaja
  • Hanki Autodesk-kouluttajan tunnus Autodesk-koulutuskumppaniltasi
  • Aktivoi profiilisi Autodesk Certified Instructor Enablement -portaalissa. Suorita Training the Trainer Course -kurssi
  • Käytä Autodeskin koulutuksen arviointijärjestelmää aktiivisesti ja jatkuvasti

ACI-ohjelmaan osallistumiseen, ACI-merkin käyttöön ja oikeuteen identifioitua ACI-kouluttajaksi sovelletaan Autodesk Certified Instructor Program -sopimuksen ehtoja sekä kaikkia ohjelmaoppaassa tai merkinmyöntämisalustalla esitettyjä ACI-merkin käyttöä koskevia ohjeita, jotka voivat muuttua ajoittain Autodeskin yksinomaisen harkinnan mukaan. Autodesk voi muuttaa ohjelman ehtoja tai lopettaa ohjelman milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Työpaja CNC-laboratoriossa Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Älä odota edistystä. Toteuta se.

Aloita Autodeskin sertifoiduksi kouluttajaksi ryhtyminen ottamalla yhteyttä Autodeskin valtuutetun koulutuskeskuksen työmaapäällikköön, Autodeskin valtuutettuun akateemiseen kumppaniin Tai jäsenkoulutuksen tarjoajaan (englanniksi).

Lisätietoja on Autodesk Certified Instructor -ohjelmasopimuksessamme (englanniksi) ja asiakirjassa Global Program Guide & Explanation of Benefits (englanniksi).