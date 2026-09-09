Problémy s instalací

|Krok 1: Ověřte kompatibilitu Windows a hardwaru
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1 Zkontrolujte verzi Windows.
2 Ujistěte se, že produkt podporuje vaši verzi Windows a že jsou splněny jeho hardwarové požadavky. Podívejte se na systémové požadavky.
3 Pokud není kompatibilní, nainstalujte podporovanou verzi produktu nebo proveďte upgrade na podporovanou kombinaci.
|Nekompatibilní operační systém nebo hardware je zdokumentovanou příčinou selhání instalace v systému Windows.
|Krok 2: Nainstalujte čekající aktualizace Windows a restartujte systém
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1 Otevřete Nastavení.
2 Přejděte na Windows Update.
3 Nainstalujte všechny čekající aktualizace.
4 Restartujte počítač (některé aktualizace vyžadují vícenásobné restartování).
5 Zkuste znovu spustit instalační program společnosti Autodesk.
|Čekající aktualizace operačního systému nebo restarty mohou bránit spuštění či dokončení činnosti instalačního programu společnosti Autodesk.
|Krok 3: Spusťte instalační program jako správce
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1 Vyhledejte instalační soubor (často setup.exe nebo spustitelný soubor instalačního programu vytvořený společností Autodesk).
2 Na soubor klikněte pravým tlačítkem.
3 Vyberte „Spustit jako správce“.
4 Schvalte výzvu Řízení uživatelských účtů.
5 Zopakujte instalaci.
|Nedostatečná oprávnění mohou instalačnímu programu bránit ve spuštění nebo zápisu požadovaných souborů.
|Krok 4: Dočasně deaktivujte antivirové/bezpečnostní nástroje
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1 Dočasně vypněte antivirovou ochranu (nebo o to v případě potřeby požádejte IT pracovníky).
2 Znovu spusťte instalační program společnosti Autodesk.
3 Po dokončení instalace antivirus znovu povolte.
|Bezpečnostní software může v průběhu instalace blokovat procesy instalačního programu, případně může umístit komponenty instalačního programu do karantény.
|Krok 5: Změňte způsob stažení (instalace vs stažení vs přímé stažení vs vlastní instalace)
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1 Přihlaste se k účtu Autodesk a otevřete oblast Produkty a služby.
2 Vyberte jinou metodu stažení stejného produktu (například použijte možnost Stáhnout namísto možnosti Instalace nebo možnost Přímé stažení, pokud je k dispozici). Viz část Instalace produktu.
3 Opětovně stáhněte instalační program a zkuste to znovu.
|Různé způsoby stahování jsou určeny pro různé případy použití (jedno zařízení vs. offline vs. flexibilní načasování) a změna způsobu stahování může pomoci vyhnout se problémům se stahováním nebo s vytvářením instalačního programu.
|Krok 6: Vymažte dočasné instalační soubory (běžná oprava poškozených balíčků)
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1 Odstraňte obsah složky C:\Autodesk\WI
2 Vyprázdněte dočasnou složku uživatele: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 Vyprázdněte složku mezipaměti ODIS: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Pokud složku „AppData nevidíte, povolte skryté soubory (angličtina) a složky, zkuste to znovu
5 Zkuste instalační program spustit znovu.
|Data instalačního programu uložená v mezipaměti nebo stažená jen částečně mohou být poškozená, což brání v zobrazení uživatelského rozhraní instalačního programu nebo v dokončení instalace.
|Krok 7: Přeinstalujte komponentu instalačního programu společnosti Autodesk (ODIS/AdODIS)
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To je relevantní pouze pro produkty, které používají „nové prostředí instalace“ (obecně verze 2022 a novější). Kroky:
1 Přejděte do složky C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1.
2 Pravým tlačítkem klikněte na „RemoveODIS.exe“ a vyberte „Spustit jako správce“.
3 Po odebrání si stáhněte nejnovější soubor „AdODIS-installer.exe“ (instalační program ODIS) a spusťte jej jako správce.
4 Restartujte počítač.
5 Zkuste znovu nainstalovat produkt společnosti Autodesk.
|Instalační služba na vyžádání (ODIS/AdODIS) řídí instalaci novějších produktů. Pokud je zastaralá nebo poškozená, instalační programy se nemusí během instalace spustit nebo se může vyskytnout chyba.
|Krok 8: Odstraňte zablokované položky registru „Debugger“ (instalační program se nespustí / okamžitě se zavře)
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1 Stiskněte „Windows + R“, zadejte regedit a spusťte aplikaci jako správce.
2 Přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options.
3 Vyhledejte spustitelné soubory softwaru Autodesk / ODIS (příklad: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Pokud se zobrazí hodnota „Debugger“ obsahující Blokováno, odstraňte hodnotu „Debugger“.
5 Opakujte postup u dalších spustitelných souborů souvisejících s ODIS, které jsou uvedené v instalační cestě ODIS.
6 Restartujte počítač a zkuste instalaci zopakovat.
|Blokované položky ladicího programu mohou bránit ve spouštění instalačních programů a instalačních služeb.
|Krok 9: Zkontrolujte omezení sítě / proxy serveru a požadované adresy URL
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1 Pokud používáte VPN / proxy / podnikový firewall, dočasně zkušebně vypněte VPN, pokud je to možné.
2 Ujistěte se, že jsou povoleny požadované adresy URL a protokoly společnosti Autodesk (v případě potřeby spolupracujte s IT pracovníky).
3 Po ověření síťového přístupu zkuste instalaci opakovat.
|Síťová omezení mohou blokovat komponenty instalačního programu a služby potřebné ke stažení, ověření nebo dokončení instalace.
|Krok 10: Uvolněte místo na disku
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1 Ujistěte se, že máte na disku dostatek volného místa pro složku k extrakci instalačního programu, dočasné soubory a konečnou instalaci produktu.
2 Zkuste instalaci provést znovu.
|Nedostatek místa na disku je přímou příčinou chyb instalace.
|Krok 11: Proveďte čistou odinstalaci a poté produkt znovu nainstalujte (Windows)
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1 Proveďte čistou odinstalaci softwaru společnosti Autodesk. Viz část Čistá odinstalace softwaru společnosti Autodesk (angličtina).
2 Restartujte systém.
3 Znovu si instalační program stáhněte z účtu Autodesk.
4 Zopakujte instalaci.
|Standardní odinstalace může zanechat zbytky předchozí instalace, které blokují nové instalace. Společnost Autodesk výslovně upozorňuje, že pokud zbytky nelze odebrat pomocí běžné odinstalace nebo nástroje k řešení potíží od společnosti Microsoft, může být před opětovnou instalací nutné provést čistou odinstalaci.
|Krok 12: Pokud se instalace stále nezdaří, vyzkoušejte nový místní profil správce Windows
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1 Vytvořte nový místní účet správce Windows.
2 Přihlaste se k danému účtu.
3 Znovu stáhněte instalační program (nové stažení).
4 Zkuste instalaci zopakovat.
|Poškozený nebo omezený profil Windows může instalačním programům bránit ve správném vytváření složek, zápisu souborů nebo spouštění uživatelského rozhraní.