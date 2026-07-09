GESTION DES COMPTES POUR LES ADMINISTRATEURS

Gérer les paramètres d’IA avancée

Les paramètres d’IA avancée permettent aux administrateurs de contrôler si les utilisateurs d’un hub ou d’un projet peuvent accéder aux fonctionnalités d’IA avancée. Le paramètre contrôle également si votre contenu client dans cette portée sera utilisé pour l’entraînement futur de l’IA avancée.

 

Vous pouvez gérer les paramètres d’IA avancée :

  • Au niveau du hub dans le compte Autodesk

  • Au niveau du projet dans les expériences produit prises en charge

Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures avant d’être appliquées.

 

Les fonctionnalités d’IA standard restent disponibles et ne sont pas affectées par ce paramètre.

 

Page Hubs de Produits et services répertoriant les hubs Forma avec leur région et leurs paramètres d’IA avancée.

 

Sur cette page

Avant de modifier ce paramètre

Lorsque cette expérience sera disponible, l’IA avancée sera activée par défaut pour tous les projets dans les hubs pris en charge. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment si vous préférez désactiver l’IA avancée.

 

Le paramètre d’IA avancée s’applique aux fonctionnalités d’IA avancée en tant que catégorie. Vous ne pouvez pas activer ni désactiver séparément des fonctionnalités d’IA avancée individuelles.

 

Si vous activez l’IA avancée Si vous désactivez l’IA avancée
Les utilisateurs du hub ou du projet sélectionné peuvent accéder aux fonctionnalités d’IA avancée. Les utilisateurs du hub ou du projet sélectionné ne peuvent pas accéder aux fonctionnalités d’IA avancée.
Le contenu concerné peut être utilisé pour l’entraînement ultérieur de l’IA avancée. Le contenu de cette portée ne sera plus utilisé pour l’entraînement futur de l’IA avancée.
Les nouveaux projets héritent du paramètre du hub, sauf si les paramètres au niveau du projet autorisent une autre option. Les nouveaux projets héritent du paramètre du hub, sauf si les paramètres au niveau du projet autorisent une autre option.
Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures avant d’être appliquées. Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures avant d’être appliquées.

 

Remarque : la désactivation de l’IA avancée ne modifie ni ne réentraîne rétroactivement les modèles qui ont été entraînés précédemment.

 

Remarque : il n’existe aucun paramètre distinct pour maintenir les fonctionnalités d’IA avancée activées tout en empêchant l’utilisation du contenu client pour un entraînement ultérieur de l’IA avancée.

Comment les paramètres d’IA avancée s’appliquent

Les paramètres d’IA avancée peuvent s’appliquer à différents niveaux en fonction du produit et de l’expérience de l’administrateur.

Paramètres au niveau du hub

En tant qu’administrateur, vous pouvez gérer les paramètres d’IA avancée dans votre compte Autodesk pour les hubs pris en charge.

 

Paramètre du hub :

  • Contrôle l’accès aux fonctionnalités d’IA avancée pour le hub.

  • détermine si le contenu client de ce hub peut être utilisé pour l’entraînement ultérieur de l’IA avancée ;

  • devient le paramètre par défaut pour les nouveaux projets de ce hub ;

  • permet d’activer ou de désactiver le remplacement au niveau du projet. Le remplacement au niveau du projet permet aux administrateurs de compte et aux administrateurs de projet de hub d’utiliser des paramètres d’IA avancée différents pour chaque projet lorsque le produit le prend en charge.

Paramètres au niveau du projet

Certains produits Autodesk prennent en charge les paramètres d’IA avancée au niveau du projet.

 

Lorsque les paramètres au niveau du projet sont pris en charge :

  • Un projet peut utiliser un paramètre différent de celui du hub parent.

  • Les administrateurs de projet gèrent le paramètre dans l’expérience d’administration locale du produit.

  • Les nouveaux projets héritent toujours du paramètre du hub par défaut.

  • L’autorisation d’utiliser des paramètres de projet différents est contrôlée par l’option remplacement au niveau du projet

    dans la même boîte de dialogue utilisée pour configurer le paramètre par défaut du hub.

Modifier les paramètres d’IA avancée dans votre compte Autodesk

Avant de commencer

Vérifiez que vous disposez des autorisations d’administrateur requises pour le hub.

Selon votre organisation, cela peut inclure :

  • l’administrateur principal ;

  • Administrateur secondaire.

  • un autre rôle d’administrateur approuvé pour la gestion du hub.

Activer ou désactiver l’IA avancée pour un hub

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk.

  2. Accédez à Produits et services.

  3. Sélectionnez Hubs.

  4. Recherchez le hub que vous souhaitez mettre à jour.

  5. Mettez à jour le paramètre à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

    • Sélectionnez un ou plusieurs hubs et choisissez Actions > Mettre à jour les paramètres d’IA.

    • Sélectionnez le menu Plus d’actions (...) pour un hub individuel et choisissez Mettre à jour les paramètres d’IA.

  6. Vérifiez la valeur affichée dans la colonne IA avancée :

    • Activé par défaut pour tous les projets : l’IA avancée est activée pour tous les projets du hub.

    • Désactivé par défaut pour tous les projets : l’IA avancée est désactivée pour tous les projets du hub.

    • Activé par défaut, peut être remplacé : l’IA avancée est activée par défaut pour tous les hubs et les administrateurs de hub peuvent autoriser des paramètres différents pour chaque projet.

    • Désactivé par défaut, peut être remplacé : l’IA avancée est désactivée et les administrateurs du hub peuvent autoriser des paramètres différents pour chaque projet.

    • N/A : les paramètres d’IA avancée ne sont pas disponibles pour le hub sélectionné.

    • Désactivé par défaut pour tous les projets (icône d’avertissement) : l’IA avancée est désactivée au niveau du compte et ne peut pas être modifiée par les administrateurs.

  7. Choisissez si vous souhaitez autoriser les administrateurs du hub à personnaliser les paramètres d’IA avancée au niveau du projet avec le remplacement au niveau du projet.

  8. Choisissez d’activer l’IA avancée par défaut ou de la désactiver pour tous les projets.

  9. Enregistrez les modifications.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs hubs pour appliquer le même paramètre de manière groupée.

Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures avant d’être appliquées.

Ce qu’entraîne et n’entraîne pas la désactivation de l’IA avancée

Ce que fait la désactivation de l’IA avancée

Désactiver l’IA avancée pour un hub ou un projet :

  • supprime l’accès aux fonctionnalités d’IA avancée pour les éléments connexes ;

  • empêche le contenu client concerné d’être utilisé à l’avenir pour l’entraînement de l’IA avancée.

Cela s’applique uniquement à la portée du hub ou du projet sélectionné.

Ce que la désactivation de l’IA avancée ne fait pas

La désactivation de l’IA avancée ne permet pas de :

  • désactiver les fonctionnalités d’IA standard ;

  • supprimer les apprentissages des modèles précédemment entraînés ;

  • modifier rétroactivement les modèles précédemment entraînés ;

  • fournir un réentraînement de modèle propre au client.

  • supprimer les modèles précédemment entraînés.

  • créer un contrôle distinct pour l’utilisation du contenu client tout en conservant les fonctionnalités d’IA avancée activées.

Temps de propagation

Après avoir modifié le paramètre :

  • Les modifications apportées aux accès peuvent prendre jusqu’à quelques heures avant d’être appliquées.

  • Les expériences produit peuvent être mises à jour à différents moments.

  • La propagation complète peut prendre jusqu’à quelques heures.

IA avancée et IA standard

L’IA avancée et l’IA standard sont gérées différemment.

 

Catégorie de fonctionnalité Contrôlé par ce paramètre
Fonctionnalités d’IA avancée Oui
Fonctionnalités d’IA standard Non

 

Les fonctionnalités d’IA standard restent disponibles même lorsque l’IA avancée est désactivée.

 

Autodesk Assistant est une fonctionnalité d’IA standard. Si Autodesk Assistant tente d’accéder à une fonctionnalité d’IA avancée dans un hub ou un projet où l’IA avancée est désactivée, cette fonctionnalité ne sera pas disponible.

Scénarios d’administration courants

Scénario : vous souhaitez que tous les projets d’un hub utilisent le même paramètre

Activez ou désactivez l’IA avancée au niveau du hub et n’autorisez pas le remplacement au niveau du projet.

 

Boîte de dialogue Fonctionnalités d’IA avancée avec option d’activation par défaut et case à cocher de remplacement au niveau du projet.

 

Les nouveaux projets héritent automatiquement du paramètre du hub.

Scénario : un projet spécifique nécessite un paramètre différent

Si le produit prend en charge les paramètres au niveau du projet :

  1. Autoriser le remplacement au niveau du projet pour le hub.

  2. Ouvrez l’expérience d’administration locale du produit.

  3. Mettez à jour le paramètre du projet séparément.

Le projet peut alors utiliser un paramètre différent de celui du hub parent.

Scénario : les utilisateurs continuent de voir les fonctionnalités d’IA avancée après une modification

Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures pour se propager aux produits et services.

Vérifiez les éléments suivants :

  • Le hub ou le projet approprié a été mis à jour.

  • L’utilisateur appartient au hub ou au projet attendu.

  • Le produit prend en charge le paramètre que vous avez modifié.

Résolution de problèmes

Problème Ce qu’il faut vérifier
Vous ne pouvez pas modifier le paramètre. Vérifiez que vous disposez du rôle d’administrateur requis.
Le paramètre ne s’affiche pas. Le hub ou le produit ne prend peut-être pas en charge les paramètres d’IA avancée.
Les utilisateurs ont toujours accès après la désactivation de l’IA avancée. Attendez quelques heures que les modifications se propagent.
Un projet ne peut pas utiliser un paramètre différent. Vérifiez que le remplacement au niveau du projet est pris en charge et autorisé pour le hub.
Autodesk Assistant s’affiche toujours. Autodesk Assistant est une fonctionnalité d’IA standard qui reste disponible.

Événements du journal des activités

Le journal des activités peut inclure des événements tels que :

  • Restrictions de l’IA avancée au niveau du système.

  • Les modifications apportées aux paramètres au niveau du hub par les administrateurs.

Exemples de messages du journal des activités :

  • Le système a désactivé l’IA avancée pour tous les hubs et projets de cette équipe.

  • James Fidler a mis à jour les paramètres d’IA avancée sur le hub X.

Questions fréquemment posées

Que contrôle le paramètre d’IA avancée ?

Le paramètre contrôle :

  • l’accès aux fonctionnalités d’IA avancée ;

  • si le contenu client du périmètre concerné sélectionné peut être utilisé pour l’entraînement futur de l’IA avancée.

Puis-je contrôler séparément les fonctionnalités d’IA avancée ?

Non. Le paramètre s’applique aux fonctionnalités d’IA avancée en tant que catégorie.

Puis-je conserver les fonctionnalités d’IA avancée activées tout en empêchant l’utilisation du contenu client pour un entraînement ultérieur de l’IA avancée ?

Non. Il n’existe pas de contrôle distinct pour ces actions.

Les changements sont-ils immédiats ?

Non. Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures avant d’être appliquées.

La désactivation de l’IA avancée affecte-t-elle les fonctionnalités d’IA standard ?

Non. Les fonctionnalités d’IA standard restent disponibles.

Puis-je modifier les paramètres de l’IA avancée pour l’ensemble de mon compte dans mon compte Autodesk ?

Non. Les modifications apportées aux paramètres d’IA avancée au niveau du compte ne sont pas disponibles dans votre compte Autodesk.

La désactivation de l’IA avancée supprime-t-elle mon contenu des modèles déjà entraînés ?

Non. La désactivation de l’IA avancée ne modifie ni ne réentraîne rétroactivement les modèles précédemment entraînés.

Que deviennent les nouveaux projets ?

Les nouveaux projets héritent du paramètre du hub parent, sauf si les paramètres au niveau du projet autorisent une autre option.

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Ressources connexes

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