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Problèmes d’accès au cloud et de synchronisation dans les produits Autodesk

Des problèmes d’accès au cloud et de synchronisation peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque vous travaillez avec Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma ou d’autres flux de travail connectés au cloud. Ces problèmes sont souvent liés aux autorisations, à la connectivité réseau, à la configuration du projet ou au comportement de synchronisation entre votre système local et le cloud.

 

Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des autorisations d’accès manquantes, des opérations sur des fichiers volumineux, la latence du réseau ou des composants de synchronisation obsolètes.

 

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre les causes les plus courantes des problèmes d’accès au cloud et de synchronisation. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre compte, à l’accès au projet, au processus de synchronisation ou à la configuration de votre système.

 

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre système

1 Redémarrez votre ordinateur

2 Relancez le produit Autodesk

 Réinitialise les processus de synchronisation et élimine les problèmes temporaires.
Étape 2 : se déconnecter puis se reconnecter

1 Ouvrez votre produit Autodesk ou Desktop Connector.

2 Déconnectez-vous de votre compte Autodesk.

3 Fermez puis rouvrez le produit.

4 Reconnectez-vous.

 Actualise l’authentification et garantit que votre compte est correctement synchronisé avec les services cloud.
Étape 3 : vérifier l’accès au projet cloud et les autorisations

1 Accédez à Forma Data Management/BIM 360 dans un navigateur Web

2 Ouvrez votre projet

3 Vérifiez les points suivants :

-Vous voyez les dossiers et les fichiers

-Vous pouvez ouvrir ou télécharger les fichiers

4 Si ce n’est pas le cas :

-Contactez l’administrateur du projet

-Demandez-lui de vérifier vos accès

 Les problèmes d’accès au cloud proviennent souvent d’autorisations manquantes ou incorrectes.
Étape 4 : vérifier le compte et le projet

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Vérifiez que vous êtes connecté au bon compte Autodesk.

3 Sélectionnez le hub cloud ou le compte approprié.

4 Ouvrez le projet voulu.

 Utiliser le mauvais compte ou le mauvais hub peut empêcher l’accès aux projets cloud.
Étape 5 : vérifier l’état de Desktop Connector

1 Repérez l’icône Autodesk Desktop Connector.

2 Vérifiez qu’il s’exécute.

3 Repérez les icônes d’état de synchronisation :

Vert → Synchronisé

Bleu → Synchronisation en cours

Rouge → Échec

 Desktop Connector gère la synchronisation entre votre système local et le stockage cloud.
Étape 6 : vérifier que Desktop Connector est à jour

1 Ouvrez Autodesk Access

2 Recherchez les mises à jour de Desktop Connector

3 Installez la dernière version

4 Redémarrez votre système

 Les versions plus récentes apportent des améliorations de fiabilité et des correctifs pour la synchronisation.
Étape 7 : examiner les problèmes de synchronisation (fichiers non synchronisés ou bloqués)

1 Repérez les fichiers marqués comme :

-Synchronisation en attente

-Échec de la synchronisation

2 Essayez les solutions suivantes :

-Modifier et enregistrer de nouveau le fichier

-Actualiser manuellement Desktop Connector

3 Redémarrez Desktop Connector.

 Des fichiers peuvent rester bloqués en synchronisation à cause de problèmes de cache ou d’opérations interrompues.
Étape 8 : réduire la complexité des fichiers ou la taille des lots

1 Évitez d’importer ou de modifier un grand nombre de fichiers à la fois

2 Importez les fichiers par lots plus petits

3 Attendez la fin d’une synchronisation avant d’en lancer une autre

 Des opérations simultanées volumineuses peuvent provoquer des échecs ou des retards de synchronisation.
Étape 9 : vérifier l’organisation des fichiers et des dossiers

1 Passez en revue les noms de dossiers de votre projet cloud.

2 Vérifiez qu’ils ne comportent pas :

-D’espaces au début

-D’espaces à la fin

3 Évitez de renommer les dossiers système.

 Des noms de dossiers non valides ou des problèmes de structure peuvent empêcher la synchronisation.
Étape 10 : vérifier la connexion réseau et ses performances

1 Testez votre débit Internet

2 Essayez un autre réseau (si possible)

3 Désactivez temporairement le VPN

4 Relancez la synchronisation

 Un réseau lent ou instable peut interrompre la synchronisation et l’accès au cloud.
Étape 11 : vérifier les interruptions de service

1 Vérifiez l’état des services cloud Autodesk sur le Health Dashboard Autodesk.

2 Essayez d’accéder aux projets depuis un navigateur

3 Patientez et réessayez plus tard si le problème persiste

 Les services cloud peuvent être temporairement indisponibles en cas d’interruption.

Pour Mac

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : redémarrer votre Mac

1 Redémarrez votre Mac

2 Rouvrez le produit Autodesk

 Efface les sessions mises en cache et actualise les processus système.
Étape 2 : se déconnecter puis se reconnecter

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Cliquez sur votre profil ou sur votre icône d’utilisateur.

3 Sélectionnez « Se déconnecter ».

4 Fermez puis rouvrez le produit.

5 Reconnectez-vous.

 Résout les problèmes de session et d’authentification. Résout les problèmes d’authentification et de session.
Étape 3 : vérifier l’accès au cloud dans le navigateur

1 Accédez à Forma Data Management/BIM 360.

2 Ouvrez votre projet.

3 Vérifiez que vous pouvez accéder aux fichiers.

 Permet de déterminer si le problème vient du compte ou de l’application.
Étape 4 : vérifier les autorisations

1 Vérifiez que vous êtes bien ajouté au projet.

2 Contactez l’administrateur du projet si nécessaire.

3 Demandez-lui, le cas échéant, de retirer puis de rajouter votre compte.

 Les autorisations peuvent être désynchronisées ou mal attribuées.
Étape 5 : vérifier le compte et la région

1 Vérifiez que vous accédez à la bonne région cloud (États-Unis, Europe, etc.).

2 Vérifiez que l’adresse e-mail de connexion correspond au compte qui vous est attribué.

 Utiliser le mauvais compte ou la mauvaise région peut empêcher l’accès.
Étape 6 : vider le cache du navigateur (pour les problèmes d’accès Web)

1 Ouvrez les paramètres du navigateur.

2 Videz le cache et supprimez les cookies.

3 Redémarrez le navigateur.

 Des problèmes de navigateur peuvent bloquer l’accès aux services cloud Autodesk.
Étape 7 : mettre à jour le produit Autodesk

1 Accédez à https://manage.autodesk.com.

2 Téléchargez et installez les mises à jour.

3 Redémarrez le produit.

 Garantit la compatibilité avec les services cloud.
Étape 8 : vérifier la connexion réseau et ses performances

1 Testez votre débit Internet.

2 Essayez un autre réseau (si possible).

3 Désactivez temporairement le VPN.

4 Relancez la synchronisation.

 Un réseau lent ou instable peut interrompre la synchronisation et l’accès au cloud.
Étape 9 : vérifier les interruptions de service

1 Vérifiez l’état des services cloud Autodesk sur le Health Dashboard Autodesk.

2 Essayez d’accéder aux projets depuis un navigateur.

3 Patientez et réessayez plus tard si le problème persiste.

 Les services cloud peuvent être temporairement indisponibles en cas d’interruption.

Questions fréquemment posées

Pourquoi ne puis-je pas accéder à un projet cloud ?

Ce problème a souvent l’une des causes suivantes :

  • Autorisations manquantes

  • Compte ou identifiants incorrects

  • Absence d’ajout au projet

Pourquoi mes fichiers ne se synchronisent-ils pas ?

Les causes fréquentes sont les suivantes :

  • Problèmes de réseau ou connexion Internet lente

  • Opérations sur des fichiers volumineux

  • Interruptions du processus de synchronisation

  • Problèmes liés à Desktop Connector

Pourquoi les dossiers apparaissent-ils vides dans Desktop Connector ?

Cela peut se produire si :

  • Les noms de dossiers ne sont pas valides (espaces à la fin, par exemple)

  • Les autorisations sont manquantes

  • La synchronisation a échoué ou est en attente

Pourquoi la synchronisation est-elle lente ou échoue-t-elle ?

Ce problème peut se produire pour plusieurs raisons :

  • Importation de lots volumineux

  • Latence élevée ou connexion de mauvaise qualité

  • Plusieurs projets aux noms similaires

  • Trop de modifications de fichiers simultanées

Pourquoi ai-je accès depuis le navigateur mais pas depuis le produit ?

Cela indique généralement l’une des situations suivantes :

  • Problème de synchronisation des autorisations

  • Mauvais compte sélectionné dans le produit

  • Problème de configuration locale

Un accès Internet est-il nécessaire pour utiliser les fonctionnalités cloud ?

Oui, les flux de travail cloud nécessitent une connexion Internet active. Certains outils permettent un travail hors ligne limité.

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