Problémy s funkcí nebo pracovním postupem

Pokud se nástroje, příkazy nebo funkce v produktech společnosti Autodesk nechovají podle očekávání, mohou se vyskytnout problémy s funkcemi nebo pracovními postupy. Tyto problémy často souvisejí s konfigurací produktu, uživatelským nastavením, nastavením prostředí nebo konflikty v aplikaci.
V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou chybně nakonfigurovaná nastavení, zastaralé verze produktů nebo uživatelské profily, které narušují výchozí pracovní postupy.
Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nejběžnější příčiny problémů s funkcemi nebo pracovními postupy. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s vašimi nastaveními, prostředím nebo konfigurací systému.
Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.