V produktech společnosti Autodesk může z důvodu poškození, velikosti souborů, umístění úložiště nebo neočekávaných výpadků systému docházet k problémům se soubory a daty. Tyto problémy mohou ovlivnit schopnost správně otevírat či ukládat soubory a pracovat s nimi.
V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou práce ze síťových umístění, neúplná uložení dat nebo příliš velké či složité soubory.
Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže identifikovat a vyřešit běžné problémy se soubory a daty. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete určit, zda je problém spojen se souborem, prostředím úložiště nebo konfigurací systému.
Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.