Řešení problémů s instalací, aktivací licencí, selháními a soubory.

Selhání a problémy s výkonem

U produktů společnosti Autodesk může z různých důvodů docházet k selhání, zamrzání či snížení výkonu. Tyto problémy často souvisejí s konfigurací systému, nastavením grafiky, složitostí souborů nebo konflikty s jiným softwarem spuštěným v počítači. V mnoha případech není příčinou problému jediný faktor, ale kombinace několika faktorů, jako jsou zastaralé ovladače, omezené systémové prostředky nebo práce s velkými či poškozenými soubory.

 

Tento článek obsahuje podrobný pracovní postup řešení potíží, který vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nejběžnější příčiny problémů se stabilitou a výkonem. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kroků a po každém z nich produkt otestujete, můžete zjistit, zda je problém spojen se systémem, soubory nebo konfigurací softwaru.

 

Dále můžete najít průvodce řešením potíží pro Windows (respektive macOS) a rovněž máte k dispozici nejčastější dotazy (pro Windows i Mac) související s tímto tématem.

Pro Windows

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte systém

1 Uložte veškerou otevřenou práci.

2 Zavřete produkt společnosti Autodesk.

3 Restartujte počítač.

4 Spusťte produkt znovu.

 Restartování odstraní dočasné problémy s pamětí a resetuje procesy na pozadí, které mohou způsobovat selhání či snížení výkonu.
Krok 2: Aktualizujte produkt společnosti Autodesk

1 Ve Windows otevřete nabídku Start.

2 Vyhledejte a otevřete aplikaci Autodesk Access.

3 V části Aktualizace zkontrolujte seznam dostupných aktualizací.

4 Vedle každého produktu, který chcete aktualizovat, klikněte na Aktualizovat.

5 Počkejte, než bude instalace dokončena.

6 Restartujte produkt společnosti Autodesk.

Autodesk Access je počítačová aplikace, která umožňuje rychle a snadno nainstalovat aktualizace přímo ve vašem systému, aniž by bylo nutné je stahovat ručně.

Poznámka: Aktualizace lze získat prostřednictvím aplikace Autodesk Access, případně je můžete stáhnout z účtu Autodesk. Podrobnější informace naleznete v části Aktualizace softwaru.
Krok 3: Aktualizujte grafické ovladače

1 Identifikujte svou grafickou kartu (GPU).

2 Přejděte na web výrobce (NVIDIA, AMD nebo Intel).

3 Stáhněte si nejnovější doporučený ovladač.

4 Nainstalujte ovladač.

5 Restartujte počítač.

 Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače jsou častou příčinou selhání a problémů se zobrazením.
Krok 4: Zavřete aplikace na pozadí

1 Stisknutím kláves Ctrl + Shift + Esc otevřete Správce úloh.

2 Zkontrolujte spuštěné aplikace.

3 Vyberte nepotřebné programy.

4 Klikněte na „Ukončit úlohu".

5 Znovu spusťte produkt společnosti Autodesk.

 Jiné aplikace mohou spotřebovávat systémové prostředky a snižovat tak výkon a stabilitu.
Krok 5: Ověřte systémové požadavky

1 Zkontrolujte systémové požadavky příslušného produktu Autodesk.

2 Porovnejte je se specifikacemi vašeho systému:

– Paměť RAM

– Procesor (CPU)

– GPU

– Místo na disku

3 V případě potřeby upgradujte hardware.

 Používání hardwaru, který nevyhovuje doporučeným systémovým požadavkům, může vést k problémům s výkonem a selháním.
Krok 6: Zkuste to s jiným souborem

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Vytvořte nový soubor nebo otevřete známý pracovní soubor.

3 Provádějte základní úkony.

Pomůže to určit, zda je problém způsoben poškozeným či složitým souborem, a nikoli systémem.

Pokud se problém vyskytuje pouze u jednoho souboru, je pravděpodobné, že problém způsobuje něco v tomto souboru. Zkuste uložit novou verzi, zjednodušit daný soubor nebo pracovat s místní kopií. Pokud k problému dochází ve více souborech, je pravděpodobnější, že souvisí s vaším systémem nebo nastavením, takže pokračujte v postupu řešení potíží a aktualizujte, obnovte a optimalizujte své prostředí. Pokud problémy přetrvávají (zejména s konkrétní chybovou zprávou), můžete vyhledat cílenější pomoc v centru podpory společnosti Autodesk.
Krok 7: Vymažte dočasné soubory

1 Zavřete všechny aplikace.

2 Otevřete Průzkumník souborů.

3 Přejděte do složky C:\Users\\AppData\Local\Temp.

4 Vyberte a odstraňte co nejvíce souborů.

Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že soubor nelze odstranit, obvykle to znamená, že je soubor aktuálně používán systémem Windows nebo jinou aplikací. To je normální. Takové soubory přeskočte a pokračujte v odstraňování zbytku.

5 Restartujte počítač.

 Dočasné soubory se mohou hromadit a využívat systémové prostředky, což může způsobit nestabilitu či zpomalení výkonu.
Krok 8: Přesuňte soubory na místní jednotku

1 Vyhledejte pracovní soubor.

2 Zkopírujte jej do místní složky (např. na plochu nebo do složky Dokumenty).

3 Otevřete soubor v novém umístění.

 Práce ze síťových nebo cloudových umístění může způsobovat problémy s latencí a výkonem.
Krok 9: Upravte nastavení grafiky

Část A: Upravte nastavení grafiky v produktu společnosti Autodesk.

A1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

A2 Otevřete nabídku Možnosti/Předvolby:

– Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+P (nebo v příkazovém řádku zadejte příkaz MOŽNOSTI, pokud je k dispozici).

– Nebo z horního panelu nástrojů přejděte do nabídky Nastavení/Předvolby/Možnosti.

A3 Přejděte na kartu Grafika nebo Výkon.

A4 Otevřete část Grafický výkon / Nastavení hardwaru.

A5 Přepněte hardwarovou akceleraci na:

- VYPNUTO, pokud máte problémy se selháními nebo zobrazením

- ZAPNUTO, pokud je výkon nízký a váš systém to podporuje

A6 Použijte změny.

A7 Zavřete a znovu spusťte produkt společnosti Autodesk.

Část B: Ujistěte se, že se používá vyhrazená jednotka GPU.

B1 Pravým tlačítkem klikněte na plochu a vyberte Nastavení zobrazení

B2 Přejděte dolů a klikněte na Nastavení grafiky

B3 V části Předvolby grafického výkonu klikněte na Procházet

B4 Vyhledejte a vyberte spustitelný soubor produktu společnosti Autodesk (.exe) (obvykle se nachází ve složce Program Files > Autodesk)

B5 Po přidání v seznamu klikněte na aplikaci.

B6 Klikněte na položku Možnosti.

B7 Vyberte možnost Vysoký výkon (vyhrazená jednotka GPU).

B8 Klikněte na Uložit.

B9 Restartujte produkt společnosti Autodesk.

A: Hardwarová akcelerace závisí na vaší jednotce GPU. Pokud není GPU, ovladač nebo konfigurace plně kompatibilní, může dojít k chybám, blikání nebo zpožděním.

B: Některé systémy ve výchozím nastavení používají integrovanou grafiku (iGPU) namísto výkonnější vyhrazené karty GPU (dGPU). Může to výrazně ovlivnit výkon a způsobit nestabilitu.
Krok 10: Obnovte nastavení produktu

1 Zavřete produkt společnosti Autodesk.

2 V nabídce Start nebo v nástrojích produktu použijte možnost Obnovit výchozí nastavení.

3 Znovu otevřete produkt.

 Poškozené nebo nesprávně nakonfigurované nastavení může způsobit neočekávané chování a nestabilitu.

Pro Mac

Krok Příručka Proč potřebujeme tento krok
Krok 1: Restartujte Mac

1 Klikněte na nabídku Apple.

2 Vyberte možnost Restartovat.

3 Po restartování znovu otevřete produkt společnosti Autodesk.

 Restartování vymaže dočasné systémové procesy a konflikty paměti, které mohou způsobovat nestabilitu.
Krok 2: Aktualizujte produkt společnosti Autodesk (Mac)

Přejděte na https://manage.autodesk.com

1 Přihlaste se k účtu Autodesk.

2. Přejděte do části Produkty a služby.

3 Vyberte položku Aktualizace produktu.

4 Najděte produkt a verzi.

5. Klikněte na možnost Stáhnout.

6 Otevřete stažený soubor (.dmg nebo instalační program).

7 Postupujte podle pokynů k instalaci.

8 Restartujte produkt.

V macOS se aktualizace obvykle stahují z účtu Autodesk, nikoli z aplikace Autodesk Access (která je primárně určena pro Windows).
Krok 3: Aktualizujte macOS a systémové komponenty

1 Klikněte na nabídku Apple.

2 Přejděte do Nastavení systému.

3 Vyberte možnost Obecné > Aktualizace softwaru.

4 Nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

 Aktualizace macOS zahrnují opravy na úrovni systému, které zlepšují kompatibilitu a výkon aplikací.
Krok 4: Zavřete aplikace na pozadí

1 Stiskněte „Command+Option+Esc“.

2 Vyberte všechny nepotřebné aplikace.

3 Klikněte na „Vynutit ukončení“.

4 Znovu spusťte produkt společnosti Autodesk.

 Aplikace na pozadí mohou spotřebovávat systémovou paměť a prostředky procesoru, což ovlivňuje výkon.
Krok 5: Zkontrolujte systémové požadavky

1 Klikněte na nabídku Apple.

2 Vyberte možnost O tomto Macu.

3 Zkontrolujte:

– Verzi macOS

– Paměť (RAM)

– Čip/procesor

4 Podle systémových požadavků zkontrolujte kompatibilitu produktů společnosti Autodesk.

 Pokud váš systém nesplňuje požadované specifikace, může dojít k jeho selháním nebo ke snížení výkonu.
Krok 6: Zkuste to s jiným souborem

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Vytvořte nový soubor nebo otevřete známý pracovní soubor.

3 Otestujte základní akce.

Určuje, zda je problém způsoben poškozeným či složitým souborem.

Pokud se problém vyskytuje pouze u jednoho souboru, je pravděpodobné, že problém způsobuje něco v tomto souboru. Zkuste uložit novou verzi, zjednodušit daný soubor nebo pracovat s místní kopií. Pokud k problému dochází ve více souborech, je pravděpodobnější, že souvisí s vaším systémem nebo nastavením, takže pokračujte v postupu řešení potíží a aktualizujte, obnovte a optimalizujte své prostředí. Pokud problémy přetrvávají (zejména s konkrétní chybovou zprávou), můžete vyhledat cílenější pomoc v centru podpory společnosti Autodesk.
Krok 7: Vymažte dočasné soubory (Mac)

1 Zavřete všechny aplikace.

2 Otevřete „Finder“.

3 Klikněte na „Přejít > Přejít do složky“.

4 Zadejte „~/Library/Caches“.

5 Otevřete složku a odstraňte nepotřebné soubory v mezipaměti (uvnitř složek, ne samotné složky).

6 Stejný postup zopakujte ve složce /Library/Caches.

7 Restartujte Mac.

 Dočasné soubory a soubory vyrovnávací paměti se mohou časem hromadit, spotřebovávat prostor na disku a snižovat výkon.
Krok 8: Pracujte s místním souborem

1 Zkopírujte soubor do místní složky (Plocha nebo Dokumenty).

2 Otevřete soubor ze svého Macu (ne z iCloudu/sítě).

 Soubory uložené v cloudu nebo na síťové jednotce mohou způsobovat prodlevy a nestabilitu.
Krok 9: Upravte nastavení grafiky/zobrazení (Mac)

1 Otevřete produkt společnosti Autodesk.

2 Přejděte na „Předvolby/Nastavení“.

3 Najděte „Nastavení grafiky/zobrazení“ (pokud je k dispozici).

4 Proveďte následující úpravy:

– Omezte vizuální efekty (pokud jsou k dispozici)

– Snižte nastavení kvality/výkonu zobrazení

5 Restartujte produkt.

Problémy s grafickým výkonem na Macu jsou obvykle spíše spojeny s chováním GPU nebo systémovým nastavením zobrazení, a ne s ručním výběrem GPU.
Krok 10: Obnovte nastavení produktu

1 Zavřete produkt společnosti Autodesk.

2 Znovu otevřete produkt při současném podržení příslušné klávesové zkratky pro obnovení (pokud je podporována) (liší se podle produktu).

3 Pomocí vestavěných možností obnovte výchozí nastavení.

 Poškozené předvolby či nastavení mohou způsobovat selhání aplikace nebo neočekávané chování.

Nejčastější dotazy

Proč mi produkt společnosti Autodesk stále padá nebo zamrzá?

Hroucení a zamrzání obvykle mají tyto příčiny:

  • Zastaralý software nebo aktualizace systému

  • Problémy s ovladačem grafiky nebo konfigurací zobrazení

  • Poškozené soubory nebo instalace

  • Nedostatek systémových prostředků

  • Konflikty s jinými aplikacemi nebo moduly plug-in [autodesk.com] (angličtina)

Jak zjistím, zda je problém způsoben mým souborem nebo systémem?

  • Pokud se problém vyskytuje pouze u jednoho souboru, jedná se pravděpodobně o problém související se souborem

  • Pokud se to stává u více souborů, jedná se pravděpodobně o systémový problém nebo problém konfigurace

Co mám dělat, pokud se problém týká jen jednoho souboru?

  • Uložte soubor jako novou verzi

  • Zjednodušte soubor nebo zmenšete jeho složitost

  • Zkuste otevřít záložní nebo obnovenou verzi

Poškozené nebo složité soubory jsou častou příčinou pádů a pomalého výkonu.

Je nutné provést všechny kroky řešení potíží?

Ne, postupujte podle pokynů v uvedeném pořadí a po vyřešení problému přestaňte.  Tento článek je navržen tak, aby vám pomohl postupně izolovat problém.

Nepřijdu kvůli obnovení nastavení nebo vymazání mezipaměti o práci?

Ne, tyto kroky obvykle:

  • Obnoví předvolby nebo nastavení

  • Odeberou dočasné soubory / soubory vyrovnávací paměti

Neodstraní projektové soubory, avšak vlastní nastavení mohou být resetována.

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