Compléments et extensions dans les produits Autodesk

Les compléments et les extensions enrichissent les produits Autodesk en apportant des fonctionnalités supplémentaires et des possibilités de personnalisation. Ils peuvent toutefois provoquer des problèmes tels que des plantages, des fonctionnalités manquantes ou un comportement inattendu s’ils sont obsolètes, incompatibles ou en conflit avec d’autres extensions.

Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul complément, mais par une combinaison de facteurs, comme des problèmes de compatibilité de version, l’interaction de plusieurs extensions ou une configuration résiduelle d’installations antérieures.

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes liés aux compléments et aux extensions. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème provient d’un complément précis, d’une configuration ou d’une interaction avec le système.

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.