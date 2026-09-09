Des problèmes de fonctionnalité ou de flux de travail peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque des outils, des commandes ou des fonctions ne se comportent pas comme prévu. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du produit, aux paramètres utilisateur, à la configuration de l’environnement ou à des conflits internes à l’application.

Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des paramètres mal configurés, des versions de produit obsolètes ou des profils personnalisés qui perturbent les flux de travail par défaut.

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes de fonctionnalité ou de flux de travail. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à vos paramètres, à votre environnement ou à la configuration de votre système.

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.