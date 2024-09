Autodesk Fusion Signal Integrity Extension, anciennement appelé Fusion 360 Signal Integrity Extension et optimisé par Ansys, est une option économique qui déverrouille des outils et des fonctions supplémentaires d'intégrité du signal de circuits imprimés/électroniques dans Autodesk Fusion (anciennement Fusion 360), vous permettant d'exécuter une analyse électromagnétique sur les signaux critiques de votre carte de circuit imprimé.

Grâce aux signaux émis par Signal Integrity Extension, les concepteurs et les ingénieurs produits peuvent détecter et résoudre les problèmes liés aux cartes de circuits imprimés dès les premières phases de la conception, afin d'améliorer la conformité aux tests de conformité EMC et EMI (Interférence et compatibilité électromagnétiques), de réduire les tests physiques et le prototypage coûteux, et d'accélérer le développement.