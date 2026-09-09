En los productos de Autodesk, pueden surgir incidencias relacionadas con la activación de la licencia o con el límite de dispositivos por diversos motivos. Estas incidencias suelen estar relacionadas con la configuración de la cuenta, los límites de uso de dispositivos, la conectividad de red o los componentes de licencia del sistema. En muchos casos, el problema no se debe a una única incidencia, sino a una combinación de factores, como haber iniciado sesión en varios dispositivos, servicios de licencias obsoletos o un acceso restringido a los servidores de Autodesk.

En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar rápidamente las causas más habituales de las incidencias relacionadas con la activación de licencias y el límite de dispositivos. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con su cuenta, el uso de dispositivos o la configuración del sistema.

En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).