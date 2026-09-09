Complementos y extensiones en los productos de Autodesk

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Los complementos y las extensiones mejoran los productos de Autodesk al ofrecer funciones adicionales y opciones de personalización. Sin embargo, en ocasiones, pueden provocar incidencias como fallos del sistema, la falta de algunas funciones o un comportamiento inesperado si están desactualizadas, son incompatibles o entran en conflicto con otras extensiones.
En muchos casos, la incidencia no se debe a un único complemento, sino a una combinación de factores, como problemas de compatibilidad entre versiones, la interacción de varias extensiones o restos de configuración de instalaciones anteriores.
En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar las incidencias relacionadas con los complementos y las extensiones. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia se debe a un complemento, una configuración o una interacción del sistema específicos.
En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: desactive todos los complementos y las extensiones
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Acceda al administrador de complementos o extensiones (la ubicación varía según el producto).
3. Deshabilite o desactive todos los complementos.
4. Cierre el producto y vuelva a abrirlo.
5. Pruebe de nuevo la incidencia.
|Esto permite determinar si la incidencia se debe a un complemento o a una extensión y no al producto principal.
|Paso 2: vuelva a activar los complementos uno a uno
|
1. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.
2. Active un complemento cada vez.
3. Reinicie el producto después de activar cada complemento.
4. Pruebe la función o el flujo de trabajo tras cada modificación.
|Esto permite identificar el complemento específico que está provocando la incidencia.
|Paso 3: compruebe la compatibilidad del complemento con la versión del producto
|
1. Identifique la versión del producto de Autodesk.
2. Consulte la documentación o el origen del complemento.
3. Compruebe que el complemento sea compatible con la versión del producto.
4. Desactive los complementos que no sean compatibles o estén obsoletos.
|Es posible que los complementos diseñados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones más recientes del producto.
|Paso 4: actualice los complementos y las extensiones
|
1. Acceda al origen del complemento (Autodesk App Store o un proveedor externo).
2. Compruebe si hay actualizaciones disponibles.
3. Descargue e instale la última versión.
4. Reinicie el producto de Autodesk.
|Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
|Paso 5: elimine o desinstale los complementos problemáticos
|
1. Abra "Aplicaciones y características".
2. Busque el complemento o la extensión.
3. Selecciónelo y desinstálelo.
4. Reinicie el sistema.
5. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.
|La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
|Paso 6: compruebe si hay complementos duplicados o incompatibles
|
1. Revise todos los complementos instalados.
2. Busque varias versiones del mismo complemento o complementos que realicen funciones similares.
3. Desactive o elimine los duplicados.
|Los complementos en conflicto pueden interferir entre sí y provocar un comportamiento inesperado.
|Paso 7: restablezca la configuración del producto
|
1. Cierre el producto de Autodesk.
2. Abra el menú Inicio de Windows.
3. Busque el nombre del producto y, a continuación, seleccione Restablecer parámetros por defecto.
4. Seleccione la opción de restablecimiento.
5. Confirme el restablecimiento.
6. Vuelva a iniciar el producto.
|Borra las configuraciones residuales de los complementos y restablece el comportamiento por defecto.
|Paso 8: reinicie el sistema
|
1. Reinicie el equipo.
2. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.
3. Pruebe de nuevo el funcionamiento.
|Garantiza que se apliquen todos los cambios y borra los procesos almacenados en la caché.
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: desactive todos los complementos y las extensiones
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Busque la configuración de los complementos o las extensiones.
3. Desactive todas las extensiones.
4. Reinicie el producto.
5. Pruebe el funcionamiento.
|Esto permite determinar si la incidencia se debe a un complemento o a una extensión y no al producto principal.
|Paso 2: vuelva a activar las extensiones individualmente
|
1. Active una extensión cada vez.
2. Reinicie el producto después de cada operación. Pruebe la función.
|Esto permite identificar el complemento específico que está provocando la incidencia.
|Paso 3: compruebe la compatibilidad
|
1. Identifique la versión del producto de Autodesk.
2. Consulte la documentación o el origen del complemento.
3. Compruebe que el complemento sea compatible con la versión del producto.
4. Desactive los complementos que no sean compatibles o estén obsoletos.
|Es posible que los complementos diseñados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones más recientes del producto.
|Paso 4: actualice los complementos y las extensiones
|
1. Acceda al origen del complemento (Autodesk App Store o un proveedor externo).
2. Compruebe si hay actualizaciones disponibles.
3. Descargue e instale la última versión.
4. Reinicie el producto de Autodesk.
|Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
|Paso 5: elimine o desinstale los complementos problemáticos
|
1. Busque archivos de extensión o aplicaciones.
2. Elimínelos o desinstálelos.
3. Reinicie el equipo Mac.
|La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
|Paso 6: restablezca la configuración del producto
|
1. Cierre el producto.
2. Restablezca las preferencias (varía según el producto).
3. Vuelva a abrirlo y compruebe su funcionamiento.
|Elimina los restos de configuración de las extensiones.
Esto suele deberse a lo siguiente:
Complementos incompatibles
Conflictos entre varias extensiones
Versiones del módulo de extensión obsoletas
Esto puede ocurrir en los siguientes casos:
Un complemento modifica la funcionalidad por defecto.
La extensión no se ha cargado correctamente.
Hay una incidencia de compatibilidad.
Sí, pero tenga en cuenta lo siguiente:
Es posible que algunos complementos entren en conflicto.
La superposición de funcionalidades puede provocar un comportamiento inesperado.
Desactive todos los complementos y vuelva a activarlos uno por uno para identificar cuál es el causante del problema.
No siempre. Es posible que la incidencia se resuelva al actualizarlos o desactivarlos sin necesidad de eliminarlos.
No, los complementos afectan a la funcionalidad, no a los archivos del proyecto.
El Asistente puede ayudarle a encontrar respuestas o ponerle en contacto con un agente.
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