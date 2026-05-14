Autodeskin valtuutetut akateemiset kumppanit (AAP) tekevät yhteistyötä akateemisten oppilaitosten kanssa ja valmentavat opettajia inspiroimaan ja voimaannuttamaan seuraavan sukupolven innovaattoreita. Lisäksi ne myös valmistavat opiskelijoita tulevaisuuden toimialoja varten. Akateemiset kumppanit tarjoavat opettajille ja opiskelijoille yhteistyömahdollisuuksia, aihekohtaisia keskusteluja ja valmistautumista sertifiointikokeisiin.