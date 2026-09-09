Incidencias de acceso y sincronización en la nube en los productos de Autodesk

En los productos de Autodesk, pueden producirse incidencias de acceso y sincronización en la nube al trabajar con Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma u otros flujos de trabajo conectados a la nube. Estas incidencias suelen estar relacionadas con los permisos, la conectividad de red, la configuración del proyecto o el comportamiento de la sincronización entre el sistema local y la nube.

En muchos casos, el problema no se debe a una única incidencia, sino a una combinación de factores, como la falta de permisos de acceso, las operaciones con archivos de gran tamaño, la latencia de red o componentes de sincronización obsoletos.

En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar las causas más habituales de las incidencias relacionadas con el acceso y la sincronización en la nube. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con su cuenta, el acceso al proyecto, el proceso de sincronización o la configuración del sistema.

En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).