Autodeskin valtuuttamat koulutuskeskukset ovat organisaatioita tai koulutuksen tarjoajia, jotka tarjoavat korkealaatuisia oppimiskokemuksia asiakkaille, alan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille. Ne antavat tulevaisuuden innovaattoreille syvällisempää Autodesk-tuotetietoa, valmistavat opiskelijoita sertifiointikokeisiin ja auttavat oppijoita saavuttamaan uratavoitteensa kehittyvässä maailmassa.

ATC:ksi ryhtyminen edellyttää, että organisaatio on vakiintunut koulutuksen tarjoaja, jolla on kokeneita, Autodeskin sertifioimia kouluttajia ja Autodeskin standardit täyttävät tilat. Niiden on sitouduttava ylläpitämään huippuosaamista koulutuksessa, päivittämään säännöllisesti opetussuunnitelmaansa ja tarjoamaan oppijoille riittävää tukea ja resursseja. Lisäksi niiden on täytettävä Autodeskin ATC-ohjelman vaatimukset. Rakenna tulevaisuuttasi. Ryhdy Autodeskin valtuuttamaksi koulutuskeskukseksi.