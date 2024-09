A Autodesk oferece vários produtos nativos do Mac para modelagem 3D, CAD, renderização, animação (inglês), efeitos visuais e imagens digitais.

Além disso, oferecemos suporte pleno para inúmeros produtos quando usados no Mac em ambientes virtuais, incluindo o Parallels Desktop e o VMware Fusion. A Autodesk também oferece suporte a esses produtos por meio do Boot Camp, uma parte do Mac OS X que permite que você instale e execute o Windows (e aplicativos com base no Windows) em um computador Mac.