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En los productos de Autodesk, pueden surgir incidencias relacionadas con la activación de la licencia o con el límite de dispositivos por diversos motivos. Estas incidencias suelen estar relacionadas con la configuración de la cuenta, los límites de uso de dispositivos, la conectividad de red o los componentes de licencia del sistema. En muchos casos, el problema no se debe a una única incidencia, sino a una combinación de factores, como haber iniciado sesión en varios dispositivos, servicios de licencias obsoletos o un acceso restringido a los servidores de Autodesk.
En este artículo, se describe un flujo de trabajo paso a paso de resolución de problemas que le ayudará a identificar y solucionar rápidamente las causas más habituales de las incidencias relacionadas con la activación de licencias y el límite de dispositivos. Si sigue los pasos en orden y comprueba el funcionamiento del producto tras cada uno de ellos, podrá determinar si la incidencia está relacionada con su cuenta, el uso de dispositivos o la configuración del sistema.
En primer lugar, tiene la guía de diagnóstico para Windows, a continuación, la de Mac y, tras ellas, preguntas frecuentes relacionadas con este tema (tanto para Windows como para Mac).
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el sistema
|
1. Reinicie el equipo.
2. Vuelva a abrir el producto de Autodesk.
|Borra las sesiones de licencia almacenadas en la caché y reinicia los servicios.
|Paso 2: cierre la sesión y vuelva a iniciarla
|
1. Abra el producto de Autodesk.
2. Haga clic en el icono de usuario o perfil.
3. Seleccione "Cerrar sesión".
4. Cierre el producto y vuelva a abrirlo. Inicie sesión de nuevo.
|Al actualizar la sesión, se resuelven las incidencias temporales de autenticación.
|Paso 3: compruebe el límite de dispositivos
|
1. Cierre los productos de Autodesk en todos los demás dispositivos.
2. Asegúrese de que no se estén ejecutando en segundo plano.
3. Vuelva a iniciar el producto en el dispositivo actual.
|Solo se permite una sesión activa a la vez. Si se ha iniciado sesión en otro sitio, pueden producirse errores relacionados con el límite de dispositivos.
|Paso 4: compruebe la asignación de licencias
|
1. Vaya a https://manage.autodesk.com.
2. Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account.
3. Vaya a "Productos y servicios".
4. Compruebe que el producto se haya asignado a su cuenta.
|Si falta la licencia o ha caducado, no se podrá realizar la activación.
|Paso 5: verifique Autodesk Licensing Service
|
1. Pulse Windows + R.
2. Escriba "services.msc".
3. Pulse Intro.
4. Busque "Autodesk Desktop Licensing Service".
5. Asegúrese de lo siguiente:
- Presenta el estado En ejecución.
- El tipo de inicio se ha establecido en Automático.
6. De lo contrario, haga clic con el botón derecho y seleccione Inicio.
|Este servicio es necesario para la validación de la licencia. Si no está en ejecución, la activación fallará.
|Paso 6: asegúrese de que Autodesk Desktop Licensing Service esté actualizado
|
1. Descargue e instale la última versión o Autodesk Desktop Licensing Service.
|Los componentes de licencia obsoletos pueden provocar errores de activación.
|Paso 7: asegúrese de que los componentes de inicio de sesión estén actualizados
|
1. Actualice los componentes de inicio de sesión.
- Versiones de productos de Autodesk de 2024 y posteriores
Descargue e instale la última versión o Autodesk Identity Manager.
- Versiones de productos de Autodesk de 2020 a 2023
Descargue e instale la última versión del componente de identificación única de Autodesk.
|Estos componentes se encargan de la autenticación. Las versiones obsoletas pueden impedir el inicio de sesión o la activación.
|Paso 8: compruebe la conexión de red y las direcciones URL de Autodesk necesarias
|
1. Asegúrese de que se pueda acceder a las URL necesarias para que funcionen las licencias de Autodesk.
2. Desactive temporalmente la VPN o el servidor de seguridad.
3. Vuelva a intentar iniciar sesión.
4. Póngase en contacto con el departamento de TI si se encuentra en una red corporativa.
|Si se bloquea el acceso a la red a los servidores de Autodesk, no se podrá validar la licencia.
|Paso 9: cierre los procesos de Autodesk que se ejecutan en segundo plano
|
1. Pulse Ctrl + Mayús + Esc.
2. Abra el Administrador de tareas.
3. Finalice todos los procesos relacionados con Autodesk.
4. Vuelva a iniciar el producto.
|Los procesos atascados pueden bloquear la actualización de licencias.
|Paso 10: actualice el producto de Autodesk
|
1. Abra el menú Inicio de Windows.
2. Busque y abra Autodesk Access.
3. En la sección Actualizaciones, revise la lista de actualizaciones disponibles.
4. Haga clic en Actualizar junto a cada producto que desee actualizar.
5. Espere a que finalice la instalación.
6. Reinicie el producto de Autodesk.
|
Autodesk Access es una aplicación de escritorio diseñada para instalar actualizaciones de forma rápida y sencilla directamente desde el sistema sin necesidad de descargarlas manualmente.
Nota: Puede acceder a las actualizaciones a través de Autodesk Access o puede descargarlas desde su cuenta de Autodesk Account. Para obtener información más detallada, consulte Actualizar el software.
|Paso
|Guía
|¿Por qué necesitamos este paso?
|Paso 1: reinicie el equipo Mac
|
Haga clic en el menú de Apple.
Seleccione Reiniciar.
Vuelva a abrir el producto.
|Borra las sesiones almacenadas en la caché y actualiza los procesos del sistema.
|Paso 2: cierre la sesión y vuelva a iniciarla
|
Abra el producto de Autodesk.
Haga clic en el icono de perfil o usuario.
Seleccione "Cerrar sesión".
Cierre y vuelva a abrir el producto.
Inicie sesión de nuevo.
|Resuelve incidencias de sesión y autenticación.
|Paso 3: compruebe el límite de dispositivos
|
Cierre los productos de Autodesk en todos los demás dispositivos.
Asegúrese de que no se estén ejecutando en segundo plano.
Vuelva a iniciar el producto en el dispositivo actual.
|Solo se permite una sesión activa a la vez. Si se ha iniciado sesión en otro sitio, pueden producirse errores relacionados con el límite de dispositivos.
|Paso 4: compruebe la asignación de licencias
|
Vaya a https://manage.autodesk.com.
Inicie sesión con su cuenta de Autodesk Account.
Vaya a "Productos y servicios".
Compruebe que el producto se haya asignado a su cuenta.
|Si falta la licencia o ha caducado, no se podrá realizar la activación.
|Paso 5: asegúrese de que los componentes de licencias y de inicio de sesión estén actualizados
|
Inicie sesión en https://manage.autodesk.com.
Instale todas las actualizaciones disponibles para los productos de Autodesk instalados.
Reinicie el producto.
|Los componentes de licencias e inicio de sesión se incluyen con el producto en macOS.
|Paso 6: compruebe la red y las direcciones URL de Autodesk necesarias
|
Asegúrese de que se pueda acceder a las URL necesarias para que funcionen las licencias de Autodesk.
Desactive temporalmente la VPN o el servidor de seguridad.
Vuelva a intentar iniciar sesión.
Póngase en contacto con el departamento de TI si se encuentra en una red corporativa.
|Si se bloquea el acceso a la red a los servidores de Autodesk, no se podrá validar la licencia.
|Paso 7: cierre las aplicaciones en segundo plano
|
Pulse Comando + Opción + Esc.
Fuerce el cierre de las aplicaciones de Autodesk.
Vuelva a iniciar el producto.
|Los procesos en segundo plano pueden bloquear la actualización de licencias.
Esto suele significar que el producto ya se está ejecutando en otro dispositivo. Cierre la aplicación en los demás dispositivos e inténtelo de nuevo.
¿Cómo puedo solucionar las incidencias relacionadas con el límite de dispositivos?
Cierre la sesión en otros dispositivos.
Cierre todas las sesiones activas.
Vuelva a iniciar sesión.
Entre las causas habituales, se incluyen las siguientes:
No se ha asignado ninguna licencia a su cuenta.
Suscripción caducada
El servicio de licencias no se está ejecutando (Windows).
Componentes de identidad o de licencias obsoletos.
Acceso a la red bloqueado.
Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account y consulte la sección Productos y servicios.
Sí, en la mayoría de los casos de validación en línea, una vez validada la licencia, el producto puede funcionar sin conexión durante 30 días. Tras un periodo de 30 días sin conexión, es necesario disponer de acceso a Internet para volver a iniciar sesión y validar la licencia.
No, estos pasos solo afectan a las licencias y a la autenticación, no a sus archivos.
El Asistente puede ayudarle a encontrar respuestas o ponerle en contacto con un agente.
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