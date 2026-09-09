Řešení problémů s instalací, aktivací licencí, selháními a soubory.

Problémy s přístupem ke cloudu a synchronizací v produktech společnosti Autodesk

Při práci s aplikacemi Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma či jinými cloudovými pracovními postupy mohou v produktech společnosti Autodesk nastat problémy s přístupem ke cloudu a synchronizací. Tyto problémy často souvisejí s oprávněními, připojením k síti, konfigurací projektu nebo chováním synchronizace mezi místním systémem a cloudem.

 

V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou chybějící přístupová oprávnění, operace s velkými soubory, latence sítě nebo zastaralé komponenty pro synchronizaci.

 

Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže identifikovat a vyřešit nejčastější příčiny problémů s přístupem ke cloudu a se synchronizací. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s vaším účtem, přístupem k projektu, procesem synchronizace nebo konfigurací systému.

 

Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.

Pro Windows

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte systém

1 Restartujte počítač.

2 Znovu spusťte produkt společnosti Autodesk.

 Resetuje procesy synchronizace a odstraní dočasné problémy.
Krok 2: Odhlaste se a opět se přihlaste

1 Otevřete produkt Autodesk nebo aplikaci Desktop Connector.

2 Odhlaste se z účtu Autodesk.

3 Zavřete a znovu otevřete produkt.

4 Znovu se přihlaste.

 Obnoví ověřování a zajistí správnou synchronizaci vašeho účtu s cloudovými službami.
Krok 3: Ověřte přístup ke cloudovému projektu a oprávnění

1 Ve webovém prohlížeči přejděte do služby Forma Data Management / BIM 360.

2 Otevřete projekt.

3 Ověřte, zda:

– Můžete zobrazit složky a soubory.

– Můžete otevírat nebo stahovat soubory.

4 V opačném případě:

– Obraťte se na správce projektu.

– Požádejte jej o ověření přístupu.

 Problémy s přístupem ke cloudu jsou často způsobeny chybějícími nebo nesprávnými oprávněními.
Krok 4: Potvrďte správnost účtu a projektu

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Ujistěte se, že jste přihlášeni ke správnému účtu Autodesk.

3 Vyberte správné cloudové centrum nebo účet.

4 Otevřete správný projekt.

 Použití nesprávného účtu nebo centra může bránit v přístupu ke cloudovým projektům.
Krok 5: Zkontrolujte stav aplikace Desktop Connector

1 Vyhledejte ikonu aplikace Autodesk Desktop Connector.

2 Ujistěte se, že je spuštěna.

3 Zkontrolujte ikony stavu synchronizace:

Zelená → synchronizováno

Modrá → probíhá synchronizace

Červená → selhání

 Aplikace Desktop Connector spravuje synchronizaci mezi místním systémem a cloudovým úložištěm.
Krok 6: Ověřte, zda je aplikace Desktop Connector aktuální

1 Otevřete aplikaci Autodesk Access

2 Zkontrolujte aktualizace aplikace Desktop Connector

3 Nainstalujte nejnovější verzi

4 Restartujte systém

 Novější verze obsahují vylepšení spolehlivosti a opravy chyb v chování synchronizace.
Krok 7: Zkontrolujte problémy se synchronizací (soubory se nesynchronizují / synchronizace se zasekla)

1 Hledejte soubory označené jako:

– Čekající synchronizace

– Synchronizace se nezdařila

2 Zkuste:

– Upravit soubor a ručně ho uložit

– Ručně obnovit aplikaci Desktop Connector

3 Restartujte aplikaci Desktop Connector.

 Synchronizace souborů se kvůli problémům s mezipamětí nebo přerušeným operacím může zaseknout.
Krok 8: Snižte složitost souboru nebo velikost dávky

1 Vyhněte se nahrávání nebo úpravám velkého počtu souborů najednou

2 Odesílejte soubory v menších dávkách

3 Před zahájením další synchronizace počkejte na dokončení současné synchronizace

 Velké souběžné operace mohou způsobovat selhání nebo zpoždění synchronizace.
Krok 9: Zkontrolujte nastavení souborů a složek

1 Zkontrolujte názvy složek v cloudovém projektu.

2 Ujistěte se, že neobsahují:

– Úvodní mezery

– Koncové mezery

3 Nepřejmenovávejte systémové složky.

 Neplatné názvy složek nebo problémy se strukturou mohou znemožňovat synchronizaci.
Krok 10: Zkontrolujte síťové připojení a výkon sítě

1 Otestujte rychlost internetu

2 Zkuste použít jinou síť (pokud je k dispozici)

3 Dočasně vypněte VPN

4 Zopakujte synchronizaci

 Pomalé nebo nestabilní podmínky v síti mohou přerušit synchronizaci a přístup ke cloudu.
Krok 11: Zkontrolujte výpadky služeb

1 Na řídicím panelu Autodesk Health Dashboard zkontrolujte stav cloudové služby Autodesk.

2 Vyzkoušejte přístup k projektům přes prohlížeč.

3 Pokud problém přetrvává, počkejte a zkuste to znovu později

 Cloudové služby mohou být kvůli výpadkům dočasně nedostupné.

Pro Mac

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte Mac

1 Restartujte Mac

2 Znovu otevřete produkt společnosti Autodesk

 Vymaže relace uložené v mezipaměti a obnoví systémové procesy.
Krok 2: Odhlaste se a opět se přihlaste

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Klikněte na svůj profil nebo na ikonu uživatele.

3 Vyberte „Odhlásit se“.

4 Zavřete a znovu otevřete produkt.

5 Znovu se přihlaste.

 Řeší problémy s relací a ověřováním.
Krok 3: Ověřte přístup ke cloudu v prohlížeči

1 Přejděte do nástroje Forma Data Management / BIM 360.

2 Otevřete projekt.

3 Ujistěte se, že máte přístup k souborům.

 Potvrdí, zda se jedná o problém související s účtem nebo aplikací.
Krok 4: Zkontrolujte oprávnění

1 Ověřte, zda jste byli přidáni do projektu.

2 V případě potřeby kontaktujte správce projektu.

3 V případě potřeby požádejte o odebrání a opětovné přidání vašeho účtu.

 Oprávnění nemusí být synchronizována nebo jsou přiřazena nesprávně.
Krok 5: Ověřte správnost účtu a oblasti

1 Ujistěte se, že používáte správnou oblast cloudu (USA, EU atd.).

2 Ověřte, zda přihlašovací e-mail odpovídá přiřazenému účtu.

 Použití nesprávného účtu nebo oblasti může bránit v přístupu.
Krok 6: Vymažte mezipaměť prohlížeče (při problémech s přístupem k webu)

1 Otevřete nastavení prohlížeče.

2 Vymažte mezipaměť a soubory cookie.

3 Restartujte prohlížeč.

 Problémy s prohlížečem mohou blokovat přístup ke cloudovým službám společnosti Autodesk.
Krok 7: Aktualizujte produkt společnosti Autodesk

1 Přejděte na https://manage.autodesk.com.

2 Stáhněte a nainstalujte aktualizace.

3 Restartujte produkt.

 Zajišťuje kompatibilitu s cloudovými službami.
Krok 8: Zkontrolujte síťové připojení a výkon sítě

1 Otestujte rychlost internetu.

2 Zkuste použít jinou síť (pokud je k dispozici).

3 Dočasně vypněte VPN.

4 Zopakujte synchronizaci.

 Pomalé nebo nestabilní podmínky v síti mohou přerušit synchronizaci a přístup ke cloudu.
Krok 9: Zkontrolujte výpadky služeb

1 Na řídicím panelu Autodesk Health Dashboard zkontrolujte stav cloudové služby Autodesk.

2 Zkuste k projektům přistupovat přes prohlížeč.

3 Pokud problém přetrvává, počkejte a zkuste to znovu později.

 Cloudové služby mohou být kvůli výpadkům dočasně nedostupné.

Nejčastější dotazy

Proč nemám přístup ke cloudovému projektu?

Často je to způsobeno následujícími příčinami:

  • Chybějící oprávnění

  • Nesprávný účet nebo přihlášení

  • Nejste přidáni do projektu

Proč se mi soubory nesynchronizují?

Mezi běžné příčiny patří:

  • Problémy se sítí nebo pomalý internet

  • Operace s velkými soubory

  • Přerušení procesu synchronizace

  • Problémy s aplikací Desktop Connector

Proč se složky v aplikaci Desktop Connector zobrazují prázdné?

K tomu může dojít, pokud:

  • Názvy složek nejsou platné (například mají mezery na konci)

  • Chybí oprávnění

  • Synchronizace se nezdařila nebo čeká

Proč je synchronizace pomalá nebo selhává?

Může to být způsobeno následujícími příčinami:

  • Odesílání ve velkých dávkách

  • Vysoká latence nebo špatné připojení

  • Více projektů s podobnými názvy

  • Příliš mnoho změn souboru najednou

Proč mám přístup v prohlížeči, ale ne v produktu?

Obvykle to znamená:

  • Problém se synchronizací oprávnění

  • V produktu byl vybrán nesprávný účet

  • Problém s místní konfigurací

Potřebuji internet, ať mohu používat cloudové funkce?

Ano, cloudové pracovní postupy vyžadují aktivní připojení k internetu. Některé nástroje mohou umožňovat omezenou práci offline.

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