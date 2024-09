Het maken van extra teams in uw Autodesk-account kan handig zijn als uw bedrijf met meerdere bedrijven of organisaties werkt die niet verwant zijn, maar u centraal abonnementen wilt aanschaffen voor uw gehele organisatie. Als u de koper bent en de beheerder bent voor meer dan één team, moet u een team toewijzen voor abonnementen vanaf de Autodesk-accountportaal. Wanneer u zich aanmeldt bij de Autodesk-accountportaal, selecteert u in het navigatiemenu onder Gebruikersbeheer een van de volgende beheeropties: Per gebruiker, Per product of Per groep. Selecteer op de beheerpagina het team waaraan u abonnementen wilt toewijzen. Nodig vervolgens gebruikers uit of wijs ze toe.

U kunt dit ook doen via de pagina Abonnementen en contracten. In het navigatiemenu onder Facturering en bestellingen selecteert u Abonnementen en Contracten. Vouw op deze pagina de vervolgkeuzelijst Team uit en geef aan aan welk team u abonnementen wilt toevoegen. Selecteer vervolgens een product. Selecteer op de productpagina Seats toevoegen. Voer op de pagina Seats toevoegen in het veld Seats toevoegen in hoeveel seats u wilt toevoegen. Controleer de betalingsgegevens die u hebt geregistreerd en klik op Bestelling verzenden. Als u extra seats toevoegt aan een bestaand abonnement, blijven deze seats in hetzelfde team als de rest van uw abonnement. Aan de abonneehouder wordt automatisch een seat toegewezen. Als de eigenaar het product niet gebruikt, kunt u die seat opnieuw toewijzen aan het team.

Houd rekening met het volgende: