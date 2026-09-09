Řešení problémů s instalací, aktivací licencí, selháními a soubory.

Problémy s aktivací licencí nebo limitem počtu zařízení

Problémy s aktivací licencí nebo s omezením počtu zařízení se mohou v produktech společnosti Autodesk vyskytovat z různých důvodů. Tyto problémy často souvisejí s konfigurací účtu, omezením využití zařízení, síťovým připojením nebo licenčními komponentami ve vašem systému. V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou přihlášení na více zařízeních, zastaralé licenční služby nebo omezený přístup k serverům společnosti Autodesk.

 

Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nejčastější příčiny problémů s aktivací licencí nebo limity zařízení. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s vaším účtem, využívanými zařízeními nebo konfigurací systému.

 

Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.

Pro Windows

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte systém

1 Restartujte počítač.

2 Znovu otevřete produkt společnosti Autodesk.

 Vymaže relace licencování uložené v mezipaměti a obnoví služby.
Krok 2: Odhlaste se a opět se přihlaste

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Klikněte na svůj profil nebo na ikonu uživatele.

3 Vyberte „Odhlásit se“.

4 Zavřete a znovu otevřete produkt. Znovu se přihlaste.

 Obnovením relace se vyřeší dočasné problémy s ověřováním.
Krok 3: Zkontrolujte limit zařízení

1 Zavřete produkty společnosti Autodesk ve všech ostatních zařízeních.

2 Ujistěte se, že neběží na pozadí.

3 Spusťte produkt znovu na aktuálním zařízení.

 V jednom okamžiku je povolena pouze jedna aktivní relace. Přihlášení jinde může vyvolat chyby limitu zařízení.
Krok 4: Ověřte přiřazení licence

1 Přejděte na https://manage.autodesk.com.

2 Přihlaste se k účtu Autodesk.

3. Přejděte do části Produkty a služby.

4 Ověřte, že je produkt přiřazen k vašemu účtu.

 Chybějící licence nebo licence, jejíž platnost vypršela, zabrání aktivaci.
Krok 5: Ověřte službu licencování produktů společnosti Autodesk

1 Stiskněte „Windows + R“.

2 Zadejte „services.msc“.

3 Stiskněte klávesu Enter.

4 Vyhledejte „Autodesk Desktop Licensing Service“.

5 Ujistěte se, že:

– Je ve spuštěném stavu

– Typ spouštění je automatický

6 Pokud ne, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Spustit.

 Tato služba je vyžadována pro ověření licence. Pokud není spuštěna, aktivace se nezdaří.
Krok 6: Zkontrolujte, zda je služba Autodesk Desktop Licensing Service aktuální

1 Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi služby Autodesk Desktop Licensing Service (angličtina).

 Zastaralé komponenty licencování mohou způsobovat chyby při aktivaci.
Krok 7: Zkontrolujte, zda jsou komponenty pro přihlašování aktuální

1 Aktualizujte komponenty pro přihlašování.

– Produkty Autodesk verze 2024 a novější

 

Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Autodesk Identity Manager (angličtina)

 

– Produkty Autodesk verze 2020–2023

 

Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi nebo komponentu Autodesk Single Sign-On Component (angličtina)

 Tyto komponenty se starají o ověřování. Zastaralé verze mohou znemožnit přihlášení nebo aktivaci.
Krok 8: Zkontrolujte síť a požadované adresy URL společnosti Autodesk

1 Zajistěte přístup k požadovaným adresám URL (angličtina), které jsou potřeba k fungování licencí společnosti Autodesk.

2 Dočasně vypněte VPN nebo firewall.

3 Zkuste se přihlásit znovu.

4 Pokud jste v podnikové síti, obraťte se na IT pracovníky.

 Blokování síťového přístupu k serverům společnosti Autodesk zabrání ověření licence.
Krok 9: Ukončete procesy společnosti Autodesk na pozadí

1 Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Esc.

2 Otevřete Správce úloh.

3 Ukončete veškeré procesy související se společností Autodesk.

4 Znovu spusťte produkt.

 Zaseknuté procesy mohou blokovat obnovení licencí.
Krok 10: Aktualizujte produkt společnosti Autodesk

1 Ve Windows otevřete nabídku Start.

2 Vyhledejte a otevřete aplikaci Autodesk Access.

3 V části Aktualizace zkontrolujte seznam dostupných aktualizací.

4 Vedle každého produktu, který chcete aktualizovat, klikněte na Aktualizovat.

5 Počkejte, než bude instalace dokončena.

6 Restartujte produkt společnosti Autodesk.

Autodesk Access je počítačová aplikace, která umožňuje rychle a snadno nainstalovat aktualizace přímo ve vašem systému, aniž by bylo nutné je stahovat ručně.

 

Poznámka: Aktualizace lze získat prostřednictvím aplikace Autodesk Access, případně je můžete stáhnout z účtu Autodesk. Podrobnější informace naleznete v části Aktualizace softwaru.

Pro Mac

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte Mac

Klikněte na nabídku Apple

Vyberte Restartovat.

Znovu otevřete produkt.

 Vymaže relace uložené v mezipaměti a obnoví systémové procesy.
Krok 2: Odhlaste se a opět se přihlaste

Otevřete produkt společnosti Autodesk.

Klikněte na svůj profil nebo ikonu uživatele.

Vyberte „Odhlásit se“.

Zavřete a znovu otevřete produkt.

Znovu se přihlaste.

 Řeší problémy s relací a ověřováním.
Krok 3: Zkontrolujte limit zařízení

Zavřete produkty společnosti Autodesk na všech ostatních zařízeních.

Ujistěte se, že neběží na pozadí.

Spusťte produkt znovu na aktuálním zařízení.

 V jednom okamžiku je povolena pouze jedna aktivní relace. Přihlášení jinde může vyvolat chyby limitu zařízení.
Krok 4: Ověřte přiřazení licence

Přejděte na https://manage.autodesk.com.

Přihlaste se k účtu Autodesk.

Přejděte do části Produkty a služby.

Ověřte, že je produkt přiřazen k vašemu účtu.

 Chybějící licence nebo licence, jejíž platnost vypršela, zabrání aktivaci.
Krok 5: Zkontrolujte, zda jsou komponenty pro licencování a přihlašování aktuální

Přihlaste se na https://manage.autodesk.com

Nainstalujte všechny dostupné aktualizace pro nainstalované produkty společnosti Autodesk.

Restartujte produkt.

 Komponenty pro licencování a přihlašování jsou v systému macOS součástí produktu.
Krok 6: Zkontrolujte síť a požadované adresy URL společnosti Autodesk

Zajistěte přístup k požadovaným adresám URL (angličtina), které jsou potřeba k fungování licencí společnosti Autodesk.

Dočasně vypněte VPN nebo firewall.

Zkuste se přihlásit znovu.

Pokud jste v podnikové síti, obraťte se na IT pracovníky.

 Blokování síťového přístupu k serverům společnosti Autodesk zabrání ověření licence.
Krok 7: Zavřete aplikace na pozadí

Stiskněte „Command+Option+Esc“.

Vynuťte ukončení aplikací od společnosti Autodesk.

Spusťte produkt znovu.

 Procesy na pozadí mohou blokovat obnovení licencí.

Nejčastější dotazy

Proč se mi zobrazuje chyba „Bylo dosaženo limitu zařízení“?

Obvykle to znamená, že produkt je již spuštěn na jiném zařízení. Zavřete jej na ostatních zařízeních a zkuste to znovu.

 

Jak vyřeším problémy s limitem zařízení?

  • Odhlaste se z jiných zařízení

  • Zavřete všechny aktivní relace

  • Znovu se přihlaste

Proč nemohu aktivovat svou licenci?

Mezi běžné příčiny patří:

  • K vašemu účtu není přiřazena žádná licence

  • Platnost předplatného vypršela

  • Služba licencování není spuštěná (Windows)

  • Zastaralé komponenty identity nebo licencování

  • Blokovaný síťový přístup

Jak zjistím, zda mám platnou licenci?

Přihlaste se ke svému účtu Autodesk a přejděte do části „Produkty a služby“.

Potřebuji k používání produktů společnosti Autodesk přístup k internetu?

Ano, v případě většiny online ověření může produkt po ověření licence fungovat offline po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30denního období bez připojení k internetu je nutné se znovu připojit a ověřit licenci.

Odstraní odhlášení nebo řešení potíží s licencemi mou práci?

Ne, tyto kroky ovlivní pouze licencování a ověřování, nikoli vaše soubory.

Zobrazit více nejčastějších dotazů

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Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.

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Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

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