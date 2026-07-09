Gérer les paramètres d’IA avancée

Les nouveaux projets héritent automatiquement du paramètre du hub.
Scénario : un projet spécifique nécessite un paramètre différent
Si le produit prend en charge les paramètres au niveau du projet :
Autoriser le remplacement au niveau du projet pour le hub.
Ouvrez l’expérience d’administration locale du produit.
Mettez à jour le paramètre du projet séparément.
Le projet peut alors utiliser un paramètre différent de celui du hub parent.
Scénario : les utilisateurs continuent de voir les fonctionnalités d’IA avancée après une modification
Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures pour se propager aux produits et services.
Vérifiez les éléments suivants :
Le hub ou le projet approprié a été mis à jour.
L’utilisateur appartient au hub ou au projet attendu.
Le produit prend en charge le paramètre que vous avez modifié.