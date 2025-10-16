Met het beleid voor gebruikersrollen kunt u gebruikers aanwijzen als externe gebruiker of gebruiker.

Een externe gebruiker is iemand buiten uw organisatie, zoals een aannemer of leverancier, die toegang nodig heeft tot Autodesk-producten of -services. Deze rol, die voorheen gastgebruiker werd genoemd, zorgt voor een veilige samenwerking zonder gevoelige interne bronnen bloot te stellen.

U kunt bepalen welk beleid van toepassing is op uw externe gebruikers: de standaardinstellingen in gebruikersbeheer of regels op basis van domeinnamen. Dit helpt u te controleren of iemand wordt behandeld als een externe gebruiker of een standaardgebruiker, waardoor het eenvoudiger wordt om de toegang veilig en transparant te beheren.