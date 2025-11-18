A animação por IA é a criação ou o aprimoramento de animação usando algoritmos de inteligência artificial (IA). Ela pode melhorar o processo de animação tradicional automatizando partes do fluxo de trabalho para torná-lo muito mais rápido. A animação por IA também pode ajudar a tornar a aparência da animação mais realista, analisando e recriando movimentos realistas ou efeitos visuais (VFX), como fumaça, fogo e água.

Ao automatizar certas tarefas repetitivas, a animação por IA torna a animação mais eficiente, dando aos animadores tempo para se concentrarem em aspectos mais criativos, como desenvolvimento de personagens e narrativa visual. Ela também pode oferecer aos estúdios de animação menores um nível de complexidade para ambientes, efeitos visuais, texturas, iluminação e outros aspectos de produção que eles talvez não consigam realizar manualmente. Alguns softwares de animação por IA também podem economizar orçamento no equipamento necessário para animação tradicional ou produção virtual, como equipamentos de captura de movimento e cenários de tela verde ou azul.

Há um equívoco em torno de algumas ferramentas de animação por IA de que elas reduzem a criatividade dos animadores ou os substituem completamente. No entanto, a melhor tecnologia de animação por IA pode contribuir para um cenário de “melhor dos dois mundos” para os animadores, onde eles obtêm as poderosas eficiências do software de animação por IA e ainda mantêm o controle criativo total.