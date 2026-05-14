Opi. Valmistaudu. Tee.

Valtuutettu koulutuskeskus ATC®

Valtuutetut koulutuskeskukset ovat osa koulutuskumppaniyhteisöä. Opiskelijat, opettajat, kuluttajat, alan ammattilaiset ja yritykset voivat tutustua erilaisiin tapoihin suunnitella ja muovata eri asioiden tulevaisuutta.

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Tutustu uusimpiin johdon näkemyksiin ja kehittyvään teknologiaan

Toimialan johtajien näkemyksiä (englanniksi) ja tutkimuksia (englanniksi) siitä, miten digitalisaatio edistää liiketoiminnan resilienssiä, kestävää kehitystä ja osaamisen hallintaa

Ruoki uteliaisuuttasi kouluttajan vetämällä, verkossa tai omaan tahtiin suoritettavalla Autodesk-koulutuksella

Valtuutetut koulutuskeskukset tarjoavat laadukkaita oppimiskokemuksia asiakkaille ja opettajille. Kattavien koulutuskurssien avulla voit parantaa tuotetuntemustasi, valmistautua sertifiointikokeisiin ja saavuttaa uratavoitteesi. Autodeskin valtuuttamissa koulutuskeskuksissa työskentelee Autodeskin sertifioituja kouluttajia, jotka ovat maailmanlaajuisen Autodesk Learning Partner -yhteisön tunnustamia.

Luokkahuone Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Onko organisaatiosi kiinnostunut ryhtymään ATC:ksi?

Autodeskin valtuuttamat koulutuskeskukset ovat organisaatioita tai koulutuksen tarjoajia, jotka tarjoavat korkealaatuisia oppimiskokemuksia asiakkaille, alan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille. Ne antavat tulevaisuuden innovaattoreille syvällisempää Autodesk-tuotetietoa, valmistavat opiskelijoita sertifiointikokeisiin ja auttavat oppijoita saavuttamaan uratavoitteensa kehittyvässä maailmassa.

 

ATC:ksi ryhtyminen edellyttää, että organisaatio on vakiintunut koulutuksen tarjoaja, jolla on kokeneita, Autodeskin sertifioimia kouluttajia ja Autodeskin standardit täyttävät tilat. Niiden on sitouduttava ylläpitämään huippuosaamista koulutuksessa, päivittämään säännöllisesti opetussuunnitelmaansa ja tarjoamaan oppijoille riittävää tukea ja resursseja. Lisäksi niiden on täytettävä Autodeskin ATC-ohjelman vaatimukset. Rakenna tulevaisuuttasi. Ryhdy Autodeskin valtuuttamaksi koulutuskeskukseksi.

Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Autodeskin sertifioitujen kouluttajien ohjelma

Autodesk Certified Instructors (ACI) -kouluttajat ovat luotettavia, valtuutettuja ammattilaisia, jotka saavat tunnustusta Autodesk-ratkaisuistaan ja tuotetaidoistaan, ammattitaitoisista koulutuksistaan ja edistyneistä opetustaidoistaan. ACI:t ovat Autodeskin tarkastamia ja toimivat Autodesk Learning -kumppanien alaisuudessa. Heidän tehtävänsä on voimaannuttaa oppijoita ja tarjota näille työkaluja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.

Paremman tulevaisuuden luominen alkaa tästä

Fusion 360 -opiskelijat Nihon Kogakuin College of Hachiojissa Tokiossa, Japanissa.

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Valtuutettujen akateemisten kumppanien ohjelma

Autodeskin valtuutetut akateemiset kumppanit (Authorized Academic Partners, AAP) tekevät yhteistyötä akateemisten oppilaitosten kanssa valmentaakseen opettajia inspiroimaan ja voimaannuttamaan seuraavan sukupolven innovaattoreita. Lisäksi ne valmistavat opiskelijoita tulevaisuuden toimialoja varten. Akateemiset kumppanit tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia, aihekohtaisia keskusteluja ja valmistautumista sertifiointikokeisiin.

 

Lisätietoja
Luokkahuone Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

ansaitse autodeskin sertifiointi

Autodeskin sertifiointiohjelma

Autodeskin sertifioinnit korostavat edistyneitä taitoja toimialallasi. Vahvista suunnittelu- ja valmistustaitosi, jotta sinut palkataan, jotta voit edetä urallasi ja jotta voit tehostaa liiketoimintaasi AECO:n, ohjelmasuunnittelun ja valmistavan teollisuuden sekä median ja viihteen aloilla.

 

Lisätietoja (englanniksi)
Fortis Constructionin BIM-ammattilaiset Autodeskin toimiston rakennustyömaalla Oregonin Portlandissa.

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Jäsenkoulutuksen tarjoajien ohjelma

Autodeskin jäsenkoulutuksen tarjoajat (MTP) ovat ammattiliittojen koulutusorganisaatioita tai ammattitaitojärjestöjä, jotka tukevat laadukkaiden oppimiskokemusten, tuotetuntemuksen ja Autodesk-ohjelmistojen käyttöönottohankkeiden tarjoamista ammattiliittojen harjoittelijoille ja tuleville alan ammattilaisille.

 

Lisätietoja (englanniksi)

Lisätietoja koulutuksesta

Luokkahuone Diablo Valley Collegessa Pleasant Hillissä, Kaliforniassa. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät Fusion 360 -ohjelmistolla.

Autodesk Education -resurssit

Autodesk on sitoutunut inspiroimaan ja auttamaan opiskelijoita ja opettajia hankkimaan taitoja, käytännön kokemusta ja pätevyyttä, joiden voimalla maailmasta voidaan suunnitella ja tehdä parempi paikka kaikille.

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Fusion 360 -opiskelijat Nihon Kogakuin College of Hachiojissa Tokiossa, Japanissa.

Autodesk Education -tuki

Etsi ohjeita ja resursseja kaikkiin koulutustarpeisiisi sekä vastauksia Autodeskin tuotteita koskeviin kysymyksiin.

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