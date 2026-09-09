Resuelva incidencias de instalación, activación de licencias, bloqueos y problemas con archivos.

Complementos y extensiones en los productos de Autodesk

Los complementos y las extensiones mejoran los productos de Autodesk al ofrecer funciones adicionales y opciones de personalización. Sin embargo, en ocasiones, pueden provocar incidencias como fallos del sistema, la falta de algunas funciones o un comportamiento inesperado si están desactualizadas, son incompatibles o entran en conflicto con otras extensiones.

 

En muchos casos, la incidencia no se debe a un único complemento, sino a una combinación de factores, como problemas de compatibilidad entre versiones, la interacción de varias extensiones o restos de configuración de instalaciones anteriores.

 

En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar las incidencias relacionadas con los complementos y las extensiones. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia se debe a un complemento, una configuración o una interacción del sistema específicos.

 

En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).

En Windows

Paso Guía ¿Por qué necesitamos este paso?
Paso 1: desactive todos los complementos y las extensiones

1. Abra el producto de Autodesk.

2. Acceda al administrador de complementos o extensiones (la ubicación varía según el producto).

3. Deshabilite o desactive todos los complementos.

4. Cierre el producto y vuelva a abrirlo.

5. Pruebe de nuevo la incidencia.

 Esto permite determinar si la incidencia se debe a un complemento o a una extensión y no al producto principal.
Paso 2: vuelva a activar los complementos uno a uno

1. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.

2. Active un complemento cada vez.

3. Reinicie el producto después de activar cada complemento.

4. Pruebe la función o el flujo de trabajo tras cada modificación.

 Esto permite identificar el complemento específico que está provocando la incidencia.
Paso 3: compruebe la compatibilidad del complemento con la versión del producto

1. Identifique la versión del producto de Autodesk.

2. Consulte la documentación o el origen del complemento.

3. Compruebe que el complemento sea compatible con la versión del producto.

4. Desactive los complementos que no sean compatibles o estén obsoletos.

 Es posible que los complementos diseñados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones más recientes del producto.
Paso 4: actualice los complementos y las extensiones

1. Acceda al origen del complemento (Autodesk App Store o un proveedor externo).

2. Compruebe si hay actualizaciones disponibles.

3. Descargue e instale la última versión.

4. Reinicie el producto de Autodesk.

 Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
Paso 5: elimine o desinstale los complementos problemáticos

1. Abra "Aplicaciones y características".

2. Busque el complemento o la extensión.

3. Selecciónelo y desinstálelo.

4. Reinicie el sistema.

5. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.

 La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
Paso 6: compruebe si hay complementos duplicados o incompatibles

1. Revise todos los complementos instalados.

2. Busque varias versiones del mismo complemento o complementos que realicen funciones similares.

3. Desactive o elimine los duplicados.

 Los complementos en conflicto pueden interferir entre sí y provocar un comportamiento inesperado.
Paso 7: restablezca la configuración del producto

1. Cierre el producto de Autodesk.

2. Abra el menú Inicio de Windows.

3. Busque el nombre del producto y, a continuación, seleccione Restablecer parámetros por defecto.

4. Seleccione la opción de restablecimiento.

5. Confirme el restablecimiento.

6. Vuelva a iniciar el producto.

 Borra las configuraciones residuales de los complementos y restablece el comportamiento por defecto.
Paso 8: reinicie el sistema

1. Reinicie el equipo.

2. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.

3. Pruebe de nuevo el funcionamiento.

 Garantiza que se apliquen todos los cambios y borra los procesos almacenados en la caché.

En Mac

Paso Guía ¿Por qué necesitamos este paso?
Paso 1: desactive todos los complementos y las extensiones

1. Abra el producto de Autodesk.

2. Busque la configuración de los complementos o las extensiones.

3. Desactive todas las extensiones.

4. Reinicie el producto.

5. Pruebe el funcionamiento.

 Esto permite determinar si la incidencia se debe a un complemento o a una extensión y no al producto principal.
Paso 2: vuelva a activar las extensiones individualmente

1. Active una extensión cada vez.

2. Reinicie el producto después de cada operación. Pruebe la función.

 Esto permite identificar el complemento específico que está provocando la incidencia.
Paso 3: compruebe la compatibilidad

1. Identifique la versión del producto de Autodesk.

2. Consulte la documentación o el origen del complemento.

3. Compruebe que el complemento sea compatible con la versión del producto.

4. Desactive los complementos que no sean compatibles o estén obsoletos.

 Es posible que los complementos diseñados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones más recientes del producto.
Paso 4: actualice los complementos y las extensiones

1. Acceda al origen del complemento (Autodesk App Store o un proveedor externo).

2. Compruebe si hay actualizaciones disponibles.

3. Descargue e instale la última versión.

4. Reinicie el producto de Autodesk.

 Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
Paso 5: elimine o desinstale los complementos problemáticos

1. Busque archivos de extensión o aplicaciones.

2. Elimínelos o desinstálelos.

3. Reinicie el equipo Mac.

 La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
Paso 6: restablezca la configuración del producto

1. Cierre el producto.

2. Restablezca las preferencias (varía según el producto).

3. Vuelva a abrirlo y compruebe su funcionamiento.

 Elimina los restos de configuración de las extensiones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el producto ha empezado a fallar tras instalar un complemento?

Esto suele deberse a lo siguiente:

  • Complementos incompatibles

  • Conflictos entre varias extensiones

  • Versiones del módulo de extensión obsoletas

¿Por qué falta una función o no se ejecuta correctamente?

Esto puede ocurrir en los siguientes casos:

  • Un complemento modifica la funcionalidad por defecto.

  • La extensión no se ha cargado correctamente.

  • Hay una incidencia de compatibilidad.

¿Puedo utilizar varios complementos a la vez?

Sí, pero tenga en cuenta lo siguiente:

  • Es posible que algunos complementos entren en conflicto.

  • La superposición de funcionalidades puede provocar un comportamiento inesperado.

¿Cómo puedo saber qué complemento está causando el problema?

Desactive todos los complementos y vuelva a activarlos uno por uno para identificar cuál es el causante del problema.

¿Es necesario desinstalar los complementos para solucionar las incidencias?

No siempre. Es posible que la incidencia se resuelva al actualizarlos o desactivarlos sin necesidad de eliminarlos.

¿Se borrará el trabajo que he realizado si desinstalo los complementos?

No, los complementos afectan a la funcionalidad, no a los archivos del proyecto.

Ver más preguntas frecuentes

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