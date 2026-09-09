Bloqueos e incidencias de rendimiento

Paso 1: reinicie el equipo Mac 1. Haga clic en el menú Apple. 2. Seleccione Reiniciar. 3. Vuelva a abrir el producto de Autodesk después del reinicio. Al reiniciar se borran los procesos temporales del sistema y los conflictos de memoria que pueden estar causando la inestabilidad.

Paso 2: actualice el producto de Autodesk (Mac) 1. Vaya a https://manage.autodesk.com. 1. Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account. 2. Vaya a Productos y servicios. 3. Seleccione las actualizaciones de productos. 4. Busque el producto y la versión. 5. Haga clic en Descargar. 6. Abra el archivo descargado (.dmg o instalador). 7. Siga los pasos de instalación. 8. Reinicie el producto. En macOS, las actualizaciones se suelen descargar desde la cuenta de Autodesk Account, en lugar de hacerlo desde Autodesk Access (que se basa principalmente en Windows).

Paso 3: actualice macOS y los componentes del sistema 1. Haga clic en el menú Apple. 2. Vaya a Configuración del sistema. 3. Seleccione General > Actualización de software. 4. Instale las actualizaciones disponibles. Las actualizaciones de macOS incluyen correcciones en el nivel del sistema que mejoran la compatibilidad y el rendimiento de las aplicaciones.

Paso 4: cierre las aplicaciones en segundo plano 1. Pulse "Comando + Opción + Esc". 2. Seleccione las aplicaciones innecesarias. 3. Haga clic en "Forzar salida". 4. Vuelva a iniciar el producto de Autodesk. Las aplicaciones en segundo plano pueden consumir memoria del sistema y recursos de la CPU, lo que afecta al rendimiento.

Paso 5: compruebe los requisitos del sistema 1. Haga clic en el menú Apple. 2. Seleccione Acerca de esta Mac. 3. Revise lo siguiente: - Versión de macOS - Memoria (RAM) - Chip y procesador 4. Compruebe la compatibilidad del producto de Autodesk. Consulte los requisitos del sistema. Si el sistema no cumple las especificaciones necesarias, es posible que se produzcan bloqueos o un rendimiento lento.

Paso 6: pruebe con otro archivo 1. Abra el producto de Autodesk. 2. Cree un nuevo archivo o abra un archivo que sepa que funciona correctamente. 3. Pruebe a realizar acciones básicas. Determina si el problema se debe a un archivo dañado o complejo. Si la incidencia solo ocurre con un archivo, es probable que sea algo de ese archivo lo que causa el problema. Pruebe a guardar una nueva versión, a simplificarlo o a trabajar desde una copia local. Si la incidencia se produce en varios archivos, lo más probable es que esté relacionada con el sistema o la configuración, por lo que debe seguir los pasos de resolución de problemas para actualizar, restablecer y optimizar el entorno. Si se sigue produciendo la incidencia, especialmente si aparece un mensaje de error específico, visite el Centro de soporte de Autodesk para obtener ayuda más específica.

Paso 7: borre los archivos temporales (Mac) 1. Cierre todas las aplicaciones. 2. Abra "Finder". 3. Haga clic en "Ir > Ir a la carpeta". 4. Introduzca: ~/Library/Caches. 5. Abra la carpeta y suprima los archivos de caché innecesarios (dentro de las carpetas, no las carpetas en sí). 6. Repita el proceso para: /Library/Caches. 7. Reinicie su equipo Mac. Los archivos temporales y de caché pueden acumularse con el tiempo, consumir espacio en disco y ralentizar el rendimiento.

Paso 8: trabaje con un archivo local 1. Copie el archivo en una carpeta local (Escritorio o Documentos). 2. Abra el archivo desde su Mac (no desde iCloud o una ubicación de red). Los archivos almacenados en unidades de red o nube pueden provocar retrasos e inestabilidad.

Paso 9: ajuste la configuración de gráficos o pantalla (Mac) 1. Abra el producto de Autodesk. 2. Vaya a "Preferencias/Configuración". 3. Busque "Configuración de gráficos/pantalla" (si está disponible). 4. Ajuste lo siguiente: - Reduzca los efectos visuales (si están disponibles). - Reduzca los ajustes de rendimiento y calidad de visualización. 5. Reinicie el producto. Los problemas de rendimiento gráfico en Mac suelen estar relacionados con el comportamiento de la GPU administrada por el sistema o la configuración de visualización, en lugar de con la selección manual de la GPU.