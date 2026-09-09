Řešení problémů s instalací, aktivací licencí, selháními a soubory.

Problémy se soubory a daty

V produktech společnosti Autodesk může z důvodu poškození, velikosti souborů, umístění úložiště nebo neočekávaných výpadků systému docházet k problémům se soubory a daty. Tyto problémy mohou ovlivnit schopnost správně otevírat či ukládat soubory a pracovat s nimi.

 

V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou práce ze síťových umístění, neúplná uložení dat nebo příliš velké či složité soubory.

 

Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže identifikovat a vyřešit běžné problémy se soubory a daty. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete určit, zda je problém spojen se souborem, prostředím úložiště nebo konfigurací systému.

 

Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.

Pro Windows

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Zkuste to s jiným souborem

1 Otevřete nový nebo známý pracovní soubor.

2 Proveďte základní úkony.

 Pomáhá určit, zda se jedná o problém specifický pro soubor.
Krok 2: Uložte soubor jako novou verzi

1 Otevřete soubor.

2 Použijte „Uložit jako“.

3 Vytvořte novou kopii.

 Odstraňuje skrytá poškození
Krok 3: Pracujte z místního disku

1 Zkopírujte soubor do složky Plocha/Dokumenty.

2 Otevřete ho místně.

 Síťové/cloudové úložiště může způsobovat poškození nebo zpoždění.
Krok 4: Zkontrolujte velikost a složitost souboru

1 Odstraňte nepoužívané objekty nebo reference.

2 Je-li to možné, soubor zjednodušte.

 Velké nebo složité soubory mohou způsobovat nestabilitu
Krok 5: Obnovte nebo opravte soubor

1 Použijte vestavěné nástroje pro obnovení (pokud jsou k dispozici)

2 Otevřete záložní / automaticky uložené soubory

 Poškozené soubory může být nutné opravit, aby fungovaly správně
Krok 6: Zkontrolujte oprávnění k souborům

1 Klikněte na soubor pravým tlačítkem

2 Ujistěte se, že máte plný přístup

 Problémy s oprávněními mohou bránit v ukládání nebo úpravách
Krok 7: Vymažte dočasné soubory

1 Zavřete všechny aplikace.

2 Otevřete Průzkumník souborů.

3 Přejděte do složky C:\Users\\AppData\Local\Temp.

4 Vyberte a odstraňte co nejvíce souborů.

 Dočasné soubory se mohou hromadit a využívat systémové prostředky, což může způsobit nestabilitu či zpomalení výkonu.

Pro Mac

(Stejné kroky jako ve Windows)

  1. Zkuste to s jiným souborem

  2. Uložte soubor jako novou verzi

  3. Pracujte místně (ne v iCloudu nebo v síti)

  4. Zjednodušte soubor

  5. Otevřete zálohy

  6. Zkontrolujte oprávnění k souboru

  7. Restartujte systém

Platí stejné zdůvodnění (Mac pracuje s úložištěm jinak, ale příčiny jsou stejné).

Nejčastější dotazy

Proč se mi soubor neotevře?

Obvyklé příčiny:

  • Poškození souboru

  • Nepodporovaná verze souboru

  • Chybějící oprávnění

  • Soubor uložený v nepodporovaném nebo nedostupném umístění

Zkuste otevřít zálohu nebo pro potvrzení otestovat soubor na jiném počítači.

Proč soubor způsobuje selhání produktu?

Obvykle k tomu dochází z následujících důvodů:

  • Poškozená data v souboru

  • Rozsáhlá nebo složitá struktura souboru

  • Přerušené reference nebo připojené soubory

Pokud ostatní soubory fungují normálně, jedná se pravděpodobně o problém daného souboru.

Proč jsou otevírání souboru nebo práce s ním velmi pomalé?

Mezi běžné příčiny patří:

  • Velká velikost souboru nebo vysoká složitost

  • Příliš mnoho objektů, hladin nebo referencí

  • Práce ze síťového nebo cloudového umístění

Přesunutí souboru na místní jednotku a jeho zjednodušení často vede ke zvýšení výkonu.

Proč stále přicházím o práci nebo o změny?

K tomu může dojít, pokud:

  • Aplikace před uložením selže

  • Soubor je uložen v umístění s problémy se synchronizací nebo oprávněními

  • Nepoužívá se automatické ukládání nebo záložní soubory

Pravidelné ukládání a kontrola nastavení automatického ukládání vám pomohou zabránit ztrátě dat.

Proč nemohu uložit soubor?

Může to být způsobeno následujícími příčinami:

  • Nedostatečná oprávnění k souboru nebo složce

  • Soubor je pouze ke čtení

  • Soubor je používán jiným uživatelem nebo procesem

  • Problémy s umístěním úložiště

Zkuste soubor uložit do jiné místní složky, abyste to otestovali.

Proč se zobrazují chyby „soubor se používá“ nebo „soubor je zamknutý“?

K tomu dochází, když:

  • Soubor je otevřen v jiném počítači

  • Soubor je používán procesem na pozadí.

  • Aktivně s ním pracují nástroje pro synchronizaci s cloudem

Soubor všude zavřete nebo restartujte systém, aby se uzamčení zrušilo.

Proč ukládání trvá dlouho?

Možné důvody:

  • Velká velikost souboru

  • Zpoždění síťového nebo cloudového úložiště

  • Příliš mnoho souborových referencí nebo závislostí

Proč se soubor na síťové jednotce nebo v cloudovém úložišti chová jinak?

Příčiny mohou být následující:

  • Latence nebo pomalé připojení

  • Zpoždění nebo konflikty synchronizace

  • Uzamčení souboru jinými uživateli

Práce s místní kopií pomůže tento problém vyřešit.

Proč se změny neukládají nebo nesynchronizují správně?

Může to být způsobeno následujícími příčinami:

  • Výpadky sítě

  • Konflikty synchronizace

  • Problémy s přístupem k souborům nebo s oprávněními

Před zavřením produktu se ujistěte, že byla synchronizace dokončena.

Jak zjistím, zda je soubor poškozen?

Mezi příznaky poškození patří:

  • Při otevření souboru dojde k selhání produktu.

  • Chybějící nebo poškozené prvky

  • Neočekávané chyby při ukládání nebo úpravách

Mohu obnovit poškozený soubor?

Můžete vyzkoušet:

  • Otevření automaticky uložených nebo záložních souborů

  • Použití integrovaných nástrojů pro obnovení (pokud jsou k dispozici)

  • Uložení souboru jako nové verze

Úspěch zotavení závisí na rozsahu poškození.

Proč soubor funguje na jednom počítači a na jiném ne?

Obvykle to znamená:

  • Rozdíly v konfiguraci prostředí nebo systému

  • Chybějící zdroje (písma, reference, moduly plug-in)

  • Rozdíly ve verzích produktu

Musím řešit problémy se systémem nebo se souborem?

  • Pokud má problémy pouze jeden soubor → vyřešte potíže se souborem

  • Pokud má problémy více souborů → řešení potíží se systémem

Jedná se o nejrychlejší způsob, jak zjistit základní příčinu.

Přijdu při opravě problémů se soubory o data?

Ne, většina kroků při řešení potíží:

  • Vytvoří nové kopie

  • Vyčistí nebo opraví soubory

Před provedením větších změn si vždy udělejte zálohy.

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