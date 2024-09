Als een product wordt gebruikt en een geldige licentie heeft gekregen, wordt er een gebruiksgebeurtenis gerapporteerd. Als u het product gebruikt via Flex, wordt het dagelijkse token-aantal verbruikt. Als u een abonnement voor één gebruiker heeft, wordt in de gebruiksreportage voor die dag ook seat-gebruik meegeteld. Als het product na 24 uur nog zinvol gebruikt wordt, worden er opnieuw tokens afgeschreven of wordt het seat-gebruik van een andere dag in rekening gebracht.

*Voor ieder product geldt een andere definitie van zinvol gebruik.

Let op: De meeste Autodesk-producten bevatten een stilstandsherkenningsfunctie die de volgende token-afschrijving of gebruiksrapportage uitstelt wanneer er geen sprake is van zinvol gebruik. Controleer de functie Flex-producten die stilstandsherkenning ondersteunen (Engels) om uit te vinden of uw productversie stilstandherkenning ondersteunt.