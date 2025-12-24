ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Resource And Api Usage

Bron- en API-gebruik in Autodesk-account toont realtime saldi en gebruiksgegevens voor bronnen (items die worden gebruikt in capaciteitsgebaseerde abonnementen) en API's. Meer informatie over abonnementen op basis van capaciteit (Engels).

Overzicht

 

Gebruik van bronnen en API's biedt een gecentraliseerd overzicht van realtime saldi voor alle bronnen die aan een team zijn gekoppeld. Het ondersteunt Autodesk-accountbeheerders (primair, secundair, SSO) bij het monitoren van het verbruik, het plannen van verlengingen en het voorkomen van serviceonderbrekingen. Elke bron wordt weergegeven in een kaartformaat met de volgende details:
  • Beschikbaar saldo: toont het aantal resterende eenheden ten opzichte van de totale aankoop. (bijv. 140 van 150 beschikbaar).
  • Totale aangekochte capaciteit: geeft het totale aantal gekochte eenheden voor het product weer (bijv. 60.000 eenheden).
  • Informatie over het vervallen en vernieuwen van het saldo: markeert wanneer de toegang eindigt of wanneer saldi worden vernieuwd (bijv. eindigt over 30 dagen, wordt vernieuwd over 12 dagen).

Alle bronnen, inclusief API's, zijn gebundeld op teamniveau. Als er bijvoorbeeld 1.000 middelen beschikbaar zijn voor Info360 Asset in team A, kunnen gebruikers met volledige toegang in team A deze gebruiken op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

Dashboard met het gebruik van API's en capaciteitsgebaseerde producten.

API-saldo

 

De factureringsmeting voor elke API-eenheid is een in rekening gebrachte eenheid. Elke in rekening gebrachte eenheid staat gelijk aan een vaste hoeveelheid API-gebruik.

 

Voor abonnees van het gratis niveau zijn er geen kosten verbonden aan in rekening gebrachte eenheden. Het API-saldo wordt bijgewerkt wanneer een volledige eenheid wordt gebruikt. Als 1 eenheid bijvoorbeeld 20 verwerkingsminuten is, wordt het saldo na 20 minuten gebruik bijgewerkt.

 

Aan abonnees van het betaalde niveau worden geen kosten of tokens in rekening gebracht voor gedeeltelijke eenheden. Als u bijvoorbeeld slechts 10 verwerkingsminuten gebruikt in een factureringscyclus en een in rekening gebrachte eenheid 20 minuten is, worden er geen kosten in rekening gebracht. De gebruikte 10 minuten worden doorgeschoven naar de volgende factureringscyclus.

 

Als er in hetzelfde team verschillende typen abonnementen worden gebruikt, berekent het systeem het API-gebruik in deze volgorde:

  1. Gratis niveau
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Betaal voor wat u gebruikt

API-gebruik en uitsplitsing van gebruik

 

Deze secties geven het werkelijke gebruik weer en niet de in rekening gebrachte eenheden. Let op:

  • De gebruiksgegevens zijn gebaseerd op UTC (Coordinated Universal Time).
  • De gebruiksgegevens worden met vertraging vernieuwd. Dit duurt meestal enkele minuten, maar kan tot 30 minuten duren. Als u de meest recente API-aanroepen niet ziet, wacht u even en vernieuwt u de pagina.
  • Er zijn tot 24 maanden aan historische gegevens beschikbaar in rapportage.

Betaal voor wat u gebruikt

 

Wanneer u zich abonneert op Betalen voor wat u gebruikt, geldt het volgende:

  • U bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over de betaalmethode. U ontvangt als koper aan het einde van elke factureringscyclus een factuur voor automatische afschrijvingen via de opgeslagen betaalmethode.
  • Uw factureringscyclus is gebaseerd op de geo-/tijdzone die is vastgelegd op het moment van aankoop. In het geval van bijvoorbeeld een aankoop op 15 juli loopt uw eerste factureringscyclus van 15 juli tot en met 14 augustus. De datums van de factureringscyclus kunnen afwijken van de tijdzone (UTC) die wordt gebruikt voor het bijhouden van het API-gebruik.
  • De kosten op de factuur zijn gebaseerd op het aantal gebruikte in rekening gebrachte eenheden. Elk gebruik waarbij een volledig in rekening gebrachte eenheid niet wordt voltooid, wordt doorgeschoven naar de volgende factureringscyclus.

Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.

Vraag het aan de assistent

Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken