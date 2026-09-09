Řešení problémů s instalací, aktivací licencí, selháními a soubory.

Problémy s instalací

Chyby instalace se u produktů společnosti Autodesk mohou vyskytnout z různých důvodů. Tyto problémy často souvisejí s aktualizacemi systému, oprávněními uživatelů, bezpečnostním softwarem, poškozenými komponentami instalačního programu, síťovými omezeními nebo neúplnými/poškozenými staženými soubory. V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, například čekající aktualizace operačního systému spolu s rušením ze strany antivirového programu nebo zastaralá či poškozená instalační služba spolu s poškozeným staženým balíčkem.

 

Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nejčastější chyby instalace. Pokud budete postupovat podle kroků v uvedeném pořadí a po každém kroku znovu vyzkoušíte instalaci, můžete určit, zda problém souvisí s vaším zařízením, komponentami instalačního programu, metodou stažení nebo omezeními prostředí.

 

Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.

Pro Windows

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Ověřte kompatibilitu Windows a hardwaru

1 Zkontrolujte verzi Windows. 

2 Ujistěte se, že produkt podporuje vaši verzi Windows a že jsou splněny jeho hardwarové požadavky. Podívejte se na systémové požadavky.  

3 Pokud není kompatibilní, nainstalujte podporovanou verzi produktu nebo proveďte upgrade na podporovanou kombinaci. 

 Nekompatibilní operační systém nebo hardware je zdokumentovanou příčinou selhání instalace v systému Windows.
Krok 2: Nainstalujte čekající aktualizace Windows a restartujte systém

1 Otevřete Nastavení. 

2 Přejděte na Windows Update. 

3 Nainstalujte všechny čekající aktualizace. 

4 Restartujte počítač (některé aktualizace vyžadují vícenásobné restartování). 

5 Zkuste znovu spustit instalační program společnosti Autodesk. 

 Čekající aktualizace operačního systému nebo restarty mohou bránit spuštění či dokončení činnosti instalačního programu společnosti Autodesk.
Krok 3: Spusťte instalační program jako správce

1 Vyhledejte instalační soubor (často setup.exe nebo spustitelný soubor instalačního programu vytvořený společností Autodesk). 

2 Na soubor klikněte pravým tlačítkem. 

3 Vyberte „Spustit jako správce“. 

4 Schvalte výzvu Řízení uživatelských účtů. 

5 Zopakujte instalaci.  

 Nedostatečná oprávnění mohou instalačnímu programu bránit ve spuštění nebo zápisu požadovaných souborů.
Krok 4: Dočasně deaktivujte antivirové/bezpečnostní nástroje

1 Dočasně vypněte antivirovou ochranu (nebo o to v případě potřeby požádejte IT pracovníky). 

2 Znovu spusťte instalační program společnosti Autodesk. 

3 Po dokončení instalace antivirus znovu povolte.  

 Bezpečnostní software může v průběhu instalace blokovat procesy instalačního programu, případně může umístit komponenty instalačního programu do karantény.
Krok 5: Změňte způsob stažení (instalace vs stažení vs přímé stažení vs vlastní instalace)

1 Přihlaste se k účtu Autodesk a otevřete oblast Produkty a služby. 

2 Vyberte jinou metodu stažení stejného produktu (například použijte možnost Stáhnout namísto možnosti Instalace nebo možnost Přímé stažení, pokud je k dispozici). Viz část Instalace produktu

3 Opětovně stáhněte instalační program a zkuste to znovu.

 Různé způsoby stahování jsou určeny pro různé případy použití (jedno zařízení vs. offline vs. flexibilní načasování) a změna způsobu stahování může pomoci vyhnout se problémům se stahováním nebo s vytvářením instalačního programu.
Krok 6: Vymažte dočasné instalační soubory (běžná oprava poškozených balíčků)

1 Odstraňte obsah složky C:\Autodesk\WI

2 Vyprázdněte dočasnou složku uživatele: C:\Users\\AppData\Local\Temp 

3 Vyprázdněte složku mezipaměti ODIS: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Pokud složku „AppData nevidíte, povolte skryté soubory (angličtina)  a složky, zkuste to znovu

5 Zkuste instalační program spustit znovu. 

 Data instalačního programu uložená v mezipaměti nebo stažená jen částečně mohou být poškozená, což brání v zobrazení uživatelského rozhraní instalačního programu nebo v dokončení instalace.
Krok 7: Přeinstalujte komponentu instalačního programu společnosti Autodesk (ODIS/AdODIS)

To je relevantní pouze pro produkty, které používají „nové prostředí instalace“ (obecně verze 2022 a novější).   Kroky: 

1 Přejděte do složky C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1. 

2 Pravým tlačítkem klikněte na „RemoveODIS.exe“ a vyberte „Spustit jako správce“. 

3 Po odebrání si stáhněte nejnovější soubor „AdODIS-installer.exe“ (instalační program ODIS) a spusťte jej jako správce. 

4 Restartujte počítač. 

5 Zkuste znovu nainstalovat produkt společnosti Autodesk. 

 Instalační služba na vyžádání (ODIS/AdODIS) řídí instalaci novějších produktů. Pokud je zastaralá nebo poškozená, instalační programy se nemusí během instalace spustit nebo se může vyskytnout chyba.
Krok 8: Odstraňte zablokované položky registru „Debugger“ (instalační program se nespustí / okamžitě se zavře)

1 Stiskněte „Windows + R“, zadejte regedit a spusťte aplikaci jako správce. 

2 Přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options. 

3 Vyhledejte spustitelné soubory softwaru Autodesk / ODIS (příklad: AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Pokud se zobrazí hodnota „Debugger“ obsahující Blokováno, odstraňte hodnotu „Debugger“. 

5 Opakujte postup u dalších spustitelných souborů souvisejících s ODIS, které jsou uvedené v instalační cestě ODIS. 

6 Restartujte počítač a zkuste instalaci zopakovat.  

 Blokované položky ladicího programu mohou bránit ve spouštění instalačních programů a instalačních služeb.
Krok 9: Zkontrolujte omezení sítě / proxy serveru a požadované adresy URL

1 Pokud používáte VPN / proxy / podnikový firewall, dočasně zkušebně vypněte VPN, pokud je to možné. 

2 Ujistěte se, že jsou povoleny požadované adresy URL a protokoly společnosti Autodesk (v případě potřeby spolupracujte s IT pracovníky). 

3 Po ověření síťového přístupu zkuste instalaci opakovat.

 Síťová omezení mohou blokovat komponenty instalačního programu a služby potřebné ke stažení, ověření nebo dokončení instalace.
Krok 10: Uvolněte místo na disku

1 Ujistěte se, že máte na disku dostatek volného místa pro složku k extrakci instalačního programu, dočasné soubory a konečnou instalaci produktu.

2 Zkuste instalaci provést znovu. 

 Nedostatek místa na disku je přímou příčinou chyb instalace.
Krok 11: Proveďte čistou odinstalaci a poté produkt znovu nainstalujte (Windows)

1 Proveďte čistou odinstalaci softwaru společnosti Autodesk. Viz část Čistá odinstalace softwaru společnosti Autodesk (angličtina).  

2 Restartujte systém. 

3 Znovu si instalační program stáhněte z účtu Autodesk. 

4 Zopakujte instalaci. 

 Standardní odinstalace může zanechat zbytky předchozí instalace, které blokují nové instalace. Společnost Autodesk výslovně upozorňuje, že pokud zbytky nelze odebrat pomocí běžné odinstalace nebo nástroje k řešení potíží od společnosti Microsoft, může být před opětovnou instalací nutné provést čistou odinstalaci.
Krok 12: Pokud se instalace stále nezdaří, vyzkoušejte nový místní profil správce Windows

1 Vytvořte nový místní účet správce Windows. 

2 Přihlaste se k danému účtu. 

3 Znovu stáhněte instalační program (nové stažení). 

4 Zkuste instalaci zopakovat.  

 Poškozený nebo omezený profil Windows může instalačním programům bránit ve správném vytváření složek, zápisu souborů nebo spouštění uživatelského rozhraní.

Pro Mac

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Ověřte kompatibilitu macOS a hardwaru

1 Zkontrolujte verzi macOS. 

2 Ujistěte se, že produkt podporuje vaši verzi macOS a že jsou splněny jeho hardwarové požadavky. Podívejte se na systémové požadavky.  

3 Pokud není kompatibilní, nainstalujte podporovanou verzi produktu nebo proveďte upgrade na podporovanou kombinaci.

 Nekompatibilní operační systém nebo hardware je zdokumentovanou příčinou selhání instalace v macOS.
Krok 2: Ujistěte se, že instalujete úplný instalační program produktu (nikoli balíček pouze pro aktualizace)

1 Zkontrolujte název staženého souboru. 

2 Pokud vypadá jako balíček aktualizace, stáhněte si z účtu Autodesk úplný instalační program. 

3 Nejprve nainstalujte úplný produkt a poté nainstalujte aktualizace. [autodesk.com] (angličtina)

 Pokud se uživatelé pokusí nainstalovat samostatnou aktualizaci bez nainstalovaného základního produktu, může dojít k chybám macOS. 
Krok 3: Zkuste instalaci z účtu správce

1 Ujistěte se, že jste v macOS přihlášeni jako uživatel s oprávněními správce. 

2 V případě potřeby si vytvořte nový účet správce a proveďte instalaci z něho.

 Instalaci mohou bránit omezená oprávnění nebo omezený profil uživatele.
Krok 4: Spusťte macOS v nouzovém režimu a zkuste to znovu

1 Spusťte Mac v nouzovém režimu. 

2 Zkuste instalaci zopakovat.

 Nouzový režim pomáhá vyloučit konflikty třetích stran (včetně písem nebo služeb na pozadí), které brání spuštění instalačních programů.
Krok 5: Proveďte čistou odinstalaci a opětovnou instalaci

1 Proveďte čistou odinstalaci softwaru společnosti Autodesk. Viz část Čistá odinstalace softwaru společnosti Autodesk (angličtina). 

2 Restartujte Mac. 

3 Znovu si instalační program stáhněte z účtu Autodesk. 

4 Zopakujte instalaci.

 Zbylé soubory z předchozích instalací jsou zdokumentovanou příčinou opakovaných selhání instalace.

Nejčastější dotazy

Proč instalační program při kliknutí na setup.exe nebo instalační program nic nedělá?

Mezi běžné příčiny patří: 

  • Čekající aktualizace operačního systému nebo požadovaný restart systému 

  • Nedostatečná oprávnění uživatele (program není spuštěn jako správce) 

  • Antivirový nebo bezpečnostní software blokující instalační program 

  • Poškozené nebo zastaralé komponenty instalačního programu (ODIS/AdODIS)

     

Kterou metodu stažení z účtu Autodesk mám použít?

Společnost Autodesk nabízí v závislosti na vašich potřebách několik způsobů stažení: 

  • Instalace: Nejlepší pro rychlé instalace na jednom zařízení 

  • Stažení: Nejprve se produkt stáhne, poté se nainstaluje (spolehlivější) 

  • Přímé stažení: Offline instalační program (vhodný pro nestabilní sítě) 

  • Vlastní instalace: Používá se pro nasazení nebo spravovaná prostředí.

Pokud se instalace nezdaří, použijte jinou metodu. Tím se problém často vyřeší.

Proč se mi zobrazuje zpráva, že stažený produkt je tvořen několika soubory nebo že některé jeho součásti chybějí?

Obvykle to značí neúplné stažení:

  • Jeden nebo více požadovaných souborů nebyl stažen 

  • Soubory nejsou ve stejné složce 

  • Prohlížeč blokoval část stahování (vyskakovací okna, zabezpečení atd.) 

Oprava: 

  • Zajistěte úplné stažení všech souborů 

  • Mějte všechny soubory ve stejné složce 

  • Zkuste jinou metodu stažení 

Co je ODIS/AdODIS a proč na tom záleží?

Služba ODIS (On-Demand Install Service, instalační služba na vyžádání) slouží ke správě instalace novějších produktů společnosti Autodesk.

Slouží k nastavení instalačního programu, kontroluje závislosti a vykonává pracovní postup instalace.

Pokud je služba ODIS: 

  • Zastaralá 

  • Poškozená 

  • Nenainstalovaná

Instalační program může: 

  • Nespustit se

  • Okamžitě se zavřít

  • Selhat s chybami (například s chybou 4000) 

Proč se zobrazí chyba 4000?

Tato chyba souvisí s novějšími instalačními systémy společnosti Autodesk a je obvykle způsobena:

  • Poškozenými komponentami instalačního programu (ODIS / AdODIS)

  • Chybějící nebo nesprávně nakonfigurovanou složkou Veřejné dokumenty

  • Rušením ze strany antivirového nebo bezpečnostního softwaru 

Proč macOS hlásí „instalace se nezdařila“ nebo „instalační program nelze otevřít“?

Může se to stát v těchto případech:

  • Místo úplného instalačního programu jste stáhli balíček aktualizace. 

  • Základní produkt ještě není nainstalován

  • Nemáte dostatečná oprávnění

  • Vaše verze macOS nebo hardware nejsou podporovány.

Vždy nejprve nainstalujte úplný produkt a poté nainstalujte aktualizace.

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