esqueça o software antigo

Mude para a Autodesk

A plataforma moderna para planejar, projetar, construir e manter a infraestrutura de transportes resiliente do futuro.

Um trem passa por uma ponte que atravessa um grande rio. O cenário de fundo é emoldurado por montanhas e uma deslumbrante paisagem verde.

O futuro da infraestrutura resiliente é interoperável

Os projetos de transporte geram mais dados do que nunca. Esses dados ficam desconectados e são difíceis de gerenciar com um software antigo e fechado. A Autodesk conecta pessoas, dados e fluxos de trabalho em uma plataforma aberta e interoperável, oferecendo colaboração na nuvem e recursos com tecnologia de IA desenvolvidos para a infraestrutura moderna. Você projeta e cria infraestruturas resilientes, prontas para o futuro e inabaláveis com o passar do tempo.

Trocar o software antigo é uma decisão importante. No mundo todo, ajudamos empresas e agências a fazer a transição com sucesso e estamos à disposição para garantir que você também siga esse caminho, mantendo suas equipes produtivas e seus projetos sob controle.

Os líderes do setor de transporte concordam que a interoperabilidade não é mais opcional para uma infraestrutura resiliente.

85%

dizem que a convergência entre BIM e GIS é essencial para gerenciamento de projetos.

83%

afirmam que a interoperabilidade melhora a colaboração.

84%

relatam que a deficiência de dados afeta a entrega dos projetos.

*Ver fonte de dados
*Ocultar fonte de dados

Veja por que as principais empresas de transporte estão mudando

60% das organizações de transporte relatam um enorme progresso em suas jornadas de transformação digital para viabilizar a interoperabilidade. Não fique para trás.

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Como a Autodesk ajuda as equipes a construir melhor

Descubra o melhor caminho para migrar do software antigo para a Autodesk com um plano de implementação personalizado.

A configuração do seu software antigo pode ter sido complexa, mas a migração para a Autodesk é bem mais tranquila. Entre em contato com a nossa equipe para comparar os produtos da Autodesk com a sua tecnologia e seus fluxos de trabalho atuais, identificar as soluções certas para as suas necessidades e traçar um roteiro claro da transição sem interromper seus projetos.
 