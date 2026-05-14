& rakentaminen
Integroidut tietomallinnustyökalut, kuten Revit, AutoCAD ja Civil 3D
valmistava teollisuus
Ammattimaiset CAD/CAM-työkalut Inventoriin ja AutoCADiin
viihde
Työkalut viihdesisällön luontiin, kuten 3ds Max ja Maya
Autodeskin valtuutetut akateemiset kumppanit (AAP) tekevät yhteistyötä akateemisten oppilaitosten kanssa ja valmentavat opettajia inspiroimaan ja voimaannuttamaan seuraavan sukupolven innovaattoreita. Lisäksi ne myös valmistavat opiskelijoita tulevaisuuden toimialoja varten. Akateemiset kumppanit tarjoavat opettajille ja opiskelijoille yhteistyömahdollisuuksia, aihekohtaisia keskusteluja ja valmistautumista sertifiointikokeisiin.
Autodeskin sertifioinnit korostavat edistyneitä taitoja toimialallasi. Vahvista suunnittelu- ja valmistustaitosi, jotta sinut palkataan, jotta voit edetä urallasi ja jotta voit tehostaa liiketoimintaasi AECO:n, ohjelmasuunnittelun ja valmistavan teollisuuden sekä median ja viihteen aloilla.
Autodesk on sitoutunut auttamaan tulevaisuuden johtajien koulutuksessa. Autodeskin Education-palvelupaketti tarjoaa maksuttoman käyttöoikeuden koko tuotevalikoimaamme.
Autodesk tarjoaa käyttöösi ammattimaisia ohjelmistoja, joiden avulla voit herättää ideasi henkiin ja valmistautua uralle, jossa johdat ja mullistat toimialoja tulevaisuudessa.
Autodesk on sitoutunut inspiroimaan ja auttamaan käyttäjiä hankkimaan taitoja, käytännön kokemusta ja pätevyyttä, joita tarvitaan, jotta maailmasta voidaan suunnitella ja tehdä parempi paikka kaikille.
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