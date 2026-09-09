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Problèmes de fonctionnalité ou de flux de travail

Des problèmes de fonctionnalité ou de flux de travail peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque des outils, des commandes ou des fonctions ne se comportent pas comme prévu. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du produit, aux paramètres utilisateur, à la configuration de l’environnement ou à des conflits internes à l’application.

 

Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des paramètres mal configurés, des versions de produit obsolètes ou des profils personnalisés qui perturbent les flux de travail par défaut.

 

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes de fonctionnalité ou de flux de travail. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à vos paramètres, à votre environnement ou à la configuration de votre système.

 

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre système

1 Redémarrez votre ordinateur.

2 Rouvrez votre produit Autodesk.

3 Testez la fonctionnalité ou le flux de travail concerné.

 Le redémarrage libère la mémoire temporaire et réinitialise les processus en arrière-plan susceptibles d’influer sur le comportement des fonctionnalités.
Étape 2 : redémarrer le produit Autodesk

1 Fermez complètement le produit Autodesk.

2 Vérifiez qu’aucune instance ne s’exécute en arrière-plan.

3 Rouvrez le produit.

4 Testez de nouveau le flux de travail.

 Des problèmes temporaires au niveau de l’application peuvent empêcher les fonctionnalités de fonctionner correctement.
Étape 3 : rétablir les paramètres par défaut du produit

1 Fermez le produit Autodesk.

2 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.

3 Recherchez le nom du produit, puis sélectionnez Rétablir les paramètres par défaut.

4 Sélectionnez l’option de réinitialisation.

5 Confirmez la réinitialisation.

6 Relancez le produit.

 Des paramètres endommagés ou mal configurés sont l’une des causes les plus fréquentes des problèmes de fonctionnalité.
Étape 4 : mettre à jour le produit Autodesk

1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.

2 Recherchez et ouvrez Autodesk Access.

3 Consultez les mises à jour disponibles.

4 Cliquez sur Mettre à jour pour votre produit.

5 Redémarrez le produit une fois l’installation terminée.

 Les mises à jour comprennent des correctifs et des améliorations qui résolvent des problèmes connus de fonctionnalité et de flux de travail.
Étape 5 : tester dans un nouveau fichier ou un environnement propre

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Créez un fichier ou ouvrez-en un qui fonctionne.

3 Testez la fonctionnalité ou le flux de travail.

 Cela permet de déterminer si le problème vient du fichier ou de l’environnement du produit.
Étape 6 : désactiver les paramètres ou les profils personnalisés

1 Ouvrez les paramètres ou les préférences du produit.

2 Basculez vers un espace de travail ou un profil par défaut.

3 Désactivez les configurations personnalisées.

4 Redémarrez le produit.

 Des paramètres, des espaces de travail ou des configurations personnalisés peuvent remplacer le comportement par défaut et provoquer des problèmes.
Étape 7 : rechercher les compléments ou les extensions

1 Ouvrez le produit Autodesk.

2 Désactivez les compléments et les plug-ins installés.

3 Redémarrez le produit.

4 Testez la fonctionnalité.

 Les compléments et les extensions peuvent entrer en conflit avec les fonctionnalités intégrées et perturber les flux de travail.
Étape 8 : vérifier les autorisations utilisateur

1 Vérifiez que votre compte utilisateur système dispose d’un accès complet au produit

2 Dans un environnement géré, adressez-vous au service informatique

3 Vérifiez que les autorisations requises sont accordées

 Certaines fonctionnalités nécessitent des autorisations particulières, et les environnements restreints peuvent en bloquer le fonctionnement.
Étape 9 : fermer les applications et les processus en arrière-plan

1 Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap ».

2 Ouvrez le Gestionnaire des tâches.

3 Mettez fin aux applications inutiles.

4 Relancez votre produit Autodesk.

 D’autres applications peuvent perturber l’exécution des fonctionnalités ou consommer des ressources.
Étape 10 : réparer ou réinstaller le produit (si nécessaire)

1 Accédez à « Applications et fonctionnalités ».

2 Repérez votre produit Autodesk.

3 Sélectionnez Modifier/Réparer (si l’option est disponible).

4 Si la réparation échoue, désinstallez puis réinstallez.

 Cela résout les problèmes plus profonds liés à l’installation ou à des composants de produit endommagés.

Pour Mac

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre Mac

1 Cliquez sur le menu Pomme.

2 Sélectionnez Redémarrer.

3 Rouvrez votre produit Autodesk.

 Réinitialise l’état du système et les processus en arrière-plan.
Étape 2 : redémarrer le produit Autodesk

1 Fermez complètement le produit.

2 Rouvrez-le.

3 Testez de nouveau la fonctionnalité.

 Des problèmes applicatifs temporaires peuvent perturber les flux de travail.
Étape 3 : réinitialiser les préférences du produit

1 Fermez le produit Autodesk.

2 Rouvrez-le en déclenchant la réinitialisation (la procédure varie selon le produit).

3 Rétablissez les paramètres par défaut.

 Réinitialise les paramètres de configuration endommagés ou en conflit.
Étape 4 : mettre à jour le produit Autodesk

1 Accédez à : https://manage.autodesk.com.

2 Téléchargez et installez les mises à jour disponibles.

3 Redémarrez le produit.

 Garantit la compatibilité et résout les problèmes connus.
Étape 5 : tester dans un nouveau fichier

1 Créez un fichier.

2 Testez la fonctionnalité.

 Permet de déterminer si le problème est propre à un fichier.
Étape 6 : désactiver les compléments ou les configurations personnalisées

1 Supprimez ou désactivez les extensions.

2 Redémarrez le produit.

 Les conflits liés aux compléments ou aux configurations personnalisées peuvent interrompre les flux de travail.
Étape 7 : vérifier les autorisations et la configuration système

1 Vérifiez les autorisations macOS

2 Contrôlez les paramètres système

3 Vérifiez qu’un accès complet est accordé

 Des autorisations restreintes peuvent bloquer certaines fonctionnalités.

Questions fréquemment posées

Pourquoi un outil ou une commande ne fonctionne-t-il pas comme prévu ?

Ce problème a souvent l’une des causes suivantes :

  • Paramètres mal configurés

  • Profils ou espaces de travail personnalisés

  • Version de produit obsolète

  • Conflits entre compléments

Pourquoi la fonctionnalité fonctionne-t-elle dans un fichier et pas dans un autre ?

Cela indique généralement l’une des situations suivantes :

  • Problèmes de configuration propres au fichier

  • Corruption de fichiers

  • Contenu de fichier non pris en charge

Pourquoi mon flux de travail diffère-t-il de ce qui est attendu ?

Cela peut être dû aux éléments suivants :

  • Espace de travail ou disposition d’interface personnalisés

  • Versions de produit différentes

  • Différences de configuration utilisateur

Pourquoi le problème est-il apparu soudainement ?

Les déclencheurs fréquents sont les suivants :

  • Mise à jour récente

  • Installation d’un nouveau complément

  • Modification des paramètres ou de la configuration

Faut-il réinitialiser les paramètres pour résoudre les problèmes de fonctionnalité ?

Oui, la réinitialisation des paramètres résout la plupart des problèmes liés à la configuration sans affecter vos fichiers.

La réinitialisation ou la réinstallation supprime-t-elle mon travail ?

Non, ces actions réinitialisent l’application, pas vos fichiers de projet.

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