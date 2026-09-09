Complementos y extensiones en los productos de Autodesk

Los complementos y las extensiones mejoran los productos de Autodesk al ofrecer funciones adicionales y opciones de personalización. Sin embargo, en ocasiones, pueden provocar incidencias como fallos del sistema, la falta de algunas funciones o un comportamiento inesperado si están desactualizadas, son incompatibles o entran en conflicto con otras extensiones.

En muchos casos, la incidencia no se debe a un único complemento, sino a una combinación de factores, como problemas de compatibilidad entre versiones, la interacción de varias extensiones o restos de configuración de instalaciones anteriores.

En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar las incidencias relacionadas con los complementos y las extensiones. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia se debe a un complemento, una configuración o una interacción del sistema específicos.

En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).