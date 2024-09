Nosso software de CAD 2D e 3D mais popular agora está disponível para Mac. O AutoCAD for Mac oferece a mesma funcionalidade da versão para Windows, mas aproveita o ambiente OS X com uma interface familiar. O AutoCAD for Mac ajuda arquitetos, engenheiros e profissionais de construção a criar desenhos 2D e 3D e a acelerar o processo do projeto com o conjunto robusto de recursos e fluxos de trabalho de automação do AutoCAD.