Problemas de archivos e incidencias de datos

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En los productos de Autodesk, pueden producirse problemas con los archivos e incidencias relacionadas con los datos debido a daños, el tamaño de los archivos, la ubicación de almacenamiento o interrupciones inesperadas del sistema. Estas incidencias pueden afectar a la capacidad de abrir o guardar archivos o de trabajar con ellos adecuadamente.
En muchos casos, la incidencia no se debe a un único factor, sino a una combinación de varios, como trabajar desde ubicaciones en red, operaciones de guardado incompletas o archivos excesivamente grandes o complejos.
En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar las incidencias habituales relacionadas con los archivos y los datos. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con el archivo, el entorno de almacenamiento o la configuración del sistema.
En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: pruebe con otro archivo
|
1. Abra un archivo nuevo o uno que ya sepa que funciona.
2. Realice acciones básicas.
|Ayuda a determinar si la incidencia está relacionada con un archivo específico.
|Paso 2: guarde el archivo como una nueva versión
|
1. Abra el archivo.
2. Utilice "Guardar como".
3. Cree una copia nueva.
|Elimina los daños ocultos.
|Paso 3: trabaje desde una unidad local
|
1. Copie el archivo en el escritorio o en Documentos.
2. Ábralo localmente.
|El almacenamiento en red o en la nube puede provocar daños o retrasos.
|Paso 4: compruebe el tamaño y la complejidad del archivo
|
1. Elimine los objetos o las referencias que no se utilicen.
2. Simplifique el archivo si es posible.
|Los archivos de gran tamaño o complejos pueden provocar inestabilidad.
|Paso 5: recupere o repare el archivo
|
1. Utilice las herramientas de recuperación integradas (si están disponibles).
2. Abra los archivos de copia de seguridad o de guardado automático.
|Es posible que los archivos dañados deban repararse para que funcionen correctamente.
|Paso 6: compruebe los permisos de los archivos
|
1. Haga clic con el botón derecho en el archivo.
2. Asegúrese de que dispone de acceso completo.
|Las incidencias de permisos pueden impedir que se guarden o se modifiquen archivos.
|Paso 7: borre los archivos temporales
|
1. Cierre todas las aplicaciones.
2. Abra el Explorador de archivos.
3. Vaya a C:\Usuarios\\AppData\Local\Temp.
4. Seleccione y suprima tantos archivos como sea posible.
|Los archivos temporales pueden acumularse y consumir recursos del sistema, lo que puede provocar inestabilidad o reducir el rendimiento.
(Los mismos pasos que en Windows)
Pruebe con otro archivo.
Guarde el archivo como una nueva versión.
Trabaje de forma local (no en iCloud o la red).
Simplifique el archivo.
Abra copias de seguridad.
Compruebe los permisos de archivo.
Reinicie el sistema.
Se aplica el mismo razonamiento (Mac gestiona el almacenamiento de forma diferente, pero las causas son las mismas).
Esto suele deberse a lo siguiente:
Daños en los archivos
Versión de archivo no admitida
Permisos que faltan
Archivo almacenado en una ubicación no admitida o no disponible
Pruebe a abrir una copia de seguridad o a comprobar el archivo en otro equipo para confirmar que funcione.
Esto suele deberse a lo siguiente:
El archivo contiene datos dañados.
La estructura de archivos es grande o compleja.
Hay archivos vinculados o referencias que se han interrumpido.
Si el resto de archivos funcionan con normalidad, lo más probable es que la incidencia sea específica de ese archivo.
Entre las causas habituales, se incluyen las siguientes:
Archivos de gran tamaño o de gran complejidad
Demasiados objetos, capas o referencias
Trabajo desde una red o una ubicación en la nube
A menudo, si se desplaza el archivo a una unidad local y se simplifica, aumenta el rendimiento.
Esto puede ocurrir en los siguientes casos:
La aplicación se bloquea antes de guardar.
El archivo se encuentra en una ubicación que presenta incidencias de sincronización o permisos.
No se están utilizando los archivos de guardado automático ni de copia de seguridad.
Guardar los archivos frecuentemente y comprobar la configuración de guardado automático puede ayudar a evitar la pérdida de datos.
Este error puede deberse a las siguientes causas:
Faltan permisos en el archivo o la carpeta.
El archivo es de solo lectura.
Otro usuario o proceso están utilizando el archivo.
Hay incidencias con la ubicación de almacenamiento.
Pruebe a guardar el archivo en otra carpeta local para comprobarlo.
Esto se produce en los siguientes casos:
El archivo se ha abierto en otro equipo.
Hay un proceso en segundo plano que está utilizando el archivo.
Las herramientas de sincronización en la nube están accediendo a él de forma activa.
Cierre el archivo en todas las instancias o reinicie el sistema para solucionar el bloqueo.
Posibles causas:
Archivo de gran tamaño
Retrasos en el almacenamiento en red o en la nube
Demasiadas referencias o dependencias de archivos
Esto puede deberse a lo siguiente:
Latencia o conexión lenta
Retrasos o conflictos de sincronización
Bloqueo de archivos por parte de otros usuarios
Si se trabaja con una copia local, se puede aislar la incidencia.
Este error puede deberse a las siguientes causas:
Interrupciones en la red
Conflictos de sincronización
Incidencias relacionadas con el acceso a los archivos o los permisos
Asegúrese de que la sincronización haya finalizado antes de cerrar el producto.
Entre los indicios de daños, se incluyen los siguientes:
Al abrir el archivo, el producto se bloquea.
Elementos que faltan o están dañados.
Errores inesperados al guardar o editar.
Puede intentar realizar lo siguiente:
Abra los archivos de guardado automático o de copia de seguridad.
Utilice las herramientas de recuperación integradas (si están disponibles).
Guarde el archivo como una nueva versión.
El éxito de la recuperación depende del alcance de los daños.
Esto suele indicar lo siguiente:
Diferencias en el entorno o en la configuración del sistema
Recursos que faltan (tipos de letra, referencias y módulos de extensión)
Diferencias entre las versiones del producto
Si solo un archivo presenta incidencias → solucione las incidencias de ese archivo.
Si varios archivos presentan incidencias → solucione las incidencias del sistema.
Esta es la forma más rápida de identificar la causa principal.
No, en la mayoría de los pasos para la resolución de incidencias, se realiza lo siguiente:
Se crean nuevas copias.
Se limpian o se reparan los archivos.
Realice siempre copias de seguridad antes de efectuar cambios importantes.
El Asistente puede ayudarle a encontrar respuestas o ponerle en contacto con un agente.
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