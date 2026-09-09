Incidencias de instalación

Paso 1: confirme la compatibilidad de Windows y del equipo 1. Compruebe la versión de Windows que tiene. 2. Confirme si el producto es compatible con esta versión de Windows y si su equipo satisface los requisitos de hardware. Consulte Requisitos del sistema. 3. Si no es compatible, instale una versión compatible del producto o actualice a una combinación compatible. Tener un sistema operativo/hardware incompatible es causa documentada de error de instalación en Windows.

Paso 2: instale las actualizaciones de Windows pendientes y reinicie 1. Abra Configuración. 2. Vaya a Windows Update. 3. Si hay actualizaciones pendientes, instálelas. 4. Reinicie el ordenador (en algunas actualizaciones hay que reiniciar varias veces). 5. Vuelva a intentar ejecutar el instalador de Autodesk. Si el sistema operativo tiene pendientes actualizaciones o reinicios, esto puede impedir que el instalador de Autodesk se ejecute o se complete.

Paso 3: ejecute el instalador como administrador 1. Localice el archivo del instalador (suele ser setup.exe o un ejecutable de instalación creado por Autodesk). 2. Haga clic en el archivo con el botón derecho. 3. Seleccione “Ejecutar como administrador”. 4. Apruebe la solicitud de Control de cuentas de usuario. 5. Vuelva a intentar realizar la instalación. Si faltan permisos, esto puede impedir que el instalador se inicie o que escriba los archivos necesarios.

Paso 4: desactive temporalmente el software antivirus/herramientas de seguridad 1. Desactive temporalmente la protección antivirus (o, en caso necesario, solicite al departamento de TI que lo haga). 2. Vuelva a ejecutar el instalador de Autodesk. 3. Una vez que se complete la instalación, vuelva a activar el antivirus. El software de seguridad puede bloquear procesos del instalador o poner en cuarentena componentes de este durante la instalación.

Paso 5: cambie de método de descarga (instalación/descarga/ descarga directa/instalación personalizada) 1. Inicie sesión en la cuenta de Autodesk Account y abra la sección Productos y servicios. 2. Elija un método de descarga diferente para el mismo producto (por ejemplo, utilice Descargar en lugar de Instalar, o Descarga directa, si está disponible esta opción). Consulte Instalar el producto. 3. Vuelva a descargar el instalador e inténtelo de nuevo. Los distintos métodos de descarga están diseñados para situaciones de uso diferentes (dispositivo individual, modalidad sin conexión, tiempos flexibles, etc.), por lo que cambiar de método puede ayudar a evitar problemas de descarga o de creación del instalador.

Paso 6: borre los archivos de instalación temporales (solución habitual para paquetes dañados) 1. Borre el contenido de C:\Autodesk\WI 2. Borre el contenido de la carpeta de archivos temporales de usuario: C:\Usuarios\\AppData\Local\Temp 3. Borre el contenido de la carpeta de caché del sistema de instalación: C:\Usuarios\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 4. Si no ve “AppData”, active los archivos y carpetas ocultos e inténtelo de nuevo. 5. Vuelva a ejecutar el instalador. Los datos del instalador en caché o descargados parcialmente pueden verse dañados, lo que impide que aparezca la interfaz del instalador o que se complete la instalación.

Paso 7: vuelva a instalar el componente del instalador de Autodesk (SIAP/AdODIS) Esto solo se aplica a productos que ofrezcan la nueva experiencia de instalación (en general, de 2022 o posteriores). Pasos: 1. Vaya a C:\Archivos de programa\Autodesk\AdODIS\V1. 2. Haga clic con el botón derecho en RemoveODIS.exe y seleccione “Ejecutar como administrador”. 3. Una vez que el paso anterior elimine el componente, descargue la última versión de AdODIS-installer.exe (el instalador SIAP) y ejecútelo como administrador. 4. Reinicie el ordenador. 5. Vuelva a intentar instalar el producto de Autodesk. El servicio de instalación a petición (SIAP/AdODIS) es el que se encarga de la instalación de los productos más recientes. Si está obsoleto o dañado, el instalador puede no ejecutarse o dar error en medio de la instalación.

Paso 8: elimine las entradas de registro de depurador (“Debugger”) bloqueadas (el instalador no se abre o se cierra al momento) 1. Pulse Windows + R, escriba regedit y ejecútelo como administrador. 2. Vaya a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 3. Busque archivos ejecutables relacionados con Autodesk o el SIAP (ODIS por sus siglas en inglés); por ejemplo: AdskAccessServiceHost.exe. 4. Si aparece un valor de “Debugger” con “Blocked”, borre el valor de “Debugger”. 5. Haga lo mismo con los demás archivos ejecutables relacionados con el SIAP/ODIS que aparecen recogidos en la ruta de instalación del SIAP/ODIS. 6. Reinicie el ordenador y vuelva a intentar realizar la instalación. Las entradas de depurador bloqueadas pueden impedir que funcionen los instaladores o los servicios de estos.

Paso 9: compruebe las restricciones de red/proxy y las URL necesarias 1. Si utiliza una VPN/proxy/servidor de seguridad de empresa, pruebe a desconectarse temporalmente de la VPN, si es posible. 2. Compruebe que estén permitidas las direcciones URL o los protocolos de Autodesk (si es necesario, consulte a su departamento de TI). 3. Una vez que confirme que hay acceso de red, vuelva a intentar la instalación. Las restricciones de red pueden bloquear componentes y servicios del instalador necesarios para descargar, verificar o completar la configuración.

Paso 10: libere espacio en disco 1. Compruebe que tiene suficiente espacio libre en el disco para la carpeta de extracción del instalador, los archivos temporales y la instalación definitiva del producto. 2. Vuelva a intentar la instalación. Si no hay suficiente espacio en disco, la instalación fallará directamente.

Paso 11: haga una desinstalación total y luego vuelva a instalar (Windows) 1. Realice una desinstalación total (lo que se conoce como “desinstalación limpia”) del software de Autodesk. Consulte Desinstalación limpia de Autodesk. 2. Reinicie el sistema. 3. Vuelva a descargar el instalador desde su cuenta de Autodesk Account. 4. Vuelva a realizar la instalación. Con el procedimiento de desinstalación estándar pueden quedar remanentes que impidan las nuevas instalaciones. Autodesk señala específicamente que, si no se consiguen eliminar tales restos mediante la desinstalación normal o el solucionador de problemas de Microsoft, es posible que se requiera una desinstalación total antes de volver a instalar.