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En los productos de Autodesk, pueden producirse incidencias relacionadas con las funciones o los flujos de trabajo cuando las herramientas, los comandos o las funciones no se comportan según lo previsto. Estas incidencias suelen estar relacionadas con la configuración del producto, los parámetros del usuario, la configuración del entorno o conflictos dentro de la aplicación.
En muchos casos, el problema no se debe a una única incidencia, sino a una combinación de factores, como parámetros mal configurados, versiones obsoletas de los productos o perfiles personalizados que interfieren en los flujos de trabajo por defecto.
En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar rápidamente las causas más habituales de las incidencias relacionadas con las funciones y los flujos de trabajo. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con los parámetros, el entorno o la configuración del sistema.
En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el sistema
|
1. Reinicie el equipo.
2. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.
3. Pruebe la función o el flujo de trabajo en cuestión.
|Al reiniciar, se borra la memoria temporal y se reinician los procesos en segundo plano que pueden afectar al rendimiento de las funciones.
|Paso 2: reinicie el producto de Autodesk
|
1. Cierre completamente el producto de Autodesk.
2. Asegúrese de que no haya ninguna instancia que se esté ejecutando en segundo plano.
3. Vuelva a abrir el producto.
4. Pruebe de nuevo el flujo de trabajo.
|Las incidencias temporales en el nivel de la aplicación pueden impedir que las funciones se ejecuten correctamente.
|Paso 3: restablezca la configuración por defecto del producto
|
1. Cierre el producto de Autodesk.
2. Abra el menú Inicio de Windows.
3. Busque el nombre del producto y, a continuación, seleccione Restablecer parámetros por defecto.
4. Seleccione la opción de restablecimiento.
5. Confirme el restablecimiento.
6. Vuelva a iniciar el producto.
|Los parámetros dañados o mal configurados son una de las causas más habituales de las incidencias relacionadas con las funciones.
|Paso 4: actualice el producto de Autodesk
|
1. Abra el menú Inicio de Windows.
2. Busque y abra Autodesk Access.
3. Revise las actualizaciones disponibles.
4. Haga clic en la opción Actualizar del producto.
5. Reinicie el producto tras la instalación.
|Las actualizaciones incluyen correcciones de errores y mejoras que resuelven incidencias conocidas relacionadas con las funciones y los flujos de trabajo.
|Paso 5: realice una prueba en un nuevo archivo o en un entorno limpio
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Cree un nuevo archivo o abra un archivo que sepa que funciona correctamente.
3. Pruebe la función o el flujo de trabajo.
|Esto permite determinar si la incidencia está relacionada con el archivo o con el entorno del producto.
|Paso 6: desactive la configuración personalizada o los perfiles
|
1. Abra la configuración o las preferencias del producto.
2. Cambie a un área de trabajo o perfil por defecto.
3. Desactive todas las configuraciones personalizadas.
4. Reinicie el producto.
|Los parámetros personalizados, las áreas de trabajo o las configuraciones pueden modificar el comportamiento por defecto y provocar incidencias.
|Paso 7: compruebe si hay complementos o extensiones
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Desactive cualquier complemento o módulo de extensión que tenga instalado.
3. Reinicie el producto.
4. Pruebe la función.
|Los complementos y las extensiones pueden entrar en conflicto con las funciones integradas y alterar los flujos de trabajo.
|Paso 8: compruebe los permisos de los usuarios
|
1. Compruebe que su cuenta de usuario del sistema disponga de acceso completo al producto.
2. Si utiliza entornos gestionados, póngase en contacto con el departamento de TI.
3. Asegúrese de que se concedan los permisos necesarios.
|Algunas funciones requieren permisos específicos y, en entornos restringidos, es posible que se bloqueen sus prestaciones.
|Paso 9: cierre las aplicaciones y los procesos en segundo plano
|
1. Pulse Ctrl + Mayús + Esc.
2. Abra el Administrador de tareas.
3. Finalice las aplicaciones innecesarias.
4. Vuelva a iniciar el producto de Autodesk.
|Es posible que otras aplicaciones interfieran en la ejecución de la función o consuman recursos.
|Paso 10: repare o vuelva a instalar el producto (si es necesario)
|
1. Vaya a "Aplicaciones y características".
2. Busque el producto de Autodesk.
3. Seleccione Modificar/Reparar (si está disponible).
4. Si la reparación no funciona, desinstale y vuelva a instalar el producto.
|Esto resuelve incidencias más graves relacionadas con la instalación o con componentes del producto dañados.
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el equipo Mac
|
1. Haga clic en el menú Apple.
2. Seleccione Reiniciar.
3. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.
|Borra el estado del sistema y reinicia los procesos en segundo plano.
|Paso 2: reinicie el producto de Autodesk
|
1. Cierre el producto por completo.
2. Vuelva a abrirlo.
3. Pruebe de nuevo la función.
|Las incidencias temporales con las aplicaciones pueden afectar a los flujos de trabajo.
|Paso 3: restablezca las preferencias del producto
|
1. Cierre el producto de Autodesk.
2. Vuelva a abrirlo mientras se activa el restablecimiento (varía según el producto).
3. Restablezca la configuración por defecto.
|Restablece los parámetros de configuración dañados o en conflicto.
|Paso 4: actualice el producto de Autodesk
|
1. Vaya a https://manage.autodesk.com.
2. Descargue e instale las actualizaciones disponibles.
3. Reinicie el producto.
|Garantiza la compatibilidad y resuelve las incidencias conocidas.
|Paso 5: realice una prueba en un nuevo archivo
|
1. Cree un nuevo archivo.
2. Pruebe la función.
|Indica si la incidencia es específica de un archivo.
|Paso 6: desactive los complementos o las configuraciones personalizadas
|
1. Elimine o desactive las extensiones.
2. Reinicie el producto.
|Los conflictos relacionados con los complementos o las configuraciones personalizadas pueden interrumpir los flujos de trabajo.
|Paso 7: compruebe los permisos y la configuración del sistema
|
1. Compruebe los permisos de macOS.
2. Compruebe la configuración del sistema.
3. Asegúrese de que se haya concedido acceso completo.
|Los permisos restringidos pueden bloquear algunas funciones.
Esto suele deberse a lo siguiente:
Configuración incorrecta
Perfiles o áreas de trabajo personalizados
Versión obsoleta del producto
Conflictos con componentes
Esto suele indicar lo siguiente:
Incidencias de configuración específicas del archivo
Daños en los archivos
Contenido del archivo no admitido
Esto puede deberse a lo siguiente:
Diseño personalizado de la interfaz de usuario o el área de trabajo
Diferentes versiones del producto
Diferencias en la configuración de los usuarios
Entre los factores desencadenantes más habituales, se encuentran los siguientes:
Actualización reciente
Instalación de un nuevo complemento
Cambios en los parámetros o la configuración
Sí, el restablecimiento de los parámetros puede resolver la mayoría de las incidencias relacionadas con la configuración sin que esto afecte a los archivos.
No, estas acciones restablecen la aplicación, no los archivos de proyecto.
El Asistente puede ayudarle a encontrar respuestas o ponerle en contacto con un agente.
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