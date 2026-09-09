En los productos de Autodesk, pueden producirse incidencias relacionadas con las funciones o los flujos de trabajo cuando las herramientas, los comandos o las funciones no se comportan según lo previsto. Estas incidencias suelen estar relacionadas con la configuración del producto, los parámetros del usuario, la configuración del entorno o conflictos dentro de la aplicación.

En muchos casos, el problema no se debe a una única incidencia, sino a una combinación de factores, como parámetros mal configurados, versiones obsoletas de los productos o perfiles personalizados que interfieren en los flujos de trabajo por defecto.

En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar rápidamente las causas más habituales de las incidencias relacionadas con las funciones y los flujos de trabajo. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con los parámetros, el entorno o la configuración del sistema.

En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).