Résolvez les problèmes d’installation, d’activation de licence, de plantage et de fichier.

Problèmes d’installation

Des erreurs d’installation peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés aux mises à jour du système, aux autorisations utilisateur, aux logiciels de sécurité, à des composants d’installation endommagés, à des restrictions réseau ou à des téléchargements incomplets/endommagés. Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des mises à jour du système d’exploitation en attente associées à une interférence de l’antivirus, ou un service d’installation obsolète/endommagé associé à un package de téléchargement endommagé.

 

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les échecs d’installation les plus courants. En suivant les étapes dans l’ordre et en relançant l’installation après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre appareil, aux composants d’installation, à la méthode de téléchargement ou aux restrictions de votre environnement.

 

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : vérifier la compatibilité de Windows et du matériel

1 Vérifiez votre version de Windows. 

2 Vérifiez que le produit prend en charge votre version de Windows et votre configuration matérielle. Consultez la configuration requise.  

3 En cas d’incompatibilité, installez une version prise en charge du produit ou passez à une combinaison prise en charge. 

 Un système d’exploitation ou un matériel incompatible est une cause connue d’échec d’installation sous Windows.
Étape 2 : installer les mises à jour Windows en attente et redémarrer

1 Ouvrez les Paramètres. 

2 Accédez à Windows Update. 

3 Installez les mises à jour en attente. 

4 Redémarrez votre ordinateur (certaines mises à jour nécessitent plusieurs redémarrages). 

5 Relancez le programme d’installation Autodesk. 

 Des mises à jour ou des redémarrages du système d’exploitation en attente peuvent empêcher le programme d’installation Autodesk de se lancer ou d’aboutir.
Étape 3 : exécuter le programme d’installation en tant qu’administrateur

1 Localisez le fichier d’installation (souvent setup.exe ou un exécutable d’installation créé par Autodesk). 

2 Cliquez sur le fichier avec le bouton droit. 

3 Sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur ». 

4 Acceptez l’invite du Contrôle de compte d’utilisateur. 

5 Relancez l’installation.  

 Des autorisations insuffisantes peuvent empêcher le programme d’installation de démarrer ou d’écrire les fichiers nécessaires.
Étape 4 : désactiver temporairement l’antivirus et les outils de sécurité

1 Désactivez temporairement la protection antivirus (ou demandez-le au service informatique si nécessaire). 

2 Relancez le programme d’installation Autodesk. 

3 Réactivez l’antivirus une fois l’installation terminée.  

 Les logiciels de sécurité peuvent bloquer les processus d’installation ou mettre en quarantaine des composants d’installation en cours de route.
Étape 5 : changer de méthode de téléchargement (Installer, Télécharger, Téléchargement direct ou Installation personnalisée)

1 Connectez-vous à votre compte Autodesk et ouvrez la section Produits et services. 

2 Choisissez une autre méthode de téléchargement pour le même produit (par exemple, Télécharger au lieu d’Installer, ou Téléchargement direct si cette option est disponible). Consultez Installer votre produit

3 Téléchargez de nouveau le programme d’installation et réessayez.

 Les différentes méthodes de téléchargement répondent à des besoins différents (appareil unique, hors ligne, planification souple) et en changer permet souvent de contourner les problèmes de téléchargement ou de création du programme d’installation.
Étape 6 : supprimer les fichiers d’installation temporaires (correctif courant pour les packages endommagés)

1 Supprimez le contenu de : C:\Autodesk\WI

2 Videz votre dossier temporaire utilisateur : C:\Users\\AppData\Local\Temp 

3 Videz le dossier de cache ODIS : C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4 Si « AppData » n’apparaît pas, affichez les fichiers masqués (.fr) et les dossiers masqués, puis réessayez

5 Relancez le programme d’installation. 

 Les données d’installation mises en cache ou partiellement téléchargées peuvent s’endommager et empêcher l’interface du programme d’installation de s’afficher ou l’installation d’aboutir.
Étape 7 : réinstaller le composant d’installation Autodesk (ODIS/AdODIS)

Cette étape ne concerne que les produits qui utilisent la « nouvelle expérience d’installation » (généralement les versions 2022 et ultérieures).   Étapes : 

1 Accédez à : C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 

2 Cliquez sur « RemoveODIS.exe » avec le bouton droit et choisissez « Exécuter en tant qu’administrateur ». 

3 Une fois la suppression effectuée, téléchargez la dernière version d’« AdODIS-installer.exe » (programme d’installation ODIS) et exécutez-la en tant qu’administrateur. 

4 Redémarrez l’ordinateur. 

5 Relancez l’installation du produit Autodesk. 

 Le service On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) gère l’installation des produits récents. S’il est obsolète ou endommagé, les programmes d’installation peuvent ne pas se lancer ou échouer en cours d’installation.
Étape 8 : supprimer les entrées de registre « Debugger » bloquées (le programme d’installation ne démarre pas ou se ferme aussitôt)

1 Appuyez sur « Windows + R », saisissez regedit et exécutez-le en tant qu’administrateur. 

2 Accédez à : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3 Recherchez les exécutables liés à Autodesk ou à ODIS (exemple cité : AdskAccessServiceHost.exe). 

4 Si une valeur « Debugger » contient « Blocked », supprimez la valeur « Debugger ». 

5 Répétez l’opération pour les autres exécutables liés à ODIS répertoriés sous le chemin d’installation d’ODIS. 

6 Redémarrez l’ordinateur et relancez l’installation.  

 Les entrées de débogage bloquées peuvent empêcher le lancement des programmes et des services d’installation.
Étape 9 : vérifier les restrictions réseau ou proxy et les URL requises

1 Si vous utilisez un VPN, un proxy ou un pare-feu d’entreprise, faites un test hors VPN si possible. 

2 Vérifiez que les URL et les protocoles Autodesk requis sont autorisés (avec l’aide du service informatique si nécessaire). 

3 Relancez l’installation une fois l’accès réseau confirmé.

 Les restrictions réseau peuvent bloquer les composants et les services d’installation nécessaires au téléchargement, à la vérification ou à la finalisation de l’installation.
Étape 10 : libérer de l’espace disque

1 Vérifiez que vous disposez d’assez d’espace disque pour : le dossier d’extraction du programme d’installation, les fichiers temporaires, l’installation finale du produit

2 Relancez l’installation. 

 Un espace disque insuffisant est une cause directe d’échec d’installation.
Étape 11 : effectuer une désinstallation propre, puis réinstaller (Windows)

1 Effectuez une désinstallation propre du logiciel Autodesk. Consultez Autodesk Clean Uninstall (.fr).  

2 Redémarrez votre système. 

3 Téléchargez de nouveau le programme d’installation depuis votre compte Autodesk. 

4 Réinstallez. 

 Une désinstallation standard peut laisser des résidus d’une installation précédente qui bloquent les nouvelles installations. Autodesk précise que lorsque ces résidus ne peuvent pas être supprimés par une désinstallation classique ou par l’utilitaire de résolution des problèmes Microsoft, une désinstallation propre peut être nécessaire avant de réinstaller.
Étape 12 : si l’installation échoue toujours, essayez un nouveau profil Windows administrateur local

1 Créez un compte Windows administrateur local. 

2 Connectez-vous à ce compte. 

3 Téléchargez de nouveau le programme d’installation (téléchargement neuf). 

4 Relancez l’installation.  

 Un profil Windows endommagé ou restreint peut empêcher les programmes d’installation de créer des dossiers, d’écrire des fichiers ou d’afficher correctement leur interface.

Pour Mac

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : vérifier la compatibilité de macOS et du matériel

1 Vérifiez votre version de macOS. 

2 Vérifiez que le produit prend en charge votre version de macOS et votre configuration matérielle. Consultez la configuration requise.  

3 En cas d’incompatibilité, installez une version prise en charge du produit ou passez à une combinaison prise en charge.

 Un système d’exploitation ou un matériel incompatible est une cause connue d’échec d’installation sous macOS.
Étape 2 : vérifier que vous installez le programme d’installation complet du produit (et non un package de mise à jour seule)

1 Vérifiez le nom du fichier téléchargé. 

2 S’il s’agit d’un package de mise à jour, téléchargez le programme d’installation complet depuis votre compte Autodesk. 

3 Installez d’abord le produit complet, puis appliquez les mises à jour. [autodesk.com] (.fr) 

 Des erreurs macOS peuvent survenir lorsque l’on tente d’installer une mise à jour autonome sans que le produit de base soit installé. 
Étape 3 : essayer d’installer depuis un compte administrateur

1 Vérifiez que vous êtes connecté avec un compte administrateur macOS. 

2 Si nécessaire, créez un compte administrateur et effectuez l’installation depuis celui-ci.

 Des autorisations limitées ou un profil utilisateur restreint peuvent empêcher l’installation.
Étape 4 : démarrer macOS en mode sans échec et réessayer

1 Démarrez votre Mac en mode sans échec. 

2 Relancez l’installation.

 Le mode sans échec permet d’écarter les conflits avec des logiciels tiers (polices ou services en arrière-plan compris) qui empêchent l’exécution des programmes d’installation.
Étape 5 : effectuer une désinstallation propre et réinstaller

1 Effectuez une désinstallation propre du logiciel Autodesk. Consultez Autodesk Clean Uninstall (.fr). 

2 Redémarrez le Mac. 

3 Téléchargez de nouveau le programme d’installation depuis votre compte Autodesk. 

4 Réinstallez.

 Les fichiers résiduels d’installations précédentes sont une cause connue d’échecs d’installation répétés.

Questions fréquemment posées

Pourquoi rien ne se passe quand je clique sur setup.exe ou sur le programme d’installation ?

Les causes fréquentes sont les suivantes : 

  • Mises à jour du système d’exploitation en attente ou redémarrage requis 

  • Autorisations utilisateur insuffisantes (exécution sans droits d’administrateur) 

  • Antivirus ou logiciel de sécurité bloquant le programme d’installation 

  • Composants d’installation endommagés ou obsolètes (ODIS/AdODIS)

     

Quelle méthode de téléchargement utiliser depuis mon compte Autodesk ?

Autodesk propose plusieurs méthodes de téléchargement selon vos besoins : 

  • Installer : idéal pour une installation rapide sur un seul appareil 

  • Télécharger : télécharge d’abord, puis installe (plus fiable) 

  • Téléchargement direct : programme d’installation hors ligne (adapté aux réseaux instables) 

  • Installation personnalisée : pour les déploiements ou les environnements gérés

Si l’installation échoue, essayez une autre méthode : cela résout souvent le problème.

Pourquoi le message « Le téléchargement du produit se compose de plusieurs fichiers… » s’affiche-t-il, ou pourquoi des parties manquent-elles ?

Cela indique généralement un téléchargement incomplet :

  • Un ou plusieurs fichiers requis n’ont pas été téléchargés 

  • Les fichiers ne se trouvent pas dans le même dossier 

  • Le navigateur a bloqué une partie du téléchargement (fenêtres contextuelles, sécurité, etc.) 

Correctif : 

  • Vérifiez que tous les fichiers sont téléchargés intégralement 

  • Conservez tous les fichiers dans le même dossier 

  • Essayez une autre méthode de téléchargement 

Qu’est-ce qu’ODIS/AdODIS et pourquoi est-ce important ?

ODIS (On-Demand Install Service) gère l’installation des produits Autodesk récents.

Il prend en charge la configuration du programme d’installation, les dépendances et le déroulement de l’installation.

Si ODIS est : 

  • Obsolète 

  • Corrompu 

  • manquant

Le programme d’installation peut : 

  • ne pas se lancer

  • se fermer immédiatement

  • échouer avec des erreurs (par exemple, l’erreur 4000) 

Pourquoi l’erreur 4000 s’affiche-t-elle ?

Cette erreur est liée aux systèmes d’installation Autodesk récents et provient généralement des éléments suivants :

  • Composants d’installation endommagés (ODIS/AdODIS)

  • Dossier Documents publics manquant ou mal configuré

  • Interférence d’un antivirus ou d’un logiciel de sécurité 

Pourquoi macOS affiche-t-il « échec de l’installation » ou « impossible d’ouvrir le programme d’installation » ?

Cela peut se produire si :

  • Vous avez téléchargé un package de mise à jour au lieu du programme d’installation complet 

  • Le produit de base n’est pas encore installé

  • Vous ne disposez pas des autorisations suffisantes

  • Votre version de macOS ou votre matériel n’est pas pris en charge

Installez toujours le produit complet en premier, puis appliquez les mises à jour.

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