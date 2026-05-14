Tieto on valtaa. Erityisesti autodeskin kanssa

Valtuutettu akateeminen kumppani

Akateemiset kumppanit tarjoavat opettajille ja opiskelijoille yhteistyömahdollisuuksia, aihekohtaisia keskusteluja ja valmistautumista sertifiointikokeisiin.

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Tulevaisuuden taidot kehittyvät tämän päivän luokkahuoneissa. Oletko valmiina?

Autodeskin valtuutetut akateemiset kumppanit (AAP) tekevät yhteistyötä akateemisten oppilaitosten kanssa ja valmentavat opettajia inspiroimaan ja voimaannuttamaan seuraavan sukupolven innovaattoreita. Lisäksi ne myös valmistavat opiskelijoita tulevaisuuden toimialoja varten. Akateemiset kumppanit tarjoavat opettajille ja opiskelijoille yhteistyömahdollisuuksia, aihekohtaisia keskusteluja ja valmistautumista sertifiointikokeisiin.

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Ansaitse Autodeskin sertifiointi

Autodeskin sertifioinnit korostavat edistyneitä taitoja toimialallasi. Vahvista suunnittelu- ja valmistustaitosi, jotta sinut palkataan, jotta voit edetä urallasi ja jotta voit tehostaa liiketoimintaasi AECO:n, ohjelmasuunnittelun ja valmistavan teollisuuden sekä median ja viihteen aloilla.

Oletko opettaja vai opiskelija?

Työpaja CNC-laboratoriossa Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Autodesk opettajille

Autodesk on sitoutunut auttamaan tulevaisuuden johtajien koulutuksessa. Autodeskin Education-palvelupaketti tarjoaa maksuttoman käyttöoikeuden koko tuotevalikoimaamme.

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Luokkahuone Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Autodesk opiskelijoille

Autodesk tarjoaa käyttöösi ammattimaisia ohjelmistoja, joiden avulla voit herättää ideasi henkiin ja valmistautua uralle, jossa johdat ja mullistat toimialoja tulevaisuudessa.

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Fusion 360 -opiskelijoita Nihon Kogakuin College of Hachiojissa Japanin Tokiossa

Autodesk Education -resurssit

Autodesk on sitoutunut inspiroimaan ja auttamaan käyttäjiä hankkimaan taitoja, käytännön kokemusta ja pätevyyttä, joita tarvitaan, jotta maailmasta voidaan suunnitella ja tehdä parempi paikka kaikille.

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Fusion 360 -opiskelijoita Nihon Kogakuin College of Hachiojissa Japanin Tokiossa

Autodesk Education -tuki

Etsi ohjeita ja resursseja kaikkiin koulutustarpeisiin sekä vastauksia Autodeskin tuotteita koskeviin kysymyksiin.

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