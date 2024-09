De mogelijkheid om uw software in een virtuele omgeving te gebruiken, is afhankelijk van het product dat u gebruikt, de manier waarop u de software hebt aangeschaft en of virtualisatie is toegestaan op basis van de gebruiksvoorwaarden voor dat aankoopplan. Controleer de systeemvereisten van uw software om te controleren of de software in een virtuele omgeving kan worden uitgevoerd. Controleer de voorwaarden voor toegang en gebruik van uw aankoopplan om te controleren of uw software in aanmerking komt voor gebruik in een virtuele omgeving.

Deze aanschafplannen bieden enige vorm van virtualisatie:

Abonnement voor één gebruiker, Autodesk Flex of een zakelijke overeenkomst . Beheerders kunnen software implementeren zodat een toegewezen gebruiker er toegang toe heeft vanaf meerdere apparaten, maar slechts één geautoriseerde gebruiker kan tegelijkertijd toegang krijgen tot één licentie. Voor abonnementen voor één gebruiker moeten gebruikers zich aanmelden om hun softwaretoegang te autoriseren.

Opmerking : als uw virtuele omgeving het MAC-adres van een gebruiker niet bewaart bij het opnieuw opstarten, moet de gebruiker zich aanmelden bij elke sessie om toegang te krijgen tot de software.

Netwerklicentieservers, serveronderdelen of op servers gebaseerde productcomponenten . U kunt servercomponenten op uw eigen WAN, of buiten de bedrijfslocatie via een externe cloudprovider virtualiseren. Als u een optie voor buiten de bedrijfslocatie kiest, zorg er dan voor dat: De gehoste software goed wordt beveiligd door uw externe cloudprovider. U de toegang tot en het gebruik van de op afstand gehoste software kunt beheren.



Virtualisatiebeleid per type aankoop