Bloqueos e incidencias de rendimiento

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Los productos de Autodesk pueden bloquearse, dejar de responder o presentar un rendimiento lento por diversos motivos. Estas incidencias suelen estar relacionadas con la configuración del sistema, la configuración de gráficos, la complejidad de los archivos o conflictos con otro software que se esté ejecutando en el equipo. En muchos casos, el problema no se debe a una sola causa, sino a una combinación de factores, como la presencia de controladores desactualizados, las limitaciones de los recursos del sistema o el uso de archivos grandes o dañados.
En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar rápidamente las causas más habituales de las incidencias relacionadas con la estabilidad y el rendimiento. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con el sistema, los archivos o la configuración del software.
En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el sistema
|
1. Guarde todo el trabajo abierto.
2. Cierre el producto de Autodesk.
3. Reinicie el equipo.
4. Vuelva a iniciar el producto.
|Al reiniciar se solucionan las incidencias de memoria temporales y se restablecen los procesos en segundo plano que pueden estar provocando bloqueos o un rendimiento lento.
|Paso 2: actualice el producto de Autodesk
|
1. Abra el menú Inicio de Windows.
2. Busque y abra Autodesk Access.
3. En la sección Actualizaciones, revise la lista de actualizaciones disponibles.
4. Haga clic en Actualizar junto a cada producto que desee actualizar.
5. Espere a que finalice la instalación.
6. Reinicie el producto de Autodesk.
|
Autodesk Access es una aplicación de escritorio diseñada para instalar actualizaciones de forma rápida y sencilla directamente desde el sistema sin necesidad de descargarlas manualmente.
Nota: Puede acceder a las actualizaciones a través de Autodesk Access o puede descargarlas desde su cuenta de Autodesk Account. Para obtener información más detallada, consulte Actualizar el software.
|Paso 3: actualice los controladores gráficos
|
1. Identifique la tarjeta gráfica (GPU).
2. Vaya al sitio web del fabricante (NVIDIA, AMD o Intel).
3. Descargue la versión más reciente del controlador recomendado.
4. Instale el controlador.
5. Reinicie el equipo.
|Los controladores obsoletos o incompatibles son una causa común de bloqueos y problemas de visualización.
|Paso 4: cierre las aplicaciones en segundo plano
|
1. Pulse "Ctrl + Mayús + Esc" para abrir el Administrador de tareas.
2. Revise las aplicaciones en ejecución.
3. Seleccione los programas innecesarios.
4. Haga clic en "Finalizar tarea".
5. Vuelva a iniciar el producto de Autodesk.
|Otras aplicaciones pueden consumir recursos del sistema, lo que reduce el rendimiento y la estabilidad.
|Paso 5: compruebe los requisitos del sistema
|
1. Compruebe los requisitos del sistema de su producto de Autodesk.
2. Compárelos con las especificaciones del sistema en cuanto a lo siguiente:
- RAM
- CPU
- GPU
- Espacio en disco
3. Actualice el hardware si es necesario.
|Si se ejecuta el producto en un sistema cuyas especificaciones son inferiores a los requisitos recomendados, pueden producirse problemas de rendimiento y bloqueos.
|Paso 6: pruebe con otro archivo
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Cree un nuevo archivo o abra un archivo que sepa que funciona correctamente.
3. Realice acciones básicas.
|
Esto ayuda a determinar si el problema lo causa un archivo dañado o complejo y no el sistema.
Si la incidencia solo ocurre con un archivo, es probable que sea algo de ese archivo lo que causa el problema. Pruebe a guardar una nueva versión, a simplificarlo o a trabajar desde una copia local. Si la incidencia se produce en varios archivos, lo más probable es que esté relacionada con el sistema o la configuración, por lo que debe seguir los pasos de resolución de problemas para actualizar, restablecer y optimizar el entorno. Si se sigue produciendo la incidencia, especialmente si aparece un mensaje de error específico, visite el Centro de soporte de Autodesk para obtener ayuda más específica.
|Paso 7: borre los archivos temporales
|
1. Cierre todas las aplicaciones.
2. Abra el Explorador de archivos.
3. Vaya a C:\Usuarios\\AppData\Local\Temp.
4. Seleccione y suprima tantos archivos como sea posible.
Nota: Si aparece un mensaje que indica que no se puede suprimir un archivo, suele significar que Windows u otra aplicación están utilizando actualmente el archivo. Esto es normal. Omita esos archivos y continúe eliminando el resto.
5. Reinicie el equipo.
|Los archivos temporales pueden acumularse y consumir recursos del sistema, lo que puede provocar inestabilidad o reducir el rendimiento.
|Paso 8: mueva los archivos a una unidad local
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1. Localice el archivo de trabajo.
2. Cópielo en una carpeta local (p. ej., Escritorio o Documentos).
3. Abra el archivo desde la nueva ubicación.
|Trabajar desde ubicaciones sincronizadas en la red o en la nube puede provocar problemas de latencia y rendimiento.
|Paso 9: ajuste la configuración de gráficos
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Parte A: ajuste la configuración de gráficos en el producto de Autodesk.
A1. Abra el producto de Autodesk.
A2. Abra el menú Opciones/Preferencias mediante uno de estos métodos:
- Pulse Ctrl + Mayús + P (o escriba OPCIONES en la barra de comandos, si está disponible).
- O vaya al menú Configuración/Preferencias/Opciones desde la barra de herramientas superior.
A3. Vaya a la ficha Gráficos o Rendimiento.
A4. Abra la sección Rendimiento gráfico/Parámetros de hardware.
A5. Establezca la aceleración de hardware en uno de estos modos:
- Desactivado, si se producen bloqueos o problemas de visualización
- Activado, si el rendimiento es lento y el sistema lo admite
A6. Aplique los cambios.
A7. Cierre y reinicie el producto de Autodesk.
Parte B: asegúrese de que se está utilizando la GPU dedicada.
B1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Configuración de pantalla.
B2. Desplácese hacia abajo y haga clic en Configuración de gráficos.
B3. En Preferencia de rendimiento de gráficos, haga clic en Examinar.
B4. Localice y seleccione el archivo ejecutable (.exe) del producto de Autodesk (normalmente se encuentra en la carpeta Archivos de programa > Autodesk).
B5. Una vez añadida, haga clic en la aplicación en la lista.
B6. Haga clic en Opciones.
B7. Seleccione Alto rendimiento (GPU dedicada).
B8. Haga clic en Guardar.
B9. Reinicie el producto de Autodesk.
|
A: la aceleración de hardware depende de la GPU. Si la GPU, el controlador o la configuración no son totalmente compatibles, pueden producirse bloqueos, parpadeos o retrasos.
B: algunos sistemas utilizan por defecto gráficos integrados (iGPU) en lugar de la GPU dedicada (dGPU) más potente. Esto puede afectar significativamente al rendimiento y causar inestabilidad.
|Paso 10: restablezca los ajustes del producto
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1. Cierre el producto de Autodesk.
2. Utilice la opción Restablecer parámetros por defecto desde el menú Inicio o desde las herramientas del producto.
3. Vuelva a abrir el producto.
|Los ajustes dañados o mal configurados pueden provocar un comportamiento inesperado e inestabilidad.
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el equipo Mac
|
1. Haga clic en el menú Apple.
2. Seleccione Reiniciar.
3. Vuelva a abrir el producto de Autodesk después del reinicio.
|Al reiniciar se borran los procesos temporales del sistema y los conflictos de memoria que pueden estar causando la inestabilidad.
|Paso 2: actualice el producto de Autodesk (Mac)
|
1. Vaya a https://manage.autodesk.com.
1. Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account.
2. Vaya a Productos y servicios.
3. Seleccione las actualizaciones de productos.
4. Busque el producto y la versión.
5. Haga clic en Descargar.
6. Abra el archivo descargado (.dmg o instalador).
7. Siga los pasos de instalación.
8. Reinicie el producto.
|
En macOS, las actualizaciones se suelen descargar desde la cuenta de Autodesk Account, en lugar de hacerlo desde Autodesk Access (que se basa principalmente en Windows).
|Paso 3: actualice macOS y los componentes del sistema
|
1. Haga clic en el menú Apple.
2. Vaya a Configuración del sistema.
3. Seleccione General > Actualización de software.
4. Instale las actualizaciones disponibles.
|Las actualizaciones de macOS incluyen correcciones en el nivel del sistema que mejoran la compatibilidad y el rendimiento de las aplicaciones.
|Paso 4: cierre las aplicaciones en segundo plano
|
1. Pulse "Comando + Opción + Esc".
2. Seleccione las aplicaciones innecesarias.
3. Haga clic en "Forzar salida".
4. Vuelva a iniciar el producto de Autodesk.
|Las aplicaciones en segundo plano pueden consumir memoria del sistema y recursos de la CPU, lo que afecta al rendimiento.
|Paso 5: compruebe los requisitos del sistema
|
1. Haga clic en el menú Apple.
2. Seleccione Acerca de esta Mac.
3. Revise lo siguiente:
- Versión de macOS
- Memoria (RAM)
- Chip y procesador
4. Compruebe la compatibilidad del producto de Autodesk. Consulte los requisitos del sistema.
|Si el sistema no cumple las especificaciones necesarias, es posible que se produzcan bloqueos o un rendimiento lento.
|Paso 6: pruebe con otro archivo
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Cree un nuevo archivo o abra un archivo que sepa que funciona correctamente.
3. Pruebe a realizar acciones básicas.
|
Determina si el problema se debe a un archivo dañado o complejo.
Si la incidencia solo ocurre con un archivo, es probable que sea algo de ese archivo lo que causa el problema. Pruebe a guardar una nueva versión, a simplificarlo o a trabajar desde una copia local. Si la incidencia se produce en varios archivos, lo más probable es que esté relacionada con el sistema o la configuración, por lo que debe seguir los pasos de resolución de problemas para actualizar, restablecer y optimizar el entorno. Si se sigue produciendo la incidencia, especialmente si aparece un mensaje de error específico, visite el Centro de soporte de Autodesk para obtener ayuda más específica.
|Paso 7: borre los archivos temporales (Mac)
|
1. Cierre todas las aplicaciones.
2. Abra "Finder".
3. Haga clic en "Ir > Ir a la carpeta".
4. Introduzca: ~/Library/Caches.
5. Abra la carpeta y suprima los archivos de caché innecesarios (dentro de las carpetas, no las carpetas en sí).
6. Repita el proceso para: /Library/Caches.
7. Reinicie su equipo Mac.
|Los archivos temporales y de caché pueden acumularse con el tiempo, consumir espacio en disco y ralentizar el rendimiento.
|Paso 8: trabaje con un archivo local
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1. Copie el archivo en una carpeta local (Escritorio o Documentos).
2. Abra el archivo desde su Mac (no desde iCloud o una ubicación de red).
|Los archivos almacenados en unidades de red o nube pueden provocar retrasos e inestabilidad.
|Paso 9: ajuste la configuración de gráficos o pantalla (Mac)
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Vaya a "Preferencias/Configuración".
3. Busque "Configuración de gráficos/pantalla" (si está disponible).
4. Ajuste lo siguiente:
- Reduzca los efectos visuales (si están disponibles).
- Reduzca los ajustes de rendimiento y calidad de visualización.
5. Reinicie el producto.
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Los problemas de rendimiento gráfico en Mac suelen estar relacionados con el comportamiento de la GPU administrada por el sistema o la configuración de visualización, en lugar de con la selección manual de la GPU.
|Paso 10: restablezca los ajustes del producto
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1. Cierre el producto de Autodesk.
2. Vuelva a abrir el producto mientras mantiene pulsado un acceso directo de restablecimiento, si es compatible (varía según el producto).
3. Utilice las opciones integradas para restaurar la configuración predeterminada.
|Cuando hay preferencias o configuración dañadas, se pueden producir bloqueos o un comportamiento inesperado.
Los bloqueos y la falta de respuesta suelen deberse a lo siguiente:
Sistema o software desactualizados
Problemas con el controlador gráfico o la configuración de pantalla
Archivos o instalación dañados
Recursos del sistema insuficientes
Conflictos con otras aplicaciones o módulos de extensión [autodesk.com]
Si la incidencia se produce solo con un archivo, es probable que se trate de un problema relacionado con el archivo.
Si se produce con varios archivos, es probable que se trate de un problema del sistema o de la configuración.
Guarde el archivo como una nueva versión.
Simplifique los archivos o reduzca su complejidad.
Intente abrir una copia de seguridad o una versión recuperada.
Los archivos dañados o complejos son una causa común de bloqueos y rendimiento lento.
No, siga los pasos en orden y deténgase una vez resuelto el problema. El artículo está diseñado para ayudarle a aislar progresivamente el problema.
No, estos pasos suelen hacer lo siguiente:
Restablecer preferencias o parámetros
Eliminar archivos temporales o de caché
No suprimen los archivos del proyecto, pero es posible que se restablezcan los parámetros personalizados.
El Asistente puede ayudarle a encontrar respuestas o ponerle en contacto con un agente.
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