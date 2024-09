Tanto o Autodesk Revit quanto o AutoCAD são amplamente usados no campo do projeto estrutural. A escolha entre os dois depende dos requisitos específicos do projeto, da complexidade do projeto e das preferências pessoais. O Revit é adequado para fluxos de trabalho do BIM complexos e integrados, em que a colaboração e a coordenação com outras disciplinas são cruciais. O AutoCAD é geralmente preferível para tarefas de desenho e detalhamento 2D, especialmente para projetos que não exigem os recursos completos de BIM do Revit.