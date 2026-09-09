Incidencias de acceso y sincronización en la nube en los productos de Autodesk

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En los productos de Autodesk, pueden producirse incidencias de acceso y sincronización en la nube al trabajar con Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma u otros flujos de trabajo conectados a la nube. Estas incidencias suelen estar relacionadas con los permisos, la conectividad de red, la configuración del proyecto o el comportamiento de la sincronización entre el sistema local y la nube.
En muchos casos, el problema no se debe a una única incidencia, sino a una combinación de factores, como la falta de permisos de acceso, las operaciones con archivos de gran tamaño, la latencia de red o componentes de sincronización obsoletos.
En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar las causas más habituales de las incidencias relacionadas con el acceso y la sincronización en la nube. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con su cuenta, el acceso al proyecto, el proceso de sincronización o la configuración del sistema.
En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el sistema
|
1. Reinicie el equipo.
2. Vuelva a iniciar el producto de Autodesk
|Restablece los procesos de sincronización y soluciona las incidencias temporales.
|Paso 2: cierre la sesión y vuelva a iniciarla
|
1. Abra el producto de Autodesk o Desktop Connector.
2. Cierre la sesión de su cuenta de Autodesk Account.
3. Cierre y vuelva a abrir el producto.
4. Inicie sesión de nuevo.
|Actualiza la autenticación y garantiza que su cuenta se haya sincronizado correctamente con los servicios en la nube.
|Paso 3: compruebe el acceso y los permisos del proyecto en la nube
|
1. Acceda a Forma Data Management/BIM 360 mediante un navegador web.
2. Abra el proyecto.
3. Confirme lo siguiente:
- Puede ver las carpetas y los archivos.
- Puede abrir o descargar archivos.
4. Si no es así, realice lo siguiente:
- Póngase en contacto con el administrador de proyectos.
- Solicítele que compruebe su acceso.
|Las incidencias de acceso a la nube suelen deberse a que faltan permisos o a que estos son incorrectos.
|Paso 4: confirme que la cuenta y el proyecto sean los correctos
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Autodesk Account correcta.
3. Seleccione el centro de datos en la nube o la cuenta adecuados.
4. Abra el proyecto correspondiente.
|El uso de una cuenta o un centro incorrectos puede impedir el acceso a los proyectos en la nube.
|Paso 5: compruebe el estado de Desktop Connector
|
1. Busque el icono de Autodesk Desktop Connector.
2. Confirme que se está ejecutando.
3. Compruebe los iconos de estado de sincronización siguientes:
Verde → Sincronizado
Azul → Sincronización en curso
Rojo → Error
|Desktop Connector gestiona la sincronización entre el sistema local y el almacenamiento en la nube.
|Paso 6: compruebe que Desktop Connector esté actualizado
|
1. Abra Autodesk Access.
2. Compruebe si hay actualizaciones disponibles para Desktop Connector.
3. Instale la versión más reciente.
4. Reinicie el sistema.
|Las versiones más recientes incluyen mejoras en la fiabilidad y correcciones de errores relacionados con el comportamiento de sincronización.
|Paso 7: compruebe las incidencias de sincronización (archivos que no se sincronizan o que se quedan atascados)
|
1. Busque los archivos marcados de la siguiente forma:
- Pendiente de sincronización
-Error de sincronización
2. Pruebe a realizar lo siguiente:
- Modifique y guarde de nuevo el archivo.
- Actualice manualmente Desktop Connector.
3. Reinicie Desktop Connector.
|Los archivos pueden bloquearse durante la sincronización debido a incidencias con la caché o a operaciones interrumpidas.
|Paso 8: reduzca la complejidad del archivo o el tamaño del lote
|
1. Evite cargar o modificar un gran número de archivos a la vez.
2. Cargue los archivos en lotes más pequeños.
3. Espere a que finalice una sincronización antes de iniciar otra.
|Las operaciones simultáneas a gran escala pueden provocar fallos o retrasos en la sincronización.
|Paso 9: compruebe la configuración de los archivos y las carpetas
|
1. Revise los nombres de las carpetas del proyecto en la nube.
2. Asegúrese de que no contengan lo siguiente:
- Espacios iniciales
- Espacios finales
3. Evite cambiar el nombre de las carpetas del sistema.
|Los nombres de carpetas no válidos o las incidencias de estructura pueden impedir la sincronización.
|Paso 10: compruebe la conexión a la red y su rendimiento
|
1. Compruebe la velocidad de su conexión a Internet.
2. Pruebe con otra red (si está disponible).
3. Desactive la VPN temporalmente.
4. Intente realizar la sincronización de nuevo.
|Una conexión a Internet lenta o inestable puede interrumpir la sincronización y el acceso a la nube.
|Paso 11: compruebe si hay interrupciones del servicio
|
1. Compruebe el estado del servicio en la nube de Autodesk en el Centro de controles de estado de Autodesk.
2. Intente acceder a los proyectos a través de un navegador.
3. Espere e inténtelo de nuevo más tarde si la incidencia persiste.
|Es posible que los servicios en la nube no estén disponibles temporalmente debido a interrupciones.
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el equipo Mac
|
1. Reinicie el equipo Mac.
2. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.
|Borra las sesiones almacenadas en la caché y actualiza los procesos del sistema.
|Paso 2: cierre la sesión y vuelva a iniciarla
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Haga clic en el icono de usuario o perfil.
3. Seleccione "Cerrar sesión".
4. Cierre el producto y vuelva a abrirlo.
5. Inicie sesión de nuevo.
|Resuelve las incidencias relacionadas con las sesiones y la autenticación.
|Paso 3: compruebe el acceso a la nube en el navegador
|
1. Acceda a Forma Data Management/BIM 360.
2. Abra el proyecto.
3. Confirme que puede acceder a los archivos.
|Confirma si la incidencia está relacionada con la cuenta o si es específica de la aplicación.
|Paso 4: compruebe los permisos
|
1. Confirme que se le ha añadido al proyecto.
2. Póngase en contacto con el administrador de proyectos si es necesario.
3. Solicite que se elimine y se vuelva a añadir su cuenta si es necesario.
|Es posible que los permisos no estén sincronizados o que se hayan asignado incorrectamente.
|Paso 5: compruebe que la cuenta y la región sean las correctas
|
1. Asegúrese de que accede a la región de nube correcta (EE. UU., UE, etc.).
2. Compruebe si la dirección de correo electrónico de inicio de sesión coincide con la de su cuenta.
|El uso de una cuenta o una región incorrectas puede impedir el acceso.
|Paso 6: borre la caché del navegador (en caso de incidencias de acceso web)
|
1. Abra la configuración del navegador.
2. Borre la caché y las cookies.
3. Reinicie el navegador.
|Las incidencias con el navegador pueden impedir el acceso a los servicios en la nube de Autodesk.
|Paso 7: actualice el producto de Autodesk
|
1. Vaya a https://manage.autodesk.com.
2. Descargue e instale las actualizaciones.
3. Reinicie el producto.
|Garantiza la compatibilidad con los servicios en la nube.
|Paso 8: compruebe la conexión a la red y su rendimiento
|
1. Compruebe la velocidad de su conexión a Internet.
2. Pruebe con otra red (si está disponible).
3. Desactive la VPN temporalmente.
4. Intente realizar la sincronización de nuevo.
|Una conexión a Internet lenta o inestable puede interrumpir la sincronización y el acceso a la nube.
|Paso 9: compruebe si hay interrupciones del servicio
|
1. Compruebe el estado del servicio en la nube de Autodesk en el Centro de controles de estado de Autodesk.
2. Intente acceder a los proyectos a través de un navegador.
3. Espere e inténtelo de nuevo más tarde si la incidencia persiste.
|Es posible que los servicios en la nube no estén disponibles temporalmente debido a interrupciones.
Esto suele deberse a lo siguiente:
Permisos que faltan
Cuenta o inicio de sesión incorrectos
No se le ha añadido al proyecto
Entre las causas habituales, se incluyen las siguientes:
Incidencia en la red o conexión a Internet lenta
Operaciones con archivos de gran tamaño
Interrupciones en el proceso de sincronización
Incidencias de Desktop Connector
Esto puede ocurrir en los siguientes casos:
Los nombres de las carpetas no son válidos (por ejemplo, contienen espacios al final).
Faltan permisos.
La sincronización ha fallado o está pendiente.
Este error puede deberse a las siguientes causas:
Carga por lotes de gran volumen
Alta latencia o conexión deficiente
Varios proyectos con nombres similares
Demasiados cambios en los archivos a la vez
Esto suele indicar lo siguiente:
Una incidencia con la sincronización de permisos.
Se ha seleccionado una cuenta incorrecta en el producto.
Una incidencia de configuración local.
Sí, los flujos de trabajo en la nube requieren una conexión a Internet activa. Es posible que algunas herramientas permitan el trabajo sin conexión de forma limitada.
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