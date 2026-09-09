Doplňky a rozšíření v produktech společnosti Autodesk

Doplňky a rozšíření vylepšují produkty společnosti Autodesk tím, že poskytují další funkce a možnosti přizpůsobení. Pokud jsou zastaralé, nekompatibilní nebo v konfliktu s jinými rozšířeními, mohou někdy způsobovat problémy, například selhání, chybějící funkce nebo neočekávané chování.
V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou problémy s kompatibilitou verzí, interakce více rozšíření nebo ponechaná konfigurace z předchozích instalací.
Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže identifikovat a vyřešit problémy s doplňky a rozšířeními. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s konkrétním doplňkem, konfigurací nebo interakcí v systému.
Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.