Selhání a problémy s výkonem

U produktů společnosti Autodesk může z různých důvodů docházet k selhání, zamrzání či snížení výkonu. Tyto problémy často souvisejí s konfigurací systému, nastavením grafiky, složitostí souborů nebo konflikty s jiným softwarem spuštěným v počítači. V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou zastaralé ovladače, omezené systémové prostředky nebo práce s velkými či poškozenými soubory.
Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nejběžnější příčiny problémů se stabilitou a výkonem. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen se systémem, soubory nebo konfigurací softwaru.
Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.