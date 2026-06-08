AUTODESK FUSION MANAGE 

Gestión del ciclo de vida de los productos para toda la organización   

Autodesk Fusion Manage optimiza los flujos de trabajo y mejora la colaboración entre todas las personas que participan en el desarrollo de productos gracias a una solución de PLM integrada en la nube.

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PLM en la nube que conecta datos y procesos

Fusion Manage es una solución integrada de gestión del ciclo de vida de los productos que resulta fácil de implementar y utilizar. Los eficaces procesos de PLM con flujos de trabajo basados en datos permiten aumentar la productividad de todos los participantes, independientemente de su puesto o responsabilidad. A medida que los equipos colaboran para hacer realidad sus ideas, todos utilizan en tiempo real los mismos datos y el historial de un producto.

Disponga de más tiempo para la innovación gracias a que Fusion Manage facilita la colaboración entre equipos y mejora la visibilidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo del producto.

Historias destacadas de clientes de Autodesk Fusion Manage

Spirax Group

Descubra cómo Spirax Group, fabricante líder mundial de soluciones de tecnología térmica y de fluidos, utiliza las funciones de PLM para impulsar la estandarización.

 

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Greenlane Renewables

Descubra cómo Greenlane Renewables, proveedor mundial de sistemas de mejora de biogás, utiliza las funciones de PLM para reducir costes y aumentar la rentabilidad.

 

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Woodway USA

Descubra cómo el fabricante de cintas de correr Woodway utiliza PLM para mejorar la colaboración con los proveedores y aumentar el volumen de productos comercializados.

 

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Automatic Systems, Inc.

Descubra cómo ASI, líder mundial en el sector de los sistemas de manipulación de materiales, utiliza PLM para aumentar la eficiencia en todos sus departamentos.

 

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Por qué las organizaciones eligen PLM en la nube de Fusion Manage

Empiece rápidamente y ajuste la escala con facilidad

Disfrute de mayor flexibilidad, agilice la creación de valor y reduzca el coste total de propiedad con un PLM en la nube que se adapta a su empresa. Implemente lo que necesite, cuando lo necesite y sin complicaciones, gracias a los flujos de trabajo configurables y listos para usar.

 

Aumente la agilidad en el diseño y la fabricación

Adáptese rápidamente a los cambios del mercado y manténgase a la vanguardia en un entorno en constante evolución gracias a procesos de PLM que automatizan los flujos de trabajo, agilizan las iteraciones y aumentan la capacidad de innovación.

 

Reduzca el coste de los productos vendidos

Agilice los procesos y optimice el uso de los recursos, lo que permitirá a los equipos responder de manera eficiente a los retos macroeconómicos y geopolíticos, entre los que se incluyen los aranceles, el aumento de los costes laborales y de los materiales y las cuestiones relacionadas con el cambio climático.

 

Funciones y características de Fusion Manage

Mejore la visibilidad y los flujos de trabajo entre equipos con potentes funciones de PLM que impulsan la eficiencia y la colaboración.

Gestión de la lista de materiales (BOM)

Active actualizaciones multiusuario en tiempo real con herramientas colaborativas de edición de propiedades y listas de materiales. Mantenga listas de materiales exhaustivas con información para compras, ensamblaje, planificación de la producción, fabricación y mucho más.

 

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Gestión de cambios y versiones

Administre eficazmente los flujos de trabajo de cambios y versiones mediante procesos automatizados, como las solicitudes, las órdenes y las tareas de cambio, las aprobaciones y los informes de problemas. Obtenga trazabilidad completa de las causas raíz y documentación para auditorías. 

 

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Gestión de tareas

Mantenga la productividad y la uniformidad en los equipos mediante alertas automatizadas en tiempo real y seguimiento del estado de nuevas tareas, acciones pendientes y cambios en los datos de productos. Agilice la adopción de medidas y aumente la visibilidad de las actualizaciones del proyecto en toda la organización. 

 

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Colaboración con los proveedores

Mantenga la conexión con su cadena de suministro y garantice el acceso en todo momento y en cualquier lugar a la información que necesitan los participantes adicionales para los procesos de elaboración de presupuestos, adquisición y desarrollo de productos. Los flujos de trabajo dinámicos permiten una colaboración segura y el acceso a datos en tiempo real.

 

Gestión de calidad

Mejore la calidad y la trazabilidad de los productos con procesos automatizados para administrar la falta de conformidad (NCR), las autorizaciones de devolución de mercancías (RMA), las acciones correctivas y preventivas (CAPA), el análisis modal de fallos y efectos (FMEA) y los informes de acción de calidad de los proveedores (SCAR). 

 

Introducción de nuevos productos

Garantice la buena marcha de los proyectos manteniendo a los participantes de distintos departamentos en sintonía con respecto a las tareas y los plazos de entrega para definir, desarrollar y lanzar un nuevo producto. Las plantillas de proyecto configurables, los hitos por fases estandarizados y los flujos de trabajo automatizados aumentan la eficiencia. 

 

Gestión de la cartera de productos

Cree una cartera de productos competitiva gracias al intercambio de datos de especificaciones en tiempo real y a la gestión integrada de cambios. Gestione todo el ciclo de vida de los productos, desde la concepción hasta el desarrollo, el lanzamiento y la retirada del mercado.

 

Gestión de requisitos

Asegúrese de que los productos cumplen las expectativas del mercado y de los clientes mediante la gestión de todos los requisitos en un entorno conectado. Clasifique los requisitos para centrarse en las solicitudes más pertinentes y viables. Los flujos de trabajo automatizados gestionan las firmas de aprobación, el control de revisiones y el seguimiento de los cambios.

 

Amplia biblioteca de plantillas de procesos

Aumente la productividad con una colección de procesos empresariales gratuitos listos para implantar con espacios de trabajo preconfigurados a fin de reducir el tiempo de implementación.  

 

Editor de configuración visual

Empiece a trabajar rápidamente con un editor de configuración fácil de usar que permite a los administradores configurar flujos de trabajo adaptados a las necesidades de la empresa sin requerir programación personalizada.

 

Paneles y KPI

Supervise el progreso y las tendencias del desarrollo de productos en tiempo real para detectar problemas y evitar retrasos antes de que se produzcan. Exporte informes con un solo clic para comunicar las actualizaciones de estado sin complicaciones.

 

API abierta para integraciones

Amplíe el valor de los datos mediante la integración de PLM de Fusion Manage con otros sistemas empresariales, como ERP y CRM. Mejore el acceso a los datos para tomar decisiones fundamentadas.

 

Acceso desde dispositivos móviles

Trabaje con datos de productos en una tableta para revisar diseños, ver artículos de la lista de materiales, cambiar estados del ciclo de vida, crear órdenes de cambio y participar en estas. 

 

Colaboración externa flexible

Reúna a los participantes externos relacionados con el proyecto en un área de trabajo basada en navegador, donde todos puedan compartir, ver y comentar los diseños, así como incluir marcas de revisión en ellos, al mismo tiempo que se mantiene el control de versiones y el historial.

 

Más herramientas administrativas

Póngase en marcha al instante con herramientas administrativas intuitivas, procesos de PLM listos para configurar y usar y una gestión de derechos que le permite controlar el acceso y configurar usuarios rápidamente.

 

Planes y precios de Autodesk Fusion Manage

Fusion Manage

Aproveche todas las funciones de PLM que su organización necesita con Autodesk Fusion Manage, con el aval de un almacenamiento seguro en la nube.

 

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Fusion Manage Enterprise

Acceda a todas las funciones de PLM que su organización necesita, además de a un entorno para realizar pruebas de forma segura, colaborar con los participantes externos y disponer de un mayor espacio de almacenamiento en la nube.

 

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Fusion Contributor

Obtenga acceso para consultar datos de PLM, participar en flujos de trabajo y crear informes; una solución ideal para los participantes tanto internos como externos que necesitan visibilidad para colaborar sin necesidad de tener acceso de creación.

 

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¿Qué se puede hacer con Fusion Contributor?

Conceda a los usuarios, tanto dentro como fuera de su organización, acceso de nivel de colaborador a Fusion Manage para que puedan participar en flujos de trabajo, consultar datos y crear informes.

Acceso de visualización a los datos pertinentes de Fusion Manage

Consulte datos pertinentes

Acceda a datos pertinentes, artículos, procesos empresariales, listas de materiales, archivos de proyecto, documentos y registros para mantenerse al tanto.

 

Participación en los flujos de trabajo e información estratégica de Fusion Manage

Participe en flujos de trabajo y obtenga información

Participe en los flujos de trabajo de procesos empresariales como aprobador o revisor, realice un seguimiento diligente de las tareas asignadas y los plazos y extraiga información valiosa de informes y gráficos. 

 

Marcas de revisión y colaboración en Fusion Manage

Añada marcas de revisión y colabore

Revise los archivos adjuntos, proporcione comentarios mediante marcas de revisión y comuníquese con los participantes en Fusion Manage para minimizar la dependencia del correo electrónico y la confusión que ocasionan las distintas versiones.

 

Notificaciones de Fusion Manage

Acceda a las notificaciones

Reciba alertas en tiempo real sobre nuevas tareas, acciones pendientes o cambios en los datos de productos para mantenerse al día con las actualizaciones del proyecto.

 

Obtenga una demostración de Autodesk Fusion Manage 

Empiece a mejorar la colaboración en su organización mediante procesos de PLM integrados, edición colaborativa de listas de materiales y propiedades, gestión de cambios y versiones y mucho más.

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