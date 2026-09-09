Problemas de archivos e incidencias de datos

En los productos de Autodesk, pueden producirse problemas con los archivos e incidencias relacionadas con los datos debido a daños, el tamaño de los archivos, la ubicación de almacenamiento o interrupciones inesperadas del sistema. Estas incidencias pueden afectar a la capacidad de abrir o guardar archivos o de trabajar con ellos adecuadamente.

En muchos casos, la incidencia no se debe a un único factor, sino a una combinación de varios, como trabajar desde ubicaciones en red, operaciones de guardado incompletas o archivos excesivamente grandes o complejos.

En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar las incidencias habituales relacionadas con los archivos y los datos. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con el archivo, el entorno de almacenamiento o la configuración del sistema.

En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).