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Doplňky a rozšíření v produktech společnosti Autodesk

Doplňky a rozšíření vylepšují produkty společnosti Autodesk tím, že poskytují další funkce a možnosti přizpůsobení. Pokud jsou zastaralé, nekompatibilní nebo v konfliktu s jinými rozšířeními, mohou někdy způsobovat problémy, například selhání, chybějící funkce nebo neočekávané chování.

 

V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou problémy s kompatibilitou verzí, interakce více rozšíření nebo ponechaná konfigurace z předchozích instalací.

 

Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže identifikovat a vyřešit problémy s doplňky a rozšířeními. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s konkrétním doplňkem, konfigurací nebo interakcí v systému.

 

Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.

Pro Windows

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Zakažte všechny doplňky a rozšíření

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Přejděte do správce doplňků nebo rozšíření (umístění se liší podle produktu).

3 Zakažte nebo vypněte všechny doplňky.

4 Zavřete a znovu otevřete produkt.

5 Znovu problém otestujte.

 Tím potvrdíte, zda je problém způsoben spíše doplňkem nebo rozšířením než hlavním produktem.
Krok 2: Opětovně povolte doplňky jeden po druhém

1 Znovu otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Povolte v jednu chvíli pouze jeden doplněk.

3 Po povolení všech doplňků produkt restartujte.

4 Po každé změně funkci nebo pracovní postup otestujte.

 Pomůže vám to určit, který konkrétní doplněk problém způsobuje.
Krok 3: Zkontrolujte kompatibilitu doplňku s verzí produktu

1 Identifikujte verzi produktu Autodesk.

2 Zkontrolujte dokumentaci nebo zdroj doplňku.

3 Ujistěte se, že doplněk podporuje vaši verzi produktu.

4 Zakažte všechny nepodporované nebo zastaralé doplňky.

 Doplňky vytvořené pro starší verze nemusí v novějších verzích produktů fungovat správně.
Krok 4: Aktualizujte doplňky a rozšíření

1 Otevřete zdroj doplňku (Autodesk App Store nebo externí poskytovatel).

2 Zkontrolujte dostupné aktualizace.

3 Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi.

4 Restartujte produkt společnosti Autodesk.

 Aktualizace často obsahují opravy chyb a vylepšení kompatibility.
Krok 5: Odeberte nebo odinstalujte problematické doplňky

1 Otevřete Aplikace a funkce.

2 Vyhledejte doplněk nebo rozšíření.

3 Vyberte ho a odinstalujte.

4 Restartujte systém.

5 Znovu otevřete produkt společnosti Autodesk.

 Odstraněním chybného nebo nekompatibilního doplňku vyřešíte konflikty a obnovíte stabilitu.
Krok 6: Zkontrolujte, zda se nevyskytují duplicitní nebo konfliktní doplňky

1 Zkontrolujte všechny nainstalované doplňky.

2 Hledejte více verzí stejného doplňku či doplňky mající podobné funkce.

3 Vypněte nebo odstraňte duplicitní položky.

 Konfliktní doplňky mohou vzájemně kolidovat a způsobovat neočekávané chování.
Krok 7: Obnovte nastavení produktu

1 Zavřete produkt společnosti Autodesk.

2 Ve Windows otevřete nabídku Start.

3 Vyhledejte název produktu a poté obnovte jeho výchozí nastavení.

4 Vyberte možnost Obnovit.

5 Potvrďte obnovení.

6 Znovu spusťte produkt.

 Vymaže zbytkové konfigurace doplňků a obnoví výchozí chování.
Krok 8: Restartujte systém

1 Restartujte počítač.

2 Znovu otevřete produkt společnosti Autodesk.

3 Znovu otestujte funkčnost.

 Zajistí, že se všechny změny projeví, a vymaže procesy uložené v mezipaměti.

Pro Mac

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Zakažte všechny doplňky a rozšíření

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Najděte nastavení doplňků nebo rozšíření.

3 Zakažte všechna rozšíření.

4 Restartujte produkt.

5 Otestujte funkčnost.

 Tím potvrdíte, zda je problém způsoben spíše doplňkem nebo rozšířením než hlavním produktem.
Krok 2: Znovu povolte rozšíření jedno po druhém

1 Povolte vždy jen jedno rozšíření.

2 Po každém povolení restartujte produkt. Otestujte funkci.

 Pomůže vám to určit, který konkrétní doplněk problém způsobuje.
Krok 3: Zkontrolujte kompatibilitu

1 Identifikujte verzi produktu Autodesk.

2 Zkontrolujte dokumentaci nebo zdroj doplňku.

3 Ujistěte se, že doplněk podporuje vaši verzi produktu.

4 Zakažte všechny nepodporované nebo zastaralé doplňky.

 Doplňky vytvořené pro starší verze nemusí v novějších verzích produktů fungovat správně.
Krok 4: Aktualizujte doplňky a rozšíření

1 Otevřete zdroj doplňku (Autodesk App Store nebo externí poskytovatel).

2 Zkontrolujte dostupné aktualizace.

3 Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi.

4 Restartujte produkt společnosti Autodesk.

 Aktualizace často obsahují opravy chyb a vylepšení kompatibility.
Krok 5: Odeberte nebo odinstalujte problematické doplňky

1 Vyhledejte soubory rozšíření nebo aplikace.

2 Odstraňte je nebo odinstalujte.

3 Restartujte Mac.

 Odstraněním chybného nebo nekompatibilního doplňku vyřešíte konflikty a obnovíte stabilitu.
Krok 6: Obnovte nastavení produktu

1 Zavřete produkt.

2 Obnovte předvolby (liší se podle produktu).

3 Znovu produktu otevřete a otestujte ho.

 Vymaže zbývající konfiguraci rozšíření.

Nejčastější dotazy

Proč začal produkt po instalaci doplňku selhávat?

Obvyklé příčiny:

  • Nekompatibilní doplňky

  • Konflikty mezi více rozšířeními

  • Zastaralé verze modulů plug-in

Proč funkce chybí nebo nefunguje?

K tomu může dojít, pokud:

  • Doplněk přepisuje výchozí funkci

  • Rozšíření se nepodařilo správně načíst

  • Došlo k problému s kompatibilitou

Mohu používat více doplňků najednou?

Ano, ale:

  • Některé doplňky mohou vzájemně kolidovat

  • Překrývající se funkce mohou způsobovat neočekávané chování.

Jak poznám, který doplněk způsobuje problém?

Chcete-li identifikovat zdroj problému, zakažte všechny doplňky a postupně je znovu povolte.

Je nutné kvůli opravě problémů odebrat doplňky?

Ne vždy platí, že jejich aktualizace nebo zakázání mohou problém vyřešit, aniž byste je museli odebrat.

Odstraní odinstalace doplňků mou práci?

Ne, doplňky mají vliv na funkce, nikoli na soubory projektu.

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