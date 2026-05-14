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Integroidut tietomallinnustyökalut, kuten Revit, AutoCAD ja Civil 3D
valmistava teollisuus
Ammattimaiset CAD/CAM-työkalut Inventoriin ja AutoCADiin
viihde
Työkalut viihdesisällön luontiin, kuten 3ds Max ja Maya
Toimialan johtajien näkemyksiä (englanniksi) ja tutkimuksia (englanniksi) siitä, miten digitalisaatio edistää liiketoiminnan resilienssiä, kestävää kehitystä ja osaamisen hallintaa
Valtuutetut koulutuskeskukset tarjoavat laadukkaita oppimiskokemuksia asiakkaille ja opettajille. Kattavien koulutuskurssien avulla voit parantaa tuotetuntemustasi, valmistautua sertifiointikokeisiin ja saavuttaa uratavoitteesi. Autodeskin valtuuttamissa koulutuskeskuksissa työskentelee Autodeskin sertifioituja kouluttajia, jotka ovat maailmanlaajuisen Autodesk Learning Partner -yhteisön tunnustamia.
Autodeskin valtuuttamat koulutuskeskukset ovat organisaatioita tai koulutuksen tarjoajia, jotka tarjoavat korkealaatuisia oppimiskokemuksia asiakkaille, alan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille. Ne antavat tulevaisuuden innovaattoreille syvällisempää Autodesk-tuotetietoa, valmistavat opiskelijoita sertifiointikokeisiin ja auttavat oppijoita saavuttamaan uratavoitteensa kehittyvässä maailmassa.
ATC:ksi ryhtyminen edellyttää, että organisaatio on vakiintunut koulutuksen tarjoaja, jolla on kokeneita, Autodeskin sertifioimia kouluttajia ja Autodeskin standardit täyttävät tilat. Niiden on sitouduttava ylläpitämään huippuosaamista koulutuksessa, päivittämään säännöllisesti opetussuunnitelmaansa ja tarjoamaan oppijoille riittävää tukea ja resursseja. Lisäksi niiden on täytettävä Autodeskin ATC-ohjelman vaatimukset. Rakenna tulevaisuuttasi. Ryhdy Autodeskin valtuuttamaksi koulutuskeskukseksi.
Autodesk Certified Instructors (ACI) -kouluttajat ovat luotettavia, valtuutettuja ammattilaisia, jotka saavat tunnustusta Autodesk-ratkaisuistaan ja tuotetaidoistaan, ammattitaitoisista koulutuksistaan ja edistyneistä opetustaidoistaan. ACI:t ovat Autodeskin tarkastamia ja toimivat Autodesk Learning -kumppanien alaisuudessa. Heidän tehtävänsä on voimaannuttaa oppijoita ja tarjota näille työkaluja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.
aap:n käyttäminen
Autodeskin valtuutetut akateemiset kumppanit (Authorized Academic Partners, AAP) tekevät yhteistyötä akateemisten oppilaitosten kanssa valmentaakseen opettajia inspiroimaan ja voimaannuttamaan seuraavan sukupolven innovaattoreita. Lisäksi ne valmistavat opiskelijoita tulevaisuuden toimialoja varten. Akateemiset kumppanit tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia, aihekohtaisia keskusteluja ja valmistautumista sertifiointikokeisiin.
ansaitse autodeskin sertifiointi
Autodeskin sertifioinnit korostavat edistyneitä taitoja toimialallasi. Vahvista suunnittelu- ja valmistustaitosi, jotta sinut palkataan, jotta voit edetä urallasi ja jotta voit tehostaa liiketoimintaasi AECO:n, ohjelmasuunnittelun ja valmistavan teollisuuden sekä median ja viihteen aloilla.
tosielämän luokkahuonekoulutus
Autodeskin jäsenkoulutuksen tarjoajat (MTP) ovat ammattiliittojen koulutusorganisaatioita tai ammattitaitojärjestöjä, jotka tukevat laadukkaiden oppimiskokemusten, tuotetuntemuksen ja Autodesk-ohjelmistojen käyttöönottohankkeiden tarjoamista ammattiliittojen harjoittelijoille ja tuleville alan ammattilaisille.
Autodesk on sitoutunut inspiroimaan ja auttamaan opiskelijoita ja opettajia hankkimaan taitoja, käytännön kokemusta ja pätevyyttä, joiden voimalla maailmasta voidaan suunnitella ja tehdä parempi paikka kaikille.
Etsi ohjeita ja resursseja kaikkiin koulutustarpeisiisi sekä vastauksia Autodeskin tuotteita koskeviin kysymyksiin.