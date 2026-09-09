Résolvez les problèmes d’installation, d’activation de licence, de plantage et de fichier.

Problèmes d’activation de licence ou de limite d’appareils

Des problèmes d’activation de licence ou de limite d’appareils peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du compte, aux limites d’utilisation par appareil, à la connectivité réseau ou aux composants de licence installés sur votre système. Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme une connexion active sur plusieurs appareils, des services de licence obsolètes ou un accès restreint aux serveurs Autodesk.

 

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes d’activation de licence et de limite d’appareils. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre compte, à l’utilisation de vos appareils ou à la configuration de votre système.

 

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre système

1 Redémarrez votre ordinateur.

2 Rouvrez votre produit Autodesk.

 Efface les sessions de licence mises en cache et réinitialise les services.
Étape 2 : se déconnecter puis se reconnecter

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Cliquez sur votre profil ou sur votre icône d’utilisateur.

3 Sélectionnez « Se déconnecter ».

4 Fermez puis rouvrez le produit. Reconnectez-vous.

 Actualiser votre session résout les problèmes d’authentification temporaires.
Étape 3 : vérifier votre limite d’appareils

1 Fermez les produits Autodesk sur tous vos autres appareils.

2 Vérifiez qu’ils ne s’exécutent pas en arrière-plan.

3 Relancez le produit sur l’appareil que vous utilisez.

 Une seule session active est autorisée à la fois. Une connexion active ailleurs peut déclencher des erreurs de limite d’appareils.
Étape 4 : vérifier l’attribution de votre licence

1 Accédez à : https://manage.autodesk.com.

2 Connectez-vous à votre compte Autodesk.

3 Accédez à « Produits et services ».

4 Vérifiez que le produit est attribué à votre compte.

 Une licence manquante ou expirée empêche l’activation.
Étape 5 : vérifier le service de licence Autodesk

1 Appuyez sur « Windows + R ».

2 Saisissez : services.msc

3 Appuyez sur Entrée.

4 Localisez « Autodesk Desktop Licensing Service ».

5 Vérifiez les points suivants :

-L’état est En cours d’exécution

-Le type de démarrage est Automatique

6 Si ce n’est pas le cas, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Démarrer.

 Ce service est nécessaire à la validation de la licence. S’il ne s’exécute pas, l’activation échoue.
Étape 6 : vérifier que le service Autodesk Desktop Licensing Service est à jour

1 Téléchargez et installez la dernière version du service Autodesk Desktop Licensing Service (.fr).

 Des composants de licence obsolètes peuvent provoquer des erreurs d’activation.
Étape 7 : vérifier que les composants de connexion sont à jour

1 Mettez à jour les composants de connexion.

- Produits Autodesk versions 2024 et ultérieures

 

Téléchargez et installez la dernière version d’Autodesk Identity Manager (.fr)

 

- Produits Autodesk versions 2020 à 2023

 

Téléchargez et installez la dernière version d’Autodesk Single Sign-On Component (.fr)

 Ces composants gèrent l’authentification. Des versions obsolètes peuvent empêcher la connexion ou l’activation.
Étape 8 : vérifier le réseau et les URL Autodesk requises

1 Vérifiez que les URL requises (.fr) pour le fonctionnement des licences Autodesk sont accessibles.

2 Désactivez temporairement le VPN ou le pare-feu.

3 Reconnectez-vous.

4 Contactez le service informatique si vous êtes sur un réseau d’entreprise.

 Un accès réseau bloqué aux serveurs Autodesk empêche la validation de la licence.
Étape 9 : fermer les processus Autodesk en arrière-plan

1 Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap ».

2 Ouvrez le Gestionnaire des tâches.

3 Mettez fin aux processus liés à Autodesk.

4 Relancez le produit.

 Des processus bloqués peuvent empêcher l’actualisation de la licence.
Étape 10 : mettre à jour votre produit Autodesk

1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.

2 Recherchez et ouvrez Autodesk Access.

3 Dans la section Mises à jour, consultez la liste des mises à jour disponibles.

4 Cliquez sur Mettre à jour en regard de chaque produit à mettre à jour.

5 Attendez la fin de l’installation.

6 Redémarrez votre produit Autodesk.

Autodesk Access est une application de bureau conçue pour installer rapidement et facilement les mises à jour directement depuis votre système, sans avoir à les télécharger manuellement.

 

Remarque : les mises à jour sont accessibles via Autodesk Access ou en les téléchargeant depuis votre compte Autodesk. Pour en savoir plus, consultez Mettre à jour votre logiciel.

Pour Mac

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre Mac

Cliquez sur le menu Pomme

Sélectionnez Redémarrer

Rouvrez le produit

 Efface les sessions mises en cache et actualise les processus système.
Étape 2 : se déconnecter puis se reconnecter

Ouvrez votre produit Autodesk.

Cliquez sur votre profil ou sur votre icône d’utilisateur.

Sélectionnez « Se déconnecter ».

Fermez puis rouvrez le produit.

Reconnectez-vous.

 Résout les problèmes de session et d’authentification.
Étape 3 : vérifier votre limite d’appareils

Fermez les produits Autodesk sur tous vos autres appareils.

Vérifiez qu’ils ne s’exécutent pas en arrière-plan.

Relancez le produit sur l’appareil que vous utilisez.

 Une seule session active est autorisée à la fois. Une connexion active ailleurs peut déclencher des erreurs de limite d’appareils.
Étape 4 : vérifier l’attribution de votre licence

Accédez à : https://manage.autodesk.com.

Connectez-vous à votre compte Autodesk.

Accédez à « Produits et services ».

Vérifiez que le produit est attribué à votre compte.

 Une licence manquante ou expirée empêche l’activation.
Étape 5 : vérifier que les composants de licence et de connexion sont à jour

Connectez-vous à https://manage.autodesk.com

Installez toutes les mises à jour disponibles pour les produits Autodesk installés.

Redémarrez le produit.

 Sous macOS, les composants de licence et de connexion sont fournis avec le produit.
Étape 6 : vérifier le réseau et les URL Autodesk requises

Vérifiez que les URL requises (.fr) pour le fonctionnement des licences Autodesk sont accessibles.

Désactivez temporairement le VPN ou le pare-feu.

Reconnectez-vous.

Contactez le service informatique si vous êtes sur un réseau d’entreprise.

 Un accès réseau bloqué aux serveurs Autodesk empêche la validation de la licence.
Étape 7 : fermer les applications en arrière-plan

Appuyez sur « Commande + Option + Échap ».

Forcez la fermeture des applications Autodesk.

Relancez le produit.

 Les processus en arrière-plan peuvent empêcher l’actualisation de la licence.

Questions fréquemment posées

Pourquoi l’erreur « limite d’appareils atteinte » s’affiche-t-elle ?

Cela signifie généralement que le produit est déjà en cours d’exécution sur un autre appareil. Fermez-le sur les autres appareils et réessayez.

 

Comment résoudre les problèmes de limite d’appareils ?

  • Déconnectez-vous des autres appareils

  • Fermez toutes les sessions actives

  • Reconnectez-vous

Pourquoi ne puis-je pas activer ma licence ?

Les causes fréquentes sont les suivantes :

  • Aucune licence n’est attribuée à votre compte

  • Abonnement expiré

  • Service de licence non démarré (Windows)

  • Composants d’identité ou de licence obsolètes

  • Accès réseau bloqué

Comment vérifier que je dispose d’une licence valide ?

Connectez-vous à votre compte Autodesk et consultez la section « Produits et services ».

Un accès Internet est-il nécessaire pour utiliser les produits Autodesk ?

Oui, la validation se fait principalement en ligne ; une fois la licence validée, le produit peut fonctionner hors ligne pendant 30 jours. Au-delà de 30 jours hors ligne, un accès Internet est nécessaire pour se reconnecter et valider la licence.

La déconnexion ou la résolution des problèmes de licence supprime-t-elle mon travail ?

Non, ces étapes n’affectent que la licence et l’authentification, pas vos fichiers.

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