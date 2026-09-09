Řešení problémů s instalací, aktivací licencí, selháními a soubory.

Problémy s funkcí nebo pracovním postupem

Pokud se nástroje, příkazy nebo funkce v produktech společnosti Autodesk nechovají podle očekávání, mohou se vyskytnout problémy s funkcemi nebo pracovními postupy. Tyto problémy často souvisejí s konfigurací produktu, uživatelským nastavením, nastavením prostředí nebo konflikty v aplikaci.

 

V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou chybně nakonfigurovaná nastavení, zastaralé verze produktů nebo uživatelské profily, které narušují výchozí pracovní postupy.

 

Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nejběžnější příčiny problémů s funkcemi nebo pracovními postupy. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s vašimi nastaveními, prostředím nebo konfigurací systému.

 

Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.

Pro Windows

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte systém

1 Restartujte počítač.

2 Znovu otevřete produkt společnosti Autodesk.

3 Vyzkoušejte dotčenou funkci nebo pracovní postup.

 Restartování vymaže dočasnou paměť a resetuje procesy na pozadí, které mohou ovlivňovat chování funkce.
Krok 2: Restartujte produkt společnosti Autodesk

1 Zcela zavřete produkt společnosti Autodesk.

2 Ujistěte se, že žádné instance nejsou spuštěny na pozadí.

3 Znovu otevřete produkt.

4 Znovu otestujte pracovní postup.

 Dočasné problémy na úrovni aplikace mohou bránit správnému fungování funkcí.
Krok 3: Obnovte výchozí nastavení produktu

1 Zavřete produkt společnosti Autodesk.

2 Ve Windows otevřete nabídku Start.

3 Vyhledejte název produktu a poté vyberte možnost Obnovit výchozí nastavení.

4 Vyberte možnost Obnovit.

5 Potvrďte obnovení.

6 Znovu spusťte produkt.

 Poškozená nebo nesprávně nakonfigurovaná nastavení jsou jednou z nejčastějších příčin problémů souvisejících s funkcemi.
Krok 4: Aktualizujte produkt společnosti Autodesk

1 Ve Windows otevřete nabídku Start.

2 Vyhledejte a otevřete aplikaci Autodesk Access.

3 Zkontrolujte dostupné aktualizace.

4 U produktu klikněte na Aktualizovat.

5 Po instalaci produkt znovu spusťte.

 Aktualizace zahrnují opravy chyb a vylepšení, jež řeší známé problémy s funkcemi a pracovními postupy.
Krok 5: Zkuste to v novém souboru nebo v čistém prostředí

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Vytvořte nový soubor nebo otevřete známý pracovní soubor.

3 Otestujte funkci nebo pracovní postup.

 Pomáhá to určit, zda problém souvisí se souborem nebo s prostředím produktu.
Krok 6: Zakažte uživatelská nastavení nebo profily

1 Otevřete nastavení nebo předvolby produktu.

2 Přepněte do výchozího pracovního prostoru nebo profilu.

3 Vypněte všechny uživatelské konfigurace.

4 Restartujte produkt.

 Uživatelská nastavení, pracovní prostory nebo konfigurace mohou přepsat výchozí chování a způsobit problémy.
Krok 7: Zkontrolujte doplňky nebo rozšíření

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Zakažte všechny nainstalované doplňky nebo moduly plug-in.

3 Restartujte produkt.

4 Otestujte funkci.

 Doplňky a rozšíření mohou kolidovat s vestavěnými funkcemi a narušovat pracovní postupy.
Krok 8: Zkontrolujte oprávnění uživatele

1 Ověřte, zda má systémový uživatelský účet plný přístup k produktu

2 Pokud používáte spravovaná prostředí, poraďte se s IT oddělením

3 Zajistěte udělení požadovaných oprávnění

 Některé funkce vyžadují specifická oprávnění a omezená prostředí mohou funkce blokovat.
Krok 9: Zavřete aplikace a procesy běžící na pozadí

1 Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Esc.

2 Otevřete Správce úloh.

3 Ukončete nepotřebné aplikace.

4 Znovu spusťte produkt společnosti Autodesk.

 Jiné aplikace mohou omezovat činnost funkce nebo spotřebovávat prostředky.
Krok 10: Opravte nebo přeinstalujte produkt (v případě potřeby)

1 Přejděte na Aplikace a funkce.

2 Vyhledejte příslušný produkt Autodesk.

3 Vyberte možnost Upravit/Opravit (je-li k dispozici).

4 Pokud se oprava nezdaří, odinstalujte produkt a nainstalujte ho znovu.

 Tím se vyřeší hlubší problémy s instalací nebo poškozenými komponentami produktu.

Pro Mac

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte Mac

1 Klikněte na nabídku Apple.

2 Vyberte možnost Restartovat.

3 Znovu otevřete produkt společnosti Autodesk.

 Vymaže stav systému a obnoví procesy na pozadí.
Krok 2: Restartujte produkt společnosti Autodesk

1 Produkt zcela zavřete.

2 Znovu jej otevřete.

3 Znovu otestujte funkci.

 Dočasné problémy s aplikací mohou ovlivňovat pracovní postupy.
Krok 3: Obnovte předvolby produktu

1 Zavřete produkt společnosti Autodesk.

2 Znovu ho otevřete a zahajte jeho obnovení (liší se podle produktu).

3 Obnovte výchozí nastavení.

 Obnoví poškozená nebo konfliktní nastavení konfigurace.
Krok 4: Aktualizujte produkt společnosti Autodesk

1 Přejděte na https://manage.autodesk.com.

2 Stáhněte a nainstalujte dostupné aktualizace.

3 Restartujte produkt.

 Zajišťuje kompatibilitu a řeší známé problémy.
Krok 5: Zkuste to v novém souboru

1 Vytvořte nový soubor.

2 Otestujte funkci.

 Určuje, zda se jedná o problém daného souboru.
Krok 6: Zakažte doplňky nebo uživatelské konfigurace

1 Odstraňte nebo zakažte rozšíření.

2 Restartujte produkt.

 Konflikty způsobené doplňky nebo uživatelskými nastaveními mohou narušovat pracovní postupy.
Krok 7: Zkontrolujte oprávnění a nastavení systému

1 Ověřte oprávnění macOS

2 Zkontrolujte nastavení systému

3 Ujistěte se, že je udělen úplný přístup.

 Omezená oprávnění mohou blokovat funkce.

Nejčastější dotazy

Proč nástroj nebo příkaz nefunguje podle očekávání?

Často je to způsobeno následujícími příčinami:

  • Nesprávně nakonfigurované nastavení

  • Uživatelské profily nebo pracovní prostory

  • Zastaralá verze produktu

  • Konflikty doplňků

Proč funkce v jednom souboru funguje a v jiném nikoli?

Obvykle to znamená:

  • Problémy s konfigurací specifickou pro soubory

  • Poškození souboru

  • Nepodporovaný obsah souboru

Proč se můj pracovní postup liší od očekávání?

Může to být z následujících důvodů:

  • Vlastní pracovní prostor nebo rozvržení uživatelského rozhraní

  • Různé verze produktů

  • Rozdíly v uživatelské konfiguraci

Proč se problém projevil náhle?

Mezi běžné příčiny patří:

  • Nedávná aktualizace

  • Instalace nového doplňku

  • Změny v nastavení nebo konfiguraci

Je kvůli opravě problémů s funkcemi nutné obnovit výchozí nastavení?

Ano, obnovením nastavení lze vyřešit většinu problémů souvisejících s konfigurací, aniž by to ovlivnilo vaše soubory.

Dojde při obnovení nebo přeinstalování k odstranění mé práce?

Ne, tyto akce resetují aplikaci, nikoli soubory projektu.

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