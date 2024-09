In plaats van uw gebruikers één voor één aan producten toe te wijzen, kunt u met uw Autodesk Account gebruikers in groepen organiseren en iedereen in de groep toegang tot dezelfde producten toewijzen. Bovendien kunt u groepen maken die corresponderen met gespecialiseerde rollen. U kunt AutoCAD en Revit bijvoorbeeld toewijzen aan een groep met de naam Architects. U kunt ook Civil 3D en Navisworks Manage toewijzen aan een groep civiele ingenieurs.

Als u een groep heeft aangemaakt, kunt u de gebruiksgegevens ervan volgen in het rapport over gebruik (klik op 'Rapport over gebruik' onder Rapportage). Hierdoor krijgt u meer inzicht in gebruikspatronen, maakt u weloverwogen beslissingen en beheert u met vertrouwen producttoewijzingen. Door gebruiksgegevens te bekijken kunt u:

Erop vertrouwen dat u de juiste producten toewijst aan uw groepen. Al de meerderheid van de mensen in een groep bijvoorbeeld geen gebruik maken van een bepaald product, kunt u het verwijderen uit de standaardtoewijzingen van die groep om zo kosten te besparen.

Kiezen voor een schaal voor uw rapportanalyse door te kijken naar gebruik bij een vergelijkbare groep gebruikers om zo makkelijker trends te kunnen waarnemen.

Het is belangrijk om te weten dat in het Autodesk-account groepen verschillen van teams. Standaard hebt u automatisch één team in uw account waarmee al uw gebruikers en Autodesk-abonnementen vallen. U kunt groepen binnen een team maken. Als u extra teams hebt, worden die groepen niet gedeeld door de andere teams, zelfs als de groepen de zelfde gebruikers in verschillende teams hebben. Zie Teams beheren voor meer informatie over teams.

Opmerking: Groepen worden niet ondersteund in Klassiek gebruikersbeheer. U kunt ook geen Autodesk Construction Cloud-producten (ACC), BIM-producten of Flow Production Tracking-producten aan groepen toevoegen.

Voor elk van de volgende procedures meldt u zich eerst aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com.