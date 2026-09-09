Problémy s přístupem ke cloudu a synchronizací v produktech společnosti Autodesk

Při práci s aplikacemi Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma či jinými cloudovými pracovními postupy mohou v produktech společnosti Autodesk nastat problémy s přístupem ke cloudu a synchronizací. Tyto problémy často souvisejí s oprávněními, připojením k síti, konfigurací projektu nebo chováním synchronizace mezi místním systémem a cloudem.
V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou chybějící přístupová oprávnění, operace s velkými soubory, latence sítě nebo zastaralé komponenty pro synchronizaci.
Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže identifikovat a vyřešit nejčastější příčiny problémů s přístupem ke cloudu a se synchronizací. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s vaším účtem, přístupem k projektu, procesem synchronizace nebo konfigurací systému.
Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.