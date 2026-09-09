Problémy s aktivací licencí nebo limitem počtu zařízení

Problémy s aktivací licencí nebo s omezením počtu zařízení se mohou v produktech společnosti Autodesk vyskytovat z různých důvodů. Tyto problémy často souvisejí s konfigurací účtu, omezením využití zařízení, síťovým připojením nebo licenčními komponentami ve vašem systému. V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou přihlášení na více zařízeních, zastaralé licenční služby nebo omezený přístup k serverům společnosti Autodesk.
Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nejčastější příčiny problémů s aktivací licencí nebo limity zařízení. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen s vaším účtem, využívanými zařízeními nebo konfigurací systému.
Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.